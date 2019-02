Mon Laferte, lista para llevar a “Norma” al Auditorio Nacional

La chilena ofrecerá romántico concierto los días 14 y 15 de mayo, de la mano de su nuevo disco

Asael Grande

La ocho veces nominada al Grammy Latino, Mon Laferte, se encuentra lista para ofrecer dos conciertos en uno de los máximos escenarios de nuestro país, el Auditorio Nacional, de la mano de su disco titulado Norma.

La cita es el próximo jueves 14 y viernes 15 de mayo en punto de las 20:00 horas: “siempre tener una gira nueva con un disco nuevo, da mucho nervio, desde el proceso, y una no sabe qué va a pasar , pero me atrevo a decir que mi música es en vivo, ahora la banda está sonando increíble, también porque el disco fue grabado en una toma, tiene toda la energía de una sola toma, pero ahora tuve mucho tiempo para ensayar con la banda, muchas horas, de tiempo completo, y no sólo la música, sino cada detalle del concierto, el álbum cuenta una historia, cuenta una relación de pareja, desde que se conocen hasta que terminan, y entonces, quise hacer un álbum que sonara muy cinematográfico, que sonara como una película, y para lograr ese sonido, tenía que ser grabado así, sin editar, en una sola toma, yo quería captar eso, también fue una cosa de que podíamos hacerlo, hacer un álbum sin filtro, y a mí se me hizo bello, y en el concierto intento que haya sorpresas, que sea diferente casa día, cambiar set list”, comentó Laferte, en conferencia de prensa.

Mon Laferte está lista para presentar su trabajo más personal hasta el momento, Norma, catalogado como uno de los mejores álbumes de 2018 por las revistas Billboard y Rolling Stone, en el tour denominado #LaGiraDeNorma, el cual abarca las principales ciudades de la República Mexicana, pasando por dos fines de semana en el festival Coachella en donde compartirá cartel con Ariana Grande, Tame Impala, Childish Gambino, J Balvin y Bad Bunny: “me gusta mucho la música de antaño, me divierte toda la música, no tengo este miedo de hacer algo diferente y siempre hacer lo mismo, y ahorita lo que me emociona es el mambo, cumbia, boleros clásicos, y con cada disco siento que me renuevo, pero siempre meto algo de clásico, crecí con mi abuela que era cantante, y compositora, y casi todo el tiempo me despertaba en la noche en la sala de la casa, y estaba tocando en vivo, estuve mucho tiempo cerca del bolero, y me toca las fibras, lo que más me emociona es el bolero, y el blues, que todavía no he grabado”, agregó Mon Laferte, quien durante la conferencia recibió un Disco de Oro por las altas ventas de su más reciente material discográfico, Norma.

Respecto al qué siente de regresar al Coloso de Reforma, Laferte dijo: “me encanta el Auditorio Nacional, es de mis lugares favoritos, en este lugar vi a Juan Gabriel, de los últimos conciertos que dio, cantó cinco horas, también vi a Björk, un show que eran sólo cuerdas, bellísimo, y pisar ahora este escenario que pisaron artistas que amo tanto me llena de emoción, y quiero hacer lo mejor posible, que la gente viva cada canción, vengo a dejar el alma en el escenario, los momentos son únicos, no se repite, aunque ya estado en el Auditorio Nacional, será como mi primera vez”, finalizó Mon Laferte.

