En la guerra y el amor

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

NO SÉ SI AQUELLO DE QUE SE PUSIERA UNO LOS CALZONES ROJOS PARA EL AMOR EL PRIMERO DEL AÑO les sirvió de algo a muchos políticos, que ahora andan del chongo, hablábamos que políticos, financieros, empresarios, gente de la farándula, periodistas, médicos, pintores de brocha gorda y de museo, gente del pueblo son creyentes de los actos de brujería, de los amarres, de las bolas de la envidia, de los hechizos para el amor, la amistad y la buena fortuna y creemos que muchos hacen los rituales del año nuevo y no pocos han ido al barrio chino a comprar su puerquito, que es el símbolo de la abundancia de este nuevo año chino y, si no lo creen, pregúntele a Zhenli Ye Gon, que tuvo en sus manos o en sus casas muchos millones de dólares que le “dieron a guardar” a cambio de que hablas y “mueles”, no de moler, sino de morir, en fin, creo que muchos políticos que ahora viven con el Jesús en la boca y con el enojo que provocan las “mañaneras” están obligados a cargar todo tipo de amuletos y de ver, quieran o no, las “mañaneras” de López Obrador, porque no falta quien caiga en ese resbaladizo del “me canso ganso” que, ahora, hasta en playeras y gorras norteamericanas toma moda….el nuevo símbolo que sustituye al “Che” en las prendas de vestir: “me canso ganso”…

De lo que en realidad estoy convencido, es que ni Bartlett ni López Obrador tendrán muchos regalos por el Día del Amor y la Amistad, muchos empresarios dolidos y ofendidos no mandarán ni flores ni botellitas de mezcal, los ex funcionarios del panismo y del neoliberalismo, tan cursis y llenos de detallitos, claro que no enviarán ni tarjetas de felicitación por esa fecha y muchos periodistas que se sienten lastimados por el cambio de “chayos”, no recibirán ninguno, y no es porque estemos en franca austeridad, sino porque hay muchos dolidos y algunos andan ya poniéndole nombre a las cucarachas por esas ofensas y dolores de corazón.

Y es que no es para menos, los calambres no son de bajo voltaje, son de muchos millones y de muchos watts, si pensábamos que lo del huachicol era algo trágico para muchos y que llevaría a la cárcel a otros tantos, pues como que nos equivocamos porque los malosos y los huachicoleros siguen en libertad y no han pasado de los calambres y las “quemadas” mañaneras, y el mismo caminito sigue el asunto de los toques eléctricos que ahora resaltan en el mañanero al lado de Manuel Bartlett y no pasamos del escándalo y de los señalamientos, y ahora sí que el ex presidente Calderón, como que entonado le sale lo respondón y no aquello del “hijo desobediente”, no, es más agudo el grito y el enojo, porque sin duda le quitarán los muchos o pocos dólares que le dan a ganar como un “especialista”, dice él, en energía, y así las cosas, no se pondrán mejores en el Día del Amor y la Amistad, hay nubes negras en estos días y, sin duda, se comenzarán a ver acciones de apagones por varios lados y es que cuando la gente del poder y del dinero se enojan comienzan a sacar sus dineros a otros sitios y, por ello, nos extraña que ahora existan algunas casas de personajes importantes en venta en los EUA y no es para menos, ya vieron que ni allá los quieren, porque al final de cuentas no son nadie en el mundillo de los negocios y del poder.

La realidad, es que estamos viviendo horas mañaneras de gran tensión y es lógico que así sea, recordemos que las viejas reglas del poder decían, como consejos, cuando se asumía el poder que, cuando las cosas se pusieran feas, se abriera un misterioso sobre que les dejaban los anteriores mandatarios que decía: “Ante una emergencia, pongan las culpas, fallos y corruptelas al anterior” y así van pian pianito, lo grave, que ahora vemos es que los “aliados de la ultraizquierda” también andan agraviados y atacan con seriedad al nuevo presidente y le amenazan y lo tildan de “suavecito” y no le bajan de mentirosillo, así que ahora que nuevamente salen a la luz, dejando la vida clandestina, los miembros del EPR y hacen sus demandas y declaraciones de guerra hay que tomarlos en cuenta, recordemos aquellas famosos explosiones de los ductos de Pemex, que se produjeron porque demandaban la vida de algunos detenidos en Oaxaca y que fueran secuestrados por los grupos de policías, cierto es que cuando los grupos guerrilleros o grupos armados salen a la lucha, es que se mueven serios conflictos en el país y esto es para tomarse en cuenta, a pesar de que a la señora de Gobernación le sea tan molesto atender tales asuntos, algunos mal, pero muy mal pensados, dicen que, esos grupos, como el EZLN, están movidos por los curitas de la liberación o por CSG y agentes de la CIA infiltrados en el sur para que no se pueda construir el canal seco de Tehuantepec, como lo han evitado desde los tiempos de Benito Juárez y de Porfirio Díaz, así que se oponen también a la construcción del Tren Maya, en fin, como vemos no hay forma de que este 14 de febrero, las cosas fluyan en paz y que todo sea amor y paz como desearía el Presidente, cuando da un golpe y pide perdón, pero en fin, las cosas de palacio hay van y las cosas del país van dando tumbos, a pesar de todo, porque hay muchos males y muchas ofensas en el ánimo de los grupos políticos, total, los que siempre se joden son los de abajo, el infelizaje nacional que ni para una flor tiene en el Día del Amor y la Amistad…Ojo, no los vayan a cachar y suban a las redes sus fotos con las amigas o los amigos… ya ven cómo anda de sensible la gente.

