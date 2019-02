Saak llegará con Waze a El Plaza Condesa

El artista estará por primera vez en este recinto el 9 de marzo, donde además contará con invitados especiales

Arturo Arellano

Saak es un chico talentoso de 23 años que comenzó su carrera haciendo covers de canciones en Youtube; ahora es un artista, compositor, cantante, productor, actor e influencer que forma parte de “Los Caballeros”, los 18 influencers más importantes de habla hispana para el público Z y la generación millennial. Con este bagaje profesional a su corta edad, Saak llegará por primera vez a El Plaza Condesa, donde se presentará el 9 de marzo, con la compañía de grandes invitados especiales.

A su visita por la redacción de esta casa editorial, Saak declaró en entrevista que “es emocionante estar a la cabeza creativa de este show, poder cantar mis canciones, son las de mi álbum, entonces lo que estamos montando son arreglos distintos de los temas, manteniendo su esencia, lo que quiero es que la gente salga muy contenta del show y que valga la pena lo que pagan por un boleto. Ya tenemos definido el set list, serán las canciones del disco y unas más con invitados especiales, además de un medley acústico, se trata de ofrecer algo dinámico. En el escenario soy muy inquieto, ojalá la gente recuerde la canción por como las vivimos en el escenario”. Adelanta que tendrá como invitados a Jorge Blanco, Michael Ronda y Kalimba.

“Waze” es su más reciente sencillo, el cual trabajó en colaboración con Tropical Minds y de este comentó “es una canción R&B, que fluyó muy bien, la trabajamos unas cuatro o cinco horas en el estudio y el video lo grabamos en Bogotá. Es la primera canción que hago que no es reggaetón pop, sino más R&B, de modo que la gente la está aceptando muy bien, están conectando con eso y creo que tiene que ver con que ahora dejo ver mi influencia de artistas como Michael Jackson o Justin Timberlake”.

Sobre sus letras dice “me gusta poder hablar de todo, por ejemplo ‘Callejón’ y ‘Mala’ eran canciones que hablaban de la fiesta y coquetear, pero ‘Sin maquillaje’ por otro lado es un tema que tiene más mensaje, invito a mi generación a aceptarse sin filtros, ni maquillajes, tal y como somos. Me gusta crear historias diferentes y trabajar mucho las líricas”. En ese tenor y también como influencer dice “siempre quiero dejar algo positivo en mis seguidores, porque lo malo aparece por todos lados y yo me siento con la responsabilidad de poder generar un poco de alegría, algo cool, hay mucho qué hacer, incluso ya estamos trabajando con algunas marcas para lanzar campañas de conciencia este año”.

Siendo también actor reconoce que “lo que me ha ayudado mucho a tener una capacidad interpretativa es el haber trabajado mucho como actor desde niño, eso me da la posibilidad más fácilmente de ponerme en los zapatos de otras personas o de alguien ficticio, lo mismo de crear historias y desarrollar una canción”. Sobre sus planes a mediano y corto plazos adelanta “He aprendido cosas que no esperaba, entonces mis objetivos son seguir aprendiendo, rodeado de gente que me aporte, estoy en un punto donde no es sólo llegar a los objetivos, sino tener el suficiente aprendizaje para mantener mi carrera sólida”.

El disco de Saak será lanzado en el mes de marzo, aún sin fecha exacta definida, mientras que su concierto se celebrará el 9 del mismo mes en El Plaza Condesa.