Democracia, fortaleza moral

Desde el portal

Ángel Soriano

En Querétaro, durante la conmemoración del CII Aniversario de la Constitución General de la República, el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó una asignatura pendiente en la Carta Magna, que no está en ninguna de las tres que se han promulgado, ni en la del 24, ni en la de 1857, ni en la Constitución del 17: la democracia.

No tenemos un auténtico sistema político democrático, sostuvo, necesitamos hacer valer la democracia, como lo establece el artículo 27, lo decía el licenciado Muñoz Ledo. Estamos hablando de una reforma de 1940 a la Constitución, al artículo 3º, pero no estaba considerado en las tres constituciones como algo fundamental, cuando que por eso fue la Revolución de 1910, con el lema del sufragio efectivo, que es voto efectivo, democracia efectiva y la no reelección.

Tenemos que acabar con los fraudes electorales; que no se compren los votos, que no se utilice el presupuesto para favorecer a ningún partido, a ningún candidato; la democracia no nos va a traer el cuerno de la abundancia, pero nos va a dar mucha fortaleza moral. Ahora mismo, ¿qué es lo que le está dando nueva viabilidad a la República? La democracia.

Lo sucedido el día 1 de julio, eso fortaleció la grandeza de México al interior y hacia afuera, entonces, por eso tenemos que dejar establecida la democracia como sistema político y como forma de vida, como lo establece el artículo 3º constitucional. Esto, además de una Constitución parchada, dejará pendiente a las nuevas administraciones, a una nueva generación.

TURBULENCIAS

Que se hable de los afromexicanos

Gracias a la Constitución se ha construido un federalismo sólido a lo largo de los años, y que hoy con una nueva administración federal, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se escribe una nueva narrativa como parte de un renovado pacto federal con aspiraciones de justicia y bienestar colectivo, especialmente a quienes han estado marginados. “En todos los rubros estamos trabajando en equipo con la Federación y municipios, porque en equipo somos invencibles. Ha llegado la hora de que cuando se hable de federalismo, se hable también de nuestros pueblos y comunidades indígenas que hasta ahora no habían tenido ni voz ni voto. Que se hable de nuestros pueblos afromexicanos, que luchan por alcanzar el reconocimiento constitucional que también la historia les debe”, señaló el gobernador Alejandro Murat, en la ceremonia conmemorativa en la Alameda de León…Mientras, el PAN rechazó que “la difamación y la calumnia” sean el camino para resolver los problemas nacionales, al salir en defensa de la senadora Josefina Vásquez Mota, que se ha inconformado por el recorte a las guarderías, el ex presidente Felipe Calderón, al agradecer la disculpa del presidente López Obrador que lo criticó por aceptar integrarse al consejo asesor de Avandrid, una trasnacional que abastecía de energía eléctrica a México, se pregunta ¿De qué viviría un presidente honesto si se le impide trabajar para empresas globales? E indica que esto se aclara con los plazos legales que deben cumplirse. López Obrador insistió en que a Calderón y al ex presidente Zedillo, “se les pasó la mano” al aceptar cargos en trasnacionales con las que realizaron contratos durante sus respectivos gobiernos. Calderón se mostró dispuesto al diálogo para abordar temas importantes del país…

