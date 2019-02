Tendencia Human Nature, la moda en 2019

“Hora 14”

Mauricio Conde Olivares

Heidrick & Struggles, proveedor internacional de servicios de búsqueda de personal ejecutivo, evaluación y desarrollo de directivos, efectividad de equipos y organizaciones y servicios de creación de cultura interna, anunció tres nuevos nombramientos directivos que respaldarán la estrategia de crecimiento de la empresa en el largo plazo.

Todos los nombramientos entran en vigor de inmediato.

La planificación de la sucesión es uno de los servicios centrales que brindamos a nuestros clientes para ayudarles a gestionar con efectividad los cambios y el crecimiento futuro de sus compañías”, dijo Krishnan Rajagopalan, presidente y director general de Heidrick & Struggles.

“También enfatizamos la planeación de la sucesión dentro de nuestra empresa y trabajamos estrechamente con nuestros líderes para ayudarles a crecer y asumir nuevos desafíos.

Los directivos designados a nuevos cargos tienen probadas trayectorias de ágil gestión y entrega de resultados, y su función de liderazgo será clave en la continuidad de la expansión de nuestros servicios de búsqueda y consultoría”.

Jenni Hibbert es ahora Socia Gerente de Consultoría Internacional en Servicios Financieros. Desde 2017 colaboró como Socia Gerente de Consultoría Regional en Servicios Financieros en Europa y África, y anteriormente dirigió los Servicios de Consultoría Financiera en el Reino Unido.

Además, su labor fue crucial para el establecimiento de la Red del Consejo para directoras no ejecutivas y la Red de Liderazgo para aspirantes a directoras no ejecutivas.

“La experiencia y los conocimientos de Jenni en el sector de los servicios financieros en Europa y África serán importantes en su nueva tarea de acelerar el crecimiento de nuestros servicios financieros en todo el mundo”, dijo Rajagopalan.

“Además, su experiencia de trabajo con personal directivo y consejos para iniciativas de diversidad será invaluable a medida que sigue ayudando a nuestros clientes a consolidar cadenas de mando para futuros talentos”.

Jenni sucede en el cargo a David Boehmer, quien seguirá siendo Socio de las áreas de Servicios Financieros y Tecnología Financiera.

Dan Ryan asume como Líder Regional para el continente americano y colaborará con las gerencias senior y las direcciones de la empresa a fin de seguir impulsando el crecimiento rentable en la región.

Además, seguirá supervisando cuentas de clientes clave como Director General de Cuentas Estratégicas, mejorando los esfuerzos de colaboración cruzada en los negocios de búsqueda y consultoría de la empresa. Anteriormente, Dan fue Socio de Servicios Financieros y dirigió la oficina en Nueva York.

“Dan enriquecerá su nuevo cargo de Líder Regional con su probada experiencia de liderazgo y profundo compromiso con el desarrollo de nuestras relaciones entre equipos y clientes en el continente americano”, dijo Rajagopalan.

“A medida que seguimos brindando una gama ampliada de servicios de búsqueda y capital humano, Dan mantendrá el énfasis en impulsar la cooperación entre las áreas de Búsqueda de Personal Ejecutivo y Consultoría de Heidrick para atender mejor las necesidades de nuestros clientes”.

Dan sustituye como Líder Regional para el continente americano a Michael Cullen, quien seguirá en el puesto de Director de Operaciones como responsable integral de TI, marketing, consultoría y búsqueda regional.

Stephen Schwanhausser es ahora Socio Gerente de Consultoría Internacional en Mercados de Consumo. Fue Socio Cogerente del Sector Internacional de Productos de Consumo y, anteriormente, director de dicho sector en el continente americano.

Ha ocupado numerosos cargos en el área de Consultoría en Mercados de Consumo durante sus casi 15 años con la empresa y fue miembro fundador de nuestro Programa para el Desarrollo de Asociados. Stephen se dedica al reclutamiento para direcciones generales y juntas directivas de empresas privadas, compañías que figuran en la lista Fortune 500 y organizaciones de crecimiento respaldadas por capitales privados.

“Stephen posee una profunda pericia en el vertiginoso sector de los bienes de consumo y en el liderazgo de búsquedas de personal ejecutivo senior para nuestros clientes. Su sólida trayectoria de colaboración con empresas de alto crecimiento e innovadoras, así como organizaciones de larga data, nos ayudará a ampliar nuestra llegada en el sector del consumidor”, dijo Rajagopalan.

Stephen sucede en el cargo a Tom Snyder, quien seguirá siendo Socio en las áreas de Consultoría para Mercados de Consumo y para Direcciones y Junta Directiva.

Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) atiende las necesidades de talentos senior y directivos de las organizaciones más importantes del mundo como asesor para la búsqueda de personal ejecutivo, evaluación y formación de directivos, efectividad de equipos y organizaciones, y servicios de creación de cultura interna.

Heidrick & Struggles fundó la profesión de búsqueda de personal ejecutivo hace más de 60 años. Hoy, el bufete brinda soluciones integrales de liderazgo para ayudar a sus clientes a cambiar el mundo con cada equipo directivo, siendo su lema We Help Our Clients Change The World, One Leadership Team At A Time.

