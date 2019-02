Consulta Ciudadana definirá destino de termoeléctrica Huexca

Conferencia matutina

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el 23 y 24 de febrero se llevará a cabo una Consulta Ciudadana en municipios de Tlaxcala, Puebla y Morelos para que la población decida junto con el Gobierno de México el destino de las operaciones de la Central Termoeléctrica Huexca, en Yecapixtla, Morelos

1.- El presidente informó que se hablaría sobre el proceso de elección del titular de la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos y sobre la planta termoeléctrica de Morelos.

2.- El presidente estuvo acompañado por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el delegado del gobierno federal en Morelos, Hugo eric Flores; Manuel Bartlett, titular de la CFE; Blanca Jiménez Cisneros, Directora General de la Comisión Nacional del Agua:

3.- `Las conferencias sirven para que la gente en los estados y municipios se enteren de lo que estamos haciendo en el gobierno`, afirmó el Presidente, quien comentó que en redes sociales siguen sus conferencias un promedio de 120 mil personas.

4.- `Se va a exponer fundada y motivadamente el resultado de la consulta pública para el nombramiento del titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas`, dijo Olga Sánchez Cordero.

5.- `Las bases fueron publicadas el 18 de enero y fueron 11 las personas propuestas, tanto por organizaciones civiles como por parte de colectivos`, dijo la titular de la Segob.

6.- La secretaria de Gobernación señaló que estuvo en una de las reuniones con colectivos y familiares de las personas desaparecidas.

7.- `11 fueron los aspirantes que entregaron todos los requisitos mismos que fueron entrevistados por el subsecretario de Derechos Humanos`, dijo Olga Sánchez Cordero.

8.- La titular de la Segob informó que se tomó como valoración su experiencia y el conocimiento en materia de Derechos Humanos y ciencia forense.

9.- `Fueron evaluados y elegidos los mejores perfiles`, aseveró Olga Sánchez Cordero.

10.- Olga Sánchez Cordero anunció la terna para el titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, de acuerdo con las mejores calificaciones tras evaluaciones: Leonor de Jesús Figueroa, Karla Irasema Quintana y Juan López Villanueva.

11.- Andrés Manuel López Obrador confirmó que ayer a las 18:00 horas se tendría decidido el perfil electo para la Comisión Nacional de Búsqueda, pero hoy se anunciaría.

12.- El presidente habló sobre la termoeléctrica de Morelos.

13.- `Se comenzó la construcción en 2009, y ese gasoducto se construyó pasando por municipios de Tlaxcala, puebla y Morelos, hubo represión a campesinos`, dijo el Presidente.

14.- Andrés Manuel López Obrador comentó que la obra ya culminó, con un costo de más de 20 mil millones de pesos.

15.- `Esta planta nos permite alumbrar a todo el estado de Morelos, afortunadamente la planta es de la nación, a través de la CFE, pero el gasoducto es privado`, subrayó el Presidente.

16.- Andrés Manuel López Obrador dijo que hubo un gran abuso en pasadas administraciones, ya que se le tiene que pagar el uso del ducto a empresas privadas.

17.- `Se ha decidido hablar con los afectados y hay una buena aceptación de parte de los campesinos, sobre todo los que tienen que ver con la cuenca que va a abastecer de agua a la planta`, dijo el presidente.

18.- El presidente dio a conocer el mapa del gasoducto del Plan Integral Morelos y señaló que se dará el mejor tratamiento al entorno hidrológico, con la idea de operar la planta termoeléctrica que hay en el sistema.

19.- `Buscaremos que la UNESCO certifique la calidad del agua del río Cuautla`, afirmó el presidente.

20.- `Oponerse a la planta termoeléctrica de Morelos obligará a importar energía eléctrica. Sin operación se desperdiciarán más de 20 mil millones, por eso habrá consulta ciudadana`, señaló Andrés Manuel López Obrador.

21.- El presidente informó que en todos los municipios donde pasó el gasoducto y en todo Morelos habrá consulta ciudadana para decidir sobre la planta termoeléctrica.

22.- Andrés Manuel López Obrador dijo que el próximo lunes, Manuel Bartlett expondrá cómo se saqueó a CFE y cuál es el plan de recuperación de la empresa.

23.- El delegado del gobierno federal en Morelos, Hugo Eric Flores, dijo que se conformó un grupo de trabajo para analizar el caso de la planta termoeléctrica.

24.- `La instrucción fue solucionar problemas, no administrarlos`, aseveró el delegado del gobierno federal en Morelos, Hugo Eric Flores.

25.- El delegado del gobierno federal en Morelos, Hugo Eric Flores comentó que en 2009, Marco Adame, gobernador de Morelos, oficializó a la CRE su interés para desarrollar infraestructura de suministro de gas natural en la entidad, así fue el inicio del proyecto.

