Madrid, España.- Hoy concluimos las notas acerca de la Feria Internacional de Turismo, Fitur 2019, desde esta ciudad, con la información en el sentido de que la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV) de la Ciudad de México y la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), firmaron acuerdo de colaboración.

La AMAV Ciudad de México es la principal asociación de agencias de viajes con 540 puntos de venta en una de las ciudades más grandes del mundo, y la CEAV es la principal asociación de Agencias de Viajes en España, con 3 mil 500 oficinas repartidas por todo el territorio español.

En la reunión para signar el convenio estuvieron Julián Arroyo y Carlos Garrido, presidentes de AMAV Ciudad de México y de la Unión de Agencias de Viajes (UNAV), respectivamente; José Luis Méndez, director gerente de la UNAV, y Pablo Parrilla, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Castilla y León.

Merced a ese acuerdo, ambas agrupaciones intercambiarán experiencias de éxito, campañas de promoción y productos turísticos, y estudiarán posibles alianzas a futuro.

✰✰✰✰✰ La cadena hotelera mexicana de concepto innovador y disruptivo, Atelier de Hoteles, tuvo exitosa participación en la edición 39 de la Fitur 2019, donde el equipo de directivos dibujó exitoso camino de negociaciones, lo que permitió fortalecer las estrategias de negocios y concretar alianzas con mayoristas, tour operadores y agencias de viaje internacionales.

Vicente Madrigal, director comercial de la cadena hotelera, dijo que “por tercer año consecutivo, la marca cautivó a los profesionales del turismo con quienes tuvimos contacto. Las 24 reuniones de negocios agendadas para este evento, fueron todo un éxito”.

Atelier de Hoteles hizo gala de sus propuestas hoteleras con las líneas Atelier, Estudio, Met y Óleo, que ostentan el arte y la arquitectura mexicanas, con gran calidez y cuidado, junto con una atención especializada para un mercado exigente.

La belleza y propuesta de servicio, con el concepto de “Hospitalidad hecha a mano”, causaron grato impacto entre los participantes en la Feria.

La cadena hotelera redefine el concepto de arte y lujo relajado, al celebrar y exaltar lo más valioso del México contemporáneo, ofreciendo un concepto de hospitalidad que responde a las necesidades del ser humano.

✰✰✰✰✰ Hoy iniciamos también información habitual que seguramente será de interés. El corporativo de las agencias de viajes receptivas y en línea, Best Day Travel Group, informó que Alejandro Suárez Larrinaga, actual Chieff Supply Officer, decidió perseguir nuevos retos profesionales, siempre dentro del sector turístico, por lo que Alejandro Calligaris, CEO del corporativo, agradeció a Alejandro Suárez “el muy importante y valioso trabajo realizado desde el año 2015. Durante este tiempo, su liderazgo permitió el logro de importantes avances en las líneas de negocio para las que laboró”.

“Alejandro Suárez deja esta posición, a partir del 15 de febrero próximo, tras haber concretado una relevante reestructura organizacional del gran equipo de Supply, quienes, día a día, trabajan de la mano de nuestros socios comerciales”.

Suárez respondió que está “muy agradecido con Best Day Travel Group, mi casa por los últimos cuatro años. Sin duda, la oportunidad de crecimiento y desarrollo que me brindó el corporativo, ha hecho que la decisión de perseguir nuevos retos profesionales sea aún más difícil. Voy a prepararme más para, por qué no, regresar un día a esta gran empresa. Sólo tengo palabras de agradecimiento”. .

Alejandro Calligaris, desde su posición de CEO, liderará interinamente el área de Supply.

✰✰✰✰✰ Por otra parte, nos indican que el crucero turístico “Magellan” llegó al puerto de Acapulco para hacerlo brillar y convertirlo en puerto de embarque, y pronto zarpó para realizar su primer recorrido por puertos del Pacífico: Manzanillo, Colima; Puerto Vallarta, Jalisco; Mazatlán, Sinaloa; Los Cabos, Baja California Sur.

El “Magellan” es barco perfecto para el mercado nacional mexicano, pesa 46 mil toneladas y capacidad para transportar mil 400 pasajeros. Con su arribo, ubica nuevamente a Acapulco en el turismo de cruceros.

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, encabezó la ceremonia de despedida de la nave, y antes de que ésta zarpara externó su satisfacción por el retorno de la embarcación; “lo logramos (la llegada del buque) y ahora hay que defender y promover este nuevo atractivo turístico en la Ciudad de México y de manera local. El nuevo crucero, que recorre cinco puertos del Pacífico mexicano, le da vida a Acapulco”.

Subrayó que “nuevamente Acapulco es punto de partida de un crucero internacional como el “Magellan”, y a su tripulación y pasajeros les deseó buen viaje, y “voy a estar entusiasmado cuando podamos tener la certeza de que pueda continuar, en la medida de que se propicie que le vaya bien”.

A su vez, el director de ventas y marketing de Cruceros Marítimos Vacacionales, John Dennis, explicó: “hoy es una realidad y doy las gracias al gobernador Héctor Astudillo por su apoyo, al gobierno municipal y al secretario de Turismo, Ernesto Rodríguez Escalona, por hacer realidad este proyecto”.

Por su parte, el secretario de Turismo estatal, Ernesto Rodríguez Escalona, señaló que el trabajo y la inversión de la empresa, superior a los siete millones de dólares, fueron factores determinantes para que se haya logrado la operación del crucero “Magellan” y de esa manera se vuelva a colocar a Acapulco como puerto de embarque.

Alex Casarrubias, director general de la Administración Portuaria Integral de Acapulco, explicó que el constante trabajo del mandatario estatal logró que nuevamente, Acapulco, sea puerto de embarque de un crucero, luego de que sostuviera reuniones de trabajo con la naviera Global Maritime Group y la empresa Cruise Maritime Voyague que muestra que Acapulco es gran destino turístico.

Estuvieron presentes la alcaldesa de Acapulco, Adela Román Ocampo; el presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco, José Luis Smithers, y los diputados locales Guadalupe González Suástegui, Yolitzin Martínez Serna y Celestino Cesáreo Guzmán.

