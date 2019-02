Coparmex, contra desaparición de las instituciones turísticas

Algo malo ocurre en el paraíso porque comienzan a registrarse en Cancún tasas negativas en el flujo de pasajeros que quieren disfrutar sus playas y el mar azul turquesa.

Y eso que apenas inició el debate en el Congreso de la Unión de la iniciativa para desaparecer el Consejo de Promoción Turística de México. Estamos ante un mal augurio.

Por primera vez en la historia de Cancún, el número de pasajeros internacionales que aterrizan o despegan en su aeropuerto disminuyó en lugar de crecer en una temporada vacacional alta de invierno.

Según el reporte de actividades correspondiente al mes de enero de este año por parte del Grupo ASUR, que opera la terminal local, trasladaron a 1.5 millones de pasajeros internacionales, cifra dos por ciento menor que la correspondiente a enero del 2018.

En detalle, por esta terminal aérea pasaron en enero del año pasado el total de un millón 543 mil 421 pasajeros internacionales y en el mismo mes de 2019, la cifra disminuyó a un millón 513 mil 106 pasajeros provenientes del exterior.

Gracias al turismo nacional en el periodo de referencia creció el indicador en 7.2 por ciento, al registrarse el movimiento de más de 674 mil personas, por lo que el total del flujo de pasajeros a Cancún aumentó el 0 .7 por ciento, cifra que rompe récord pero como el más bajo crecimiento de pasajeros en la historia de Cancún.

La sorpresa mayor, sin embargo, se la debió llevar el Grupo ASUR, que también rompió otro récord a la baja con cuatro de los nueve aeropuertos que opera en el país, mismos que obtuvieron resultados negativos y en donde su mejor representante, el Aeropuerto Internacional de Cancún, tuvo el más pobre desempeño del que se ha tenido registro.

Resulta que en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se turnó a comisiones de Turismo y de Hacienda y Crédito Público para su dictamen la iniciativa del Grupo Parlamentario de Morena que reforma los artículos 3, 4 y 38 y 41 de la Ley General de Turismo, además del artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos con lo que se busca extinguir el Consejo de Promición Turística debido a que hay otras instituciones que desempeñan las mismas labores.

Dicha iniciativa argumenta que hay organismos como la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, dependiente de la cancillería, o la Coordinación de Marca País y Medios Internacionales dependiente de la Presidencia de la República, que cumplen las mismas funciones que el Consejo de Promoción, por lo que existió dispersión de recursos.

La propuesta es que la Secretaría de Turismo concentre todas las tareas de promoción turística, pues recordemos que de acuerdo con la Cuenta Pública 2016, integrada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el presupuesto pagado del Consejo de Promoción Turística de México fue de más de 5 mil millones de pesos, cifra que superó en 469.2 % su presupuesto aprobado.

De este incremento, el rubro “Gastos de Operación” presentó un aumento de 606.3%, en comparación con el original. También, la Cuenta Pública 2017 indica que el presupuesto pagado del mencionado Consejo fue superior en 700.9 % al presupuesto aprobado. De este gasto, el rubro de Gastos de Operación presentó un incremento equivalente a 1,068.7 % en comparación con el original.

Sin embargo, en este y otros temas discrepó el presidente nacional de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, quién lanzó en Cancún un llamado al gobierno federal para reconsiderar lo que calificó como un “proceso de degradación de las instituciones del sector turístico”, toda vez que consideró como un acto suicida el que el Presidente Andrés Manuel López Obrador le apueste “todas las fichas” a un solo proyecto: el Tren Maya.

No se trata, dijo, de lograr “algo” a costa de matar “algo”. Esperamos que no tomen la puerta falsa de cancelar instituciones muy valiosas de la industria turística, porque ya desaparecieron Consejo de Promoción Turística de México, a Proméxico; y está en riesgo el sexto lugar que tiene México a nivel mundial por el número de visitantes internacionales.

En conferencia de prensa, también hizo un llamado al gobierno federal para que efectúe todas las valoraciones técnicas que aseguren que el Tren Maya no sea un “elefante blanco”. Por ello, exigió que se hagan los respectivos estudios de impacto ambiental y en materia arqueológica, al tiempo que se revelen los mecanismos para su viabilidad financiera de forma permanente.

“No decimos no al proyecto del Tren Maya, decimos no a la improvisación; lo que decimos es que primero analicen las cosas y luego anuncien, no al revés: hoy vemos anuncios y luego desesperados intentos por justificarlos”, explicó el dirigente nacional del sindicato patronal.

Gustavo de Hoyos agregó que estos pronunciamientos no los hace a nombre de algunas empresas sino que “hablamos por la industria que se traduce en empleos”.

Al efecto, el líder de la Coparmex advirtió que el “turismo no se da por generación espontánea, requiere incentivos y el gobierno federal no debe abandonar a esta actividad tan importante que es la industria turística.

Los proyectos del sector turístico, insistió, principalmente los hoteleros, sobre todo de los grupos nacionales, requieren acompañamiento financiero de largo plazo.

El crédito es fundamental para que se tornen en proyectos viables.

Sumado a lo anterior, “si se deja de promover al país y de apoyar a los promotores turísticos en todo el mundo, vamos a declinar en nuestras estadísticas y en los ingresos por derrama económica en las divisas turísticas”; empero, lo anterior será motivo de posterior análisis en otra entrega de Hora 14.