26.- `Ya en 2010, la Sener instruyó a la CFE construir una central en Morelos`, dijo el delegado del gobierno federal en Morelos, Hugo Eric Flores.

27.- Hugo Eric Flores señaló que Morelos importa el 100 por ciento de la energía eléctrica que consume y que por ello es necesario que opere una termoeléctrica que cubra el 80 por ciento de energía para 2022.

28.- Hugo Eric Flores presentó datos generales y las principales problemáticas para que comience a operar la termoeléctrica en Morelos.

29.- `La principal obra sigue sin funcionar por `alta de suministro de agua de la planta tratadora de aguas residuales de Cuautla, además de seis amparos en contra de la operación interpuestas por ejidatarios`, informó Hugo Eric Flores.

30.- Hugo Eric Flores señaló que existe falta de los permisos de operación por parte de la Conagua.

31.- Hugo Eric Flores refirió temas de impacto de la termoeléctrica que generan oposición, la afectación al caudal del río Cuautla, el impacto ambiental del gasoducto y Proyecto Integral Morelos y la onstrucción de PIM en zona sísmica.

32.- El PIM tiene todos los permisos de impacto ambiental por parte de la Semarnat, aseguró el delegado del gobierno federal en Morelos, Hugo Eric Flores.

33.- Hugo Eric Flores presentó las medidas de mitigación o solución, una de ellas es la reducción de tarifas eléctricas en 9 municipios de Tlaxcala, 15 de Puebla y 8 de Morelos.

34.- `Se solicitó a la UNAM una opinión técnica con respecto al tema sismológico`, indicó Hugo Eric Flores.

35.- Agua, medio ambiente y electricidad, los temas de la próxima consulta ciudadana, que será los próximos 23 y 24 de febrero en 24 municipios Tlaxcala y Puebla, así como en todo Morelos, informó Hugo Eric Flores.

36.- Hugo Eric Flores anunció apoyo por parte de la Secretaría de Agricultura en los 32 ejidos de la cuenca.

37.- `El domingo haremos la presentación del proyecto en Cuautla`, informó el Presidente.

38.- `El lunes hablaremos del saqueo a CFE. La reforma energética la dejó sin capacidad para competir en igualdad de condiciones con empresas extranjeras`, adelantó Manuel Bartlett, titular de la comisión.

39.- `CFE ha sido reducida a una empresa comercial que se supone que debe competir en un mercado en igualad de condiciones`, dijo Manuel Bartlett.

40.- `La CFE produce solo el 50 por ciento de la electricidad y las empresas privadas extrajeras el otro 50 por ciento`, aseguró Manuel Bartlett.

41.- El titular de la CFE afirmó que la tendencia es la desaparición de esta empresa del estado.

42.- `Para no equivocarnos, lo mejor es preguntar. Por eso es mejor decidir entre todos`, aseguró Andrés Manuel López Obrador, esto sobre la próxima consulta ciudadana por la termoeléctrica en Morelos.

43.- `Hemos reconocido que se cometieron muchos atropellos con el Proyecto Integral Morelos. Se impuso la obra. Como autoridad debemos considerar más elementos`, dijo el presidente.

44.- El presidente dijo que el agua de entrada y salida de la termoeléctrica será tratada y habrá certificación que se pedirá a la UNESCO.

45.- `Hay movimientos ambientalistas apoyados por empresas extranjeras que no quieren competencia. Cuando se trata de una planta así, más si es de la nación, se opone. Afortunadamente, es la menor parte`, afirmó el Presidente.

46.- Blanca Jiménez Cisneros, Directora General de la Comisión Nacional del Agua, dijo que la cuenca en la que se encuentra la planta termoeléctrica es deficitaria.

47.- La Directora General de la Comisión Nacional del Agua, afirmó que la dependencia recomendó a la CFE reusar el agua.

48.- La Conagua será la encargada de certificar que no haya problemas de contaminación del agua del Río Cuautla si se reactiva la Termoeléctrica de la Huesca.

49.- `Se acudirá a la certificación de UNESCO para asegurarnos de que el agua utilizada en la termoeléctrica no contenga elementos contaminantes`, reiteró la titular de la Conagua.

50.- El presidente confirmó que la consulta de Cuautla sobre la termoeléctrica de Morelos será la primera formalmente en su gobierno.

51.- Andrés Manuel López Obrador señaló que aún no se tienen definidos los mecanismos para la consulta, pero `mañana mismo` podrán acordarlos y presentarlos.

52.- `Pedí a Manuel Bartlett que de a conocer los nombres de las empresas involucradas en las malas prácticas. Tenemos que limpiar todo. No sólo es ladrón el que roba una bicicleta`, afirmó el Presidente.

53.- Se le cuestionó al Presidente sobre la visita de Marcelo Ebrard, titular de la SRE, a Uruguay para tratar el tema de la crisis política en Venezuela.

