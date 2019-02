Tultitlán establece los lineamientos que garantizan derechos humanos y transparencia

Promulga su Bando Municipal 2019

Tultitlán, Estado de México.- Durante la ceremonia conmemorativa al CII aniversario de la Promulgación de la Constitución, la presidenta municipal, Elena García Martínez, encabezó la promulgación del Bando Municipal 2019, el cual establece los lineamientos que garantizan los derechos humanos, así como la austeridad, anticorrupción, honradez, transparencia y respeto a la legalidad de quienes habitan en Tultitlán.

Subrayó, que el cumplimiento al Bando Municipal es de todos y que la administración que encabeza, ayudará a mejorar la calidad de vida de los tultitlenses, “las leyes son perfectibles y por ello estaremos atentos para dar seguimiento a propuestas y opiniones que nos ayuden a mejorar nuestras normas municipales, todo lo que tenga como objeto mejorar en nuestro municipio siempre será bienvenido y reconocido”.

La alcaldesa, agradeció al síndico municipal como a integrantes de cabildo por haber aprobado y promulgado dicho Bando Municipal el cual ya se encuentra en la Gaceta Municipal desde el pasado 30 de enero, teniendo vigencia en todo el territorio municipal.

“No buscamos repetir la dinámica seguida desde hace varios años, de solo adecuar para cumplir una obligación que marca la ley, en esta ocasión se hicieron cambios a fondo” comentó la funcionaria local.

Se señalaron 3 aspectos de mayor importancia de esta constitución municipal: en primer punto destacó la extensión y división territorial del municipio haciendo hincapié de que es obligación preservar y defender el territorio municipal, también se crearon formalmente las delegaciones, se consolidaron 3 zonas geográficas, así como la actualización la división territorial la cual servirá de base para autoridades auxiliares y los Consejos de Participación Ciudadana.

Como segundo punto relevante, se destacaron los principios para regir el actual gobierno; como lo es la austeridad, honradez, eficiencia, eficacia, transparencia y respeto a la legalidad, éstas deben de actuarse cotidianamente en los servidores públicos quienes de no cumplir con ello, serán sancionados por no respetar este lineamiento, también se sancionarán actos de corrupción que afecten la hacienda municipal, y se propiciará el respeto de todos los Derechos Humanos consagrados en la constitución.

El tercer punto fue en cuanto a las Oficialías Calificadoras, comentando que se ha establecido un esquema para identificar claramente la gravedad de infracción y monto en tres bloques: el primer consiste en infracción de menor gravedad el cual es de 3 a 5 UMA (Unidad de Medida de Actualización) el cual consiste en una amonestación de 0 a 0 pesos M/N, el segundo de mediana gravedad es de 5 a 8 UMAS, que va de 0 a $ 560 pesos M/N y de mayor gravedad está catalogado de 7 a 9 UMAS que va de 0 a 0 pesos M/N.

Abundó que “el bando que estamos publicando, proporciona a los habitantes de Tultitlán la certeza de poder cumplir con sus tareas y estabiliza los espacios de libertad para construir un mejor lugar para vivir”.

También, manifestó que ya no serán sancionados a quienes no cuenten con licencia o permiso para la reparación o embellecimiento de fachadas de bienes inmuebles destinados a casa habitación tales como pintar, aplanar, repellar, soldar, cambiar ventanas, puertas y aquellas que no alteren la estructura de la construcción.

Tampoco serán sancionados, a quienes no cuenten con permisos y licencias para la reparación de banquetas o guarniciones en el frente de sus domicilios siempre y cuando no afecte el arroyo vehicular, así como poda de árboles de ornato.

No serán sancionados a quienes trasladen bebidas alcohólicas para su consumo personal siempre y cuando no se ingieran en vía pública, así como a quienes se sorprenda orinando en vía pública presentando un comprobante médico por enfermedad y realizar carga y descarga de mercancía en vía pública por particulares a casa habitación o unidades económicas de bajo impacto.

De igual manera, “es muy importante que los habitantes conozcan el contenido de este bando, que se informen de sus derechos y obligaciones, el gobierno municipal hará la parte que le corresponde, por su parte, los ciudadanos deberán corresponder de la misma medida”.

“Haremos que se cumpla la ley porque de esta manera podremos lograr un mejor desarrollo en el municipio, recordemos que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie”. El Bando Municipal se puede consultar de manera digital en el sitio web del ayuntamiento: www.tultitlan.gob.mx; en las redes sociales oficiales de la administración, así como de manera física en todas las oficinas de gobierno del ámbito municipal.