Por otra parte, el hotel The Reef 28 se llenó de gala con la apertura oficial de la galería “Una ventana al mundo”, del fotógrafo alemán Roman Lewcke, donde habitantes y visitantes de Playa del Carmen fueron testigos de este evento, que fue un acontecimiento con causa, pues todas las ganancias de la inauguración serán donadas a los Amigos de Sian Ka’an para la preservación de los recursos naturales de Quintana Roo.

Los asistentes fueron testigos del inicio del sueño de Román Lewcke, un fotógrafo de origen Alemán que adoptó a Playa del Carmen y Cancún como su nuevo hogar, primero en su faceta como empresario y ahora como fotógrafo comprometido no sólo con su arte, sino con la conservación del medio ambiente.

Como fotógrafo, antes de concretar su sueño de una galería propia, dio sus primeros pasos en la súper producción de Mel Gibson, Apocalypto, destacando también en sitios reconocidos como Guru Shots, siendo sus imágenes seleccionadas para exposiciones en Milán y Grecia. En México ha sido invitado a exhibir sus fotografías por parte de los gobiernos de Piedras Negras y Cancún.

Otro punto importante de la galería “Una ventana al mundo”, es que la totalidad de las ganancias obtenidas durante la inauguración, serán donadas a Amigos de Sian Ka’an, sin embargo, de forma permanente, el 20% de las ganancias por la venta de las fotografías de Roman Lewcke, serán donadas a diversas causas.

Actualmente, las causas que estará apoyando Roman Lewcke con el 20% de las ganancias de las ventas son: Charity Water, una organización internacional con sede en Nueva York, que emprende acciones en 24 países de África y Asia para llevar agua limpia a sus habitantes; Rodando con Causa que lleva diversos talleres y actividades para los niños de las comunidades mayas en Tulum, y Amigos de Sian Ka’an, encargados de la recuperación y defensa de la Biosfera en Quintana Roo.

Por cierto, desde ayer, con motivo de la inauguración inició el conteo regresivo para que todos los asistentes a la galería puedan entrar en la rifa de una cámara fotográfica Canon, cortesía de Roman Lewcke, participar es muy fácil:

1.- Tómate una selfie en la galería de Roman Lewcke, “Una ventana al mundo”.

2.- Sube tu fotografía en tu Instagram, como post o historia, etiquetando a Roman Lewcke, además de invitar a tus amigos a seguirlo.

3.- No olvides colocar el Hashtag #RomanLewckePhotography.

Recuerda que cada vez que utilices el Hashtag #RomanLewckePhotography e invites a tus amigos a seguir a Román, es como si tuvieras un boleto más para la rifa. La cámara fotográfica será sorteada a través de un video en la historia de Román, en fecha próxima, la cual será anunciada a través de su cuenta de Instagram @Romanlewcke.

Ahora le cuento que la naturaleza es un tema que nos involucra a todos y es por eso que la industria de la moda está preocupada en apoyar todo lo que tenga relación con ella.

Sin embargo en esta ocasión, no solo hablaremos de fibras sino también de culturas, este año 2019 inició con mucho color gracias a la tendencia Human Nature, que es precisamente eso, hacer un homenaje a la naturaleza humana y a toda nuestra vasta cultura, y no me refiero a aquellas llenas de color solamente, sino a todas las del mundo, las cuales tienen mucho que ofrecer. Este año la tendencia gira entorno a colores brillantes como el rojo, naranja, violeta, azul, verde, amarillo, entre otros, sobretodo en Latinoamérica, ya que nuestra cultura forma parte de esta maravillosa paleta de color; todos nuestros colores están relacionados con la calidez y esta vez enfatizamos en ella.

Para complementar podremos hacer uso de algunos tonos sobrios como el negro, diversas gamas de gris y los beiges, que ayudarán a aterrizar y a equilibrar un poco esta gama tan colorida.

En cuanto a los estampados, seguirá el mismo principio, muchas combinaciones de colores y seguro podremos encontrar flores, aves y plantas entre los patrones favoritos de las tiendas, pero también encontraremos estampados de otras culturas los cuales van a enriquecer nuestro guarda ropa.

Algunos de ellos muy sobrios pero con color, quizá otros más inspirados en culturas que no conocemos. Estará lleno de misticismo y con algunas notas de rituales y símbolos interesantes que alguna vez vimos en los 80´s y 90´s.

También encontraremos diseños oversize, lo cual ayudará a la comodidad y bolsillos funcionales. Habrá una fusión de lo nuevo con lo antiguo, haciendo más rico el diseño, las formas y los materiales.

Los flecos, las texturas y las aplicaciones serán un distintivo más que ayudará a dar un estilo singular a aquellas que decidan arriesgarse y lucir 100% diferentes a las demás.

Hoy en día la mezcla de colores, estampados y texturas está en su mayor nivel, tienes que arriesgarte a ser diferente, pero sobretodo a aprender a usar nuevas telas, colores y diseños.

La moda evoluciona a pasos agigantados y tu no te puedes quedar atrás, este es el momento de iniciar una nueva imagen que te ayude a descubrir quién eres y de dónde vienes, y qué mejor que con HUMAN NATURE para iniciar el primer paso; empero, lo anterior será motivo de posterior análisis en otra entrega de Hora 14.

mauricioconde59@outlook.com

@mauconde007

https://mauriciocondeblog.wordpress.com