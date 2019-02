“Un goy entre nosotros” hará reír sin parar al público que asista al Teatro del Parque Interlomas

El próximo 9 de febrero se reunirán en un mismo escenario René Franco, Isaac Salame y Diego Fainguersch, para dar un show de Stand Up sin precedentes

Arturo Arellano

Stand Up de gran calidad llegará a las inmediaciones del Teatro del Parque Intrerlomas, “Un goy entre nosotros” es una obra incluyente, donde el sarcasmo, la ironía y el humor terminan con cualquier tipo de frontera, aunque entendiendo también que las diferencias siempre aportan y enriquecen el entorno cultural y social. El showde Stand Up será protagonizado por René Franco, Isaac Salame y Diego Fainguersch, estos dos últimos de ascendencia judía y que invitan al nada judío René Franco para plantear similitudes y diferencias entre ambas culturas.

El sarcasmo, la ironía y el humor sobresalen en este show “Un goy entre nosotros”, un espectáculo incluyente donde el sarcasmo, la ironía y el humor sobresalen, entendiendo que las diferencias siempre aportan y enriquecen.

Durante una conferencia de prensa, los tres comediantes ofrecieron su visión del espectáculo “Empecé a hacer Stand Up a invitación de Isaac Salame, lo conocí hace seis años en Santa Fe, durante un show y fue entonces que me di cuenta de que ya había una escena de este género de la comedia en México. Desde entonces no me solté del circuito de Stand Up y he recorrido casi todos los escenarios donde se presenta, incluso llegué con mi unipersonal a Estados Unidos, donde lo hice de manera bilingüe” , dijo Franco.

Añade que “elshowque se presentará en el Teatro del Paque Interlomas aborda la ideología de los judíos, del como enfrentan la comedia”, a esto, Salame agrega “Diego y yo somos judíos, literalmente ‘goy’ significa ‘pueblo’, pero en nuestra cultura le llamamos ‘goy’ a quien no es judío, o que es de otro pueblo. Para mi familia este término podría sonar despectivo, pero en el caso de Diego que también es judío no es despectivo. Entonces queremos denotar que también entre judíos hay diferencias”. Diego por su parte comentó “se trata de que la gente vea que la unión de culturas es para el progreso de las nacionalidades”.

Salame, que se define como un estuche de minorías destaca que “va a estar muy interesante todo este tema del ‘goy’ y en este caso el que tenemos en el escenario es René. Lo que nos une es la comedia y no había otro vehículo para hablar de esto que la comedia. El tema es que hay mucha comunidad judía en Interlomas y ojalá puedan ir, pero también la gente que no es judía, porque este es un show universal”.

René Franco apoya el comentario diciendo “es un showcon un lado que parece atrevido, pero no vamos más que a decir que hay una cultura que viene de antes de Cristo, porque ya había personas y culturas, ya había judíos. Estas naciones se parecen más a nosotros de lo que creemos. Hablamos de los que no somos judíos y de toda la gran diversidad de culturas”-

Diego asegura que “el origen en el Stand Up está en la comedia judía, existe una tradición de que a los 13 años de edad los niños deben hacer su bar mitzvah, y en esta celebración siempre está el tío que tomaba la copa y decía unas palabras del niño y los padres del niño, pero siempre en un tono cómico, ese es el inicio del Stand Up. El judaísmo está completamente ligado a la comedia, en su historia hay muchos comediantes judíos, sobre todo standuperos que han hecho gran carrera en el mundo”

Del espectáculo en el Teatro del Parque Interlomas adelantan “El ‘roast’ se vale, también el duelo y la batalla, pero hemos decidido que tendremos nuestro tiempo en solitario en el escenario, aunque más tarde haremos una dinámica en la que cualquiera va a lanzar una línea y los demás deben improvisar sin dejar caer la comedia, será a base de puntos y el que pierda, ya se nos ocurrirá algo para castigarlo. No tenemos que hacer chistes favorables o desfavorables para nadie. Hay que hacer siempre comedia de todo, pero partiendo de nosotros mismos”. Además de su presentación en el Teatro del Parque Interlomas el 9 de febrero, este espectáculo se repetirá el 23 de marzo en El Cuevón de Plaza Escenaria.

Isaac Salame dijo que lo que busca “Un goy entre nosotros” es justamente enaltecer la importancia de que se junten nacionalidades, credos, países, religiones por un bien común”.