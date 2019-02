Omisiones y apoyos directos

Ángel Soriano

Las organizaciones sociales y los partidos, principal sostén del decadente sistema político que nos gobernó durante siete décadas, sufre una ruptura: ya no manejarán más recursos públicos para entregárselos a sus asociados.

Se hará de manera directa, desde los abuelos de los niños que ya no irán a las guarderías hasta los apoyos a los campesinos, cuyas organizaciones sufrirán una severa crisis.

En cuanto a los partidos, está por verse; casi un centenar de vivales hacen cola en el INE para registrar a sus institutos políticos. Lo mismo el ex presidente Felipe Calderón y Margarita Zavala, que Gabriel Quadri, quienes han vivido, y bien, del presupuesto y se rehúsan a abandonar la ubre. Al contrario, afinan sus artimañas para seguir siendo beneficiarios del erario.

El presidente López Obrador lo mismo cierra ductos que guarderías, ataja la devolución del IVA a los accionistas del Grupo Modelo y regaña a ex presidentes que se emplean como asesores de empresas trasnacionales al tiempo que pone en marcha un nuevo programa en beneficio de derechohabientes del Infonavit, y acepta omisiones en la secretaria de la Función Pública al dar a conocer las declaraciones públicas de sus colaboradores.

En este contexto se encuentra la flamante secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que omitió hacer pública una propiedad de 11 millones de pesos en Houston.

Es incuestionable que por la reputación como abogada y ex ministra la titular de la Segob tenga recursos para contar con esa y más propiedades, lo que se destaca es el por qué no lo dio a conocer; pero ya se sabe que la falla es de la SFP y no de la funcionaria.

TURBULENCIAS

En Educación, puertas cerradas y oídos sordos

La diputada Adela Piña Bernal, presidenta de la Comisión de Educación en San Lázaro, al iniciar las audiencias públicas sobre la reforma educativa, dijo a través del mecanismo de parlamento abierto, se escucharán 30 de las 900 propuestas de los distintos actores del Sistema Docente Nacional, a fin de atender el grave conflicto entre el magisterio y las distintas autoridades de educación por causa de una política de puertas cerradas y oídos sordos, y se analizará la iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal que reforma los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política, turnada a las comisiones unidas de Educación y de Puntos Constitucionales, el pasado 13 de diciembre, a fin de elaborar el dictamen correspondiente.

Dijo que en la anterior reforma educativa “sólo demoró diez días para ser aprobada y en ese proceso no se escuchó ni una sola voz”. ..Al inaugurar en Atlacomulco la cafetería del plantel “Isidro Fabela Alfaro” de la Escuela Preparatoria, en el marco del 75 aniversario de la consecución de la autonomía de la UAEM, el rector Alfredo Barrera Baca dijo que la autonomía es responsabilidad y libertad que distingue a la vida universitaria, ya que permite crear y consolidar comunidades académicas, intelectuales y artísticas de alumnos y profesores que se apropian y acrecientan el conocimiento y los valores de mayor pertinencia para la sociedad. La autonomía de las instituciones de educación superior no es un privilegio y sí una garantía para que evolucione el pensamiento, el trabajo en las aulas, las ciencias y las artes, lo cual únicamente puede ocurrir en libertad, afirmó el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Alfredo Barrera Baca…Al cumplir seis días de huelga, el gobernador, Alejandro Murat, ofreció intervenir para resolver el conflicto laboral en la UABJO, con pleno respeto a la autonomía, en beneficio de cerca de 30 mil universitarios…