54.- `La semana próxima daremos a conocer el plan para el fortalecimiento de Pemex`, dijo el Presidente, quien subrayó que le quitará carga fiscal a la empresa.

55.- `El gobierno va a darle apoyo económico a Pemex, se va a fortalecer también a la CFE`, aseveró Andrés Manuel López Obrador.

56.- `El secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, y Octavio Romero, Director de Pemex, darán información la próxima semana sobre el plan para rescatar a Petróleos Mexicanos`, reiteró el presidente.

57.- Sobre el tema de Venezuela, Andrés Manuel López Obrador comentó que se respetará el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos y añadió que se buscará una solución pacífica.

58.- `Uruguay y México están en disposición de apoyar para que en el caso de Venezuela exista un diálogo entre las partes, estamos proponiendo a diplomáticos destacados como Bernardo Sepúlveda para que participe`, informó el Presidente.

59.- `Los principios nos obligan a actuar como lo estamos haciendo en el caso de Venezuela y lo haríamos en cualquier otro caso`, aseveró Andrés Manuel López Obrador.

60.- `Marcelo Ebrard está haciendo su trabajo en el sentido del diálogo,si las partes no aceptan la propuesta la posibilidad ahí queda`, añadió el Presidente.

61.- `Que haya ayuda humanitaria a Venezuela sin propósitos políticos, y no haya intervención ni uso de la fuerza, que sea la ONU que la administre`, agregó Andrés Manuel López Obrador.

62.- Se le preguntó por la probable aprobación en el IFT de una fusión de Fox y Disney.

63.- `Estoy informado, ya no está el CISEN pero me llega información, pienso que se debe de ver con cuidado esta fusión, no se permitió en Europa ni en Estados Unidos, aquí se quiere autorizar`, dijo el Presidente.

64.- `Tengo información de que hay conflictos de intereses, legalmente no me corresponde pero si no es correcto aunque sea se debe decir, se que un funcionario que estaba en el IFT ahora está trabajando en una de estas empresas`, comentó.

65.- `Es preocupante que vayan a cobrar por ver el fútbol, eso afectaría a los aficionados, del béisbol ni hablamos porque ni lo pasan, hay que revisar el asunto`, dijo el Presidente.

66.- Se le cuestionó sobre los bloqueos de la CNTE en Michoacán y sobre alguna irregularidades identificadas por la ASF en materia de las estancias infantiles.

67.- `Sobre el grupo de maestros yo no diría que es la CNTE, esta había acordado levantar el bloqueo porque ya se les atendieron sus demandas, la CNTE debe aclarar el porqué mantiene los bloqueos`, dijo Andrés Manuel López Obrador.

68.- `Presentamos una queja ante la CNDH por violación a los mismos en el caso de los bloqueos`, informó Andrés Manuel López Obrador, quien añadió que no se utilizará la fuerza.

69.- `Parte de la estrategia de los grupos de derecha disfrazados de izquierda es que puedan tener la excusa de que se están enfrentando a un gobierno represor, pues no somos represores`, afirmó Andrés Manuel López Obrador.

70.- Sobre las estancias infantiles, `ya se acordó y se entregarán los recursos a los padres y ellos decidirán libremente. No cargaremos con la responsabilidad de la inseguridad y riesgos de los niños`, dijo el Presidente.

71.- `Yo no voy a tener esa responsabilidad. No es mercado. No queremos otra vez un caso como el ABC. No hay normatividad. No queremos meternos en eso`, añadió Andrés Manuel López Obrador.

72.- `Me extraña que estén insistiendo tanto, si vamos a dar los apoyos a los padres, incluso más. No queremos judicializar el asunto`, aseveró el presidente sobre las estancias infantiles.

73.- `No van a desaparecer las estancias infantiles. Cada familia podrá administrarlo. Es una decisión de los padres`, agregó Andrés Manuel López Obrador.

74.- El Presidente dijo que el tema de Constellation Brands será atendido por la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Josefa González.

75.- A la pregunta de qué tipo de sangre tiene, el Presidente respondió: `T4 positivo, Transformación Cuarta positivo`.

76.- `Le agradezco de todo corazón a la gente que se preocupa por esto mi seguridad, no soy temerario, me cuido, porque donde voy siempre me acompaña la gente`, aseveró Andrés Manuel López Obrador.

77.- `Tenemos como prioridad la protección de los paisanos que por necesidad se han ido a Estados Unidos`, señaló el Presidente acerca del tema migratorio en protección de nuestros paisanos, le pediré a Marcelo Ebrard, titular de la SRE, que trabajamos en fortalecer los 50 consulados que tenemos en Estados Unidos`, comentó el Presidente.

79.- Sobre las protesta de algunos simpatizantes de Morena en la SCJN, el presidente dijo desconocer las causas.

80.- Sobre el tema de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos, el Presidente dijo que le instruyó a Irma Eréndira Sandoval, titular de la SFP, el hacer públicos los detalles de las declaraciones.