“Vales un hueval”: Jimena Longoria

La standupera y conferencista dará su espectáculo este 17 de febrero en La Teatrería de la Ciudad de México

Arturo Arellano

Jimena es considerada la “Amiga de los artistas” por su participación en Big Brother, de donde, si bien, fue expulsada, siempre llamó la atención por su número de seguidores en redes sociales, donde deja ver su trabajo como publirrelacionista y ahora como standupera y conferencista, dado que las vicisitudes a las que se ha enfrentado durante su vida, le han dado suficiente material para motivar a otras personas a superar cualquier adversidad a través de la comedia. Así el espectáculo “Vales un hueval” de Longoria, pasará por La Teatrería de la Ciudad de México este 17 de febrero, luego de haber triunfado en Saltillo, Torreón, Monterrey, Tampico, León, Guadalajara y Puebla.

Durante su visita a la redacción de DIARIO IMAGEN, la carismática conferencista describió en entrevista que “realmente es una conferencia motivacional, pero le meto un toque de standup por mi personalidad y la respuesta que he tenido en redes sociales, porque es importante el cómo me ven mis seguidores en estos medios y yo les aseguro que realmente así soy. En este show van a conocer el otro 50% de mi persona, una que también llora, que paso por bajo autoestima, trastorno alimenticio,bullyingen redes sociales, temas que son bastante importantes hoy en día. Me siguen muchas niñas entonces es importante transmitirles cosas positivas”.

Describe que “he desarrollado este show durante meses, cuento mi vida, algo fuerte que me pasó dentro de los temas que antes mencioné y me senté a escribirlo de manera adecuada para todas las edades y con un toque de comedia. La reacción del público es bastante buena, lloran, se identifican, porque también han pasado por este tipo de problemáticas. Temas como el trastorno alimenticio no son exclusivos de las mujeres, también se han acercado conmigo varones, y como este, muchos otros problemas, de modo que el show funciona para todos, porque hay de todo, cosas con las que no sabes si reír o no, pero que es importante poner sobre la mesa”. La experiencia dice “es diferente conocer a una seguidora antes y después del show, porque ya después me abrazan con empatía, con lágrimas, porque algo les llegó, y eso es muy bonito, porque quiere decir que de alguna manera los hemos hecho reflexionar”.

Con la firmeza de seguir adelante la conferenciaste dice “Yo fluyo con lo que mis seguidoras piden, no sé qué venga después, quisiera escribir un libro. Mientras tanto creo importante hablar del bullying, de los haters, de la baja autoestima, depresión, que son cosas que creen que al tocarlas uno va a salir llorando, pero en mi conferencia se toca en un tenor bastante ameno y humorístico, es más fácil que la gente reflexione así, porque el humor hace que las cosas sean más fáciles de digerir. Para mi hubo muchos días negros , para llegar a reírme de lo que pasaba, pero es justo lo que ayuda a la gente, porque les cuento mi historia y se dan cuenta de si se puede volver a ser feliz”.

Con la importancia de su argumento, Jimena dice “voy a escuelas, y es un poco más difícil porque muchas veces el alumno tuerce los ojos o entra en negación, pero finalmente te escuchan y quien necesita la ayuda lo va a tomar. Y ya me ha pasado que las niñas me dicen que han decidido pedir ayuda luego de haber visto y escuchado la conferencia”. Sin más Longoria se presentará este 17 de febrero en La Teatrería de la Ciudad de México.