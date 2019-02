Ya tiene AMLO padrón de beneficiarios para 2021

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Alejandra Palacios, de Cofece y su compromiso con Bancomer

Lo que quiere hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador con el tema de retirar recursos a las estancias infantiles, es hacerse de un padrón de beneficiarios para las elecciones intermedias del 2021, y esto tiene una poderosa razón de ser, ya que ni los beneficios que ha otorgado primero, a los “huachicoleros” ofreciéndoles casi, casi, en “charola de plata” apoyos y becas para que dejen esa actividad ilícita y luego a los siempre agradables “profesores” de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación diciéndoles que no ejercerá la violencia en contra de ellos, no le ha funcionado y por decir lo menos, le ha resultado todo un fiasco, pues por lo menos, en el pasado, la CNTE era de sus mejores aliados.

Aquellos que se dedican al robo de combustible, ni caso le han hecho al ciudadano presidente, mientras que los “profesores” de la Coordinadora, un día sí y al otro también, hacen lo que quieren y en lo más reciente, ayer obstruyeron vías férreas en Pátzcuaro, a pesar de que ya les liberaron recursos.

Por eso el tabasqueño ahora busca un mercado que desde siempre y en términos electorales, ha sido noble e importante. Ya lo decía durante su campaña el presidente Ernesto Zedillo, las mujeres son las mamás de la otra mitad del padrón electoral.

Y a pesar de que varios medios reportan mediante encuestas que la popularidad de López Obrador se ha incrementado desde que inició el combate al robo de combustible, esta parte del electorado, –porque los “huachicoleros” también votan–, no resultó ser, a final de cuentas tan confiable como el presidente lo hubiera querido.

De ahí que tuviera la feliz idea de recurrir a las mujeres, pero al igual que la anterior estrategia de combate al “huachicol”, esta también es totalmente errada, pues está afectando a un programa, el de Estancias Infantiles, que ha sido reconocido incluso a nivel mundial.

Por eso, resulta no creíble que sin mayores pruebas, el Jefe del Ejecutivo hubiera salido a decir que se detectó que en las estancias infantiles había focos de corrupción.

Por eso ya quedó prácticamente armado el padrón de padres de familia que recibirán un apoyo directo de mil 600 pesos cada dos meses para, si quieren, llevar a sus hijos a la estancia infantil, o bien, pagarle a los abuelos por cuidar a los nietos, ésta última, brillantísima idea del no menos flamante secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Manuel Urzúa.

Y si el responsable de las finanzas públicas tiene nietos, seguramente no le da tiempo de cuidarlos porque trabaja y mucho.

Aún así y para colmo, el presidente López Obrador salió a defenderlo al señalar que la propuesta de su brillante titular de la SHCP, no había sido planteada con mala intención, al contrario.

Por lo visto, ahora las acostumbradas conferencias mañaneras las usará el tabasqueño para defender todos los errores, omisiones, dislates y desconocimiento de parte de los integrantes de su gabinete.

Lo ha hecho con la secretaria de Energía, Rocío Nahle; el mudo y temeroso director de Pemex, Octavio Romero Oropeza (ambos funcionarios se llevan todos los “aplausos”); la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; la titular de la secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval; el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma y ahora, el secretario Urzúa, y todavía faltan.

MUNICIONES

*** Diputados de Morena han decidido actuar frente a lo que es sin duda, la evidente cooptación de la comisionada presidenta de la COFECE, Alejandra Palacios por parte de Bancomer. Como ya es sabido, la señora Palacios ha venido cuestionando sistemáticamente al gobierno, en cumplimiento con la serie de compromisos que hizo ni más ni menos que con empresas privadas.

Presuntamente, la comisionada presidenta, cuenta con el apoyo de una red de académicos y periodistas patrocinados por los mismos intereses económicos.

Quien también es conocida como Jana Palacios, llegó al extremo de condenar a un agente económico por entrar a competir en el mercado de servicios financieros, actualmente concentrado en cinco instituciones bancarias.

Debido a esta situación y preocupado por la autonomía y legitimidad de la Cofece, el diputado morenista, Francisco Elizondo, propuso llamar a comparecer a Palacios, –quien actúa como si de plano se mandara sola–, para que explique por qué tanto afán en su promoción hacia BBV Bancomer.

Asimismo y en este orden de ideas, es urgente que el Congreso concluya el proceso de nombramiento del titular del Órgano Interno de Control (OIC) de la Cofece, ya que hay persistentes y justificadas dudas sobre su imparcialidad porque el actual, fue nombrado por Palacios y desde luego, tiene compromisos con ella. No estaría nada mal que la Secretaría de la Función Púlbica, inicie un proceso de investigación por el claro conflicto de interés con Bancomer. Los legisladores morenistas han exhortado a la Cofece a iniciar una investigación sobre el mercado de dispersión; lo cual debió haber hecho por obligación Alejandra Palacios si es que realmente le preocupara el tema

*** Luego del atentado del que fue objeto, el diputado de Morena, Pedro Carrizales, mejor conocido como el “Mijis”, estuvo en la Ciudad de México y se dio una vueltecita por la secretaría de Gobernación. Conjuntamente con el subsecretario de Gobernación, Zoé Robledo, ofreció una conferencia de prensa en la casona de Bucareli, en la que le recomendó al presidente López Obrador que refuerce su seguridad ante la situación que prevalece.

Pero bueno, es un llamado completamente el del diputado por San Luis Potosí, ya que el Jefe del Ejecutivo no ha cejado en su intento de aparecer “como el héroe de la película” y cualquier cantidad de veces ha repetido que a él, es el pueblo “siempre sabio y bueno” el que lo cuida, pero no estamos hablando de un simple ciudadano tabasqueño, sino del presidente de la República y debería de tener más cuidado con eso, pues ya le han dado muestras de que no todos lo quieren. ¡Qué tal!

*** Los legisladores de Morena ya le hicieron su ley a modo al titular del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo, pues por 303 votos a favor, 111 en contra y 31 abstenciones, en la Cámara de Diputados fue aprobada la ley que le permitirá al escritor de florido y hasta chusco lenguaje, permanecer al frente del FCE.

morcora@gmail.com