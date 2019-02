Se fortalecerá a Pemex y CFE: López Obrador

No le faltarán recursos ni habrá disminución en inversión

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se fortalecerá a la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, a esta última, no le faltarán recursos ni habrá disminución en inversión, por lo que se implementarán medidas de apoyo extraordinarias en materia fiscal para que cuente con más recursos pagando menos derechos a Hacienda

En conferencia de prensa, señaló que Pemex contará con más recursos, “lo central es darle a Pemex más libertad en lo fiscal, que tengan más recursos, que paguen menos, buscar homogeneizar, estandarizar, que tenga el trato que tienen otras empresas petroleras en cuanto a pago de impuestos y derechos, porque ha sido muy castigada por la hacienda pública”.

En Palacio Nacional dijo que Hacienda le ha quitado históricamente demasiados derechos e impuestos a Pemex y es de las que más pagan impuestos en el mundo, por lo que se les dejará los recursos suficientes para recuperar la producción petrolera y fortalecerse.

“Pemex es la empresa más saqueada en el mundo, es increíble, como ha resistido, como ha aguantado porque no deja de ser un gran negocio el petróleo”, indicó.

Aseguró que “ya vamos saliendo del plan de combate al robo de combustible porque ya se está normalizando el abasto, ha bajado considerablemente el robo, esto nos tenía ocupados, ya están establecidas las bases, no vamos a dejar de mantener la vigilancia en los ductos, de seguir actuando, pero ya va hacia la normalidad y hemos avanzando”.

El presidente López Obrador consideró interesante el plan que se realiza para recuperar la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que está muy afectada, porque la dejaron al igual que Pemex, mal trecha porque se apostó a destruir a ambas empresas.

Recordó que en el gobierno del expresidente Carlos Salinas de Gortari, se dijo que era necesaria la inversión privada en la industria eléctrica porque se encontraba en números negros.

Sin embargo, dijo, esto no era cierto y era un pretexto para entrar al mercado nacional “éramos autosuficientes, la Comisión Federal de Electricidad producía toda la energía que consumimos. Ahora se compra la mitad de la energía eléctrica que consumidos a precios elevadísimos”.

En este sentido, explicó que unas de las acciones que se realizará será quitarle la carga fiscal a Pemex, lo cual significará posiblemente menos recursos para el gobierno, pero confían en que se suplirá con ahorro.

En tanto que la CFE tiene un presupuesto de 500 mil millones de pesos y un porcentaje será para comprar combustible y generar energía eléctrica, así como se respetarán los contratos de las empresas eléctricas.

Abundó que si se evita la corrupción se liberan muchos fondos, y en estos momentos se tienen ahorros no sólo por el huachicol, sino también por la nueva contratación que se realiza en la perforación de pozos.

Interrogado sobre el debate que busca el expresidente Felipe Calderón, aclaró que no debatirá con él “soy presidente y tengo que cuidar la investidura, pero no creo que deba de callar como momia”.

Comentó que el expresidente Ernesto Zedillo, promovió la privatización de ferrocarriles y al terminar su mandato se fue a trabajar como asesor de una de las empresas beneficiadas y se rescata a los bancos con el Fobaproa y también trabaja en uno de los bancos rescatados.

En el caso de Calderón Hinojosa, subrayó, tiene relaciones con las empresas extrajeras donde se fue de consejero “que no se moleste, que no se disguste, que le ofrezco disculpas, pero que se les pasó la mano. Eso no se puede hacer y no es un asunto legal. Además, debe de ser un asunto legal, un presidente tiene toda la información estratégica del país, por su cargo establece relaciones. Entonces, si no es ilegal es inmoral”.

En otro tema, señaló que el Gobierno de México no responderá a ningún cuestionamiento que se dé en el marco de la política con fines electorales en Estados Unidos o en cualquier otro país.

Refirió que en la Unión Americana ya inició el proceso electoral por la reelección; sin embargo, aclaró que su opinión no es como presidente de la República sino como ciudadano y politólogo, por lo que planteó la necesidad de revisar la duración de los gobiernos, porque con un periodo de cuatro años, aunque se permita la reelección, no hay estabilidad.

“Nosotros teníamos periodos de cuatro años y se resolvieron que fueran de seis sin reelección y esto nos permite más estabilidad; nosotros somos partidarios del sufragio efectivo no reelección”, reiteró.

Añadió que México ha recibido un trato respetuoso del presidente Donald Trump y se mantendrá una actitud de respeto hacia su gobierno y de ninguna manera México se entrometerá en la política interna de Estados Unidos.

En materia migratoria, precisó que es importante buscar que la migración sea optativa y opcional y no obligatoria, ni forzada por las circunstancias, así como dijo, ya se ha planteado la oferta de empleo en el país e incluso se han otorgado visas de trabajo a centroamericanos y de esa manera se resuelve el problema y al mismo tiempo se da protección humanitaria a los migrantes.

Al referirse al rubro económico, reiteró que se espera un crecimiento económico porque no habrá corrupción, y se logra combatirla, se incrementará el crecimiento económico, así como se reactiva la economía popular y familiar porque los pequeños negocios son los que mayor empleo generan.