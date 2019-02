“La casa de Bernarda Alba” regresa a cartelera

Con las actuaciones de Lucía Guilmáin, Evangelina Martínez y Beatriz Moreno, la obra se estrenará el 17 de febrero en el Teatro Venustiano Carranza

Permanecerá en cartelera hasta el 8 de abril

Arturo Arellano

Considerada como una de las obras más emblemáticas y trascendentes del escritor español Federico García Lorca, llega al Teatro Venustiano Carranza, la puesta en escena “La casa de Bernarda Alba”, que verá su estreno el 17 de febrero y permanecerá en cartelera hasta el 8 de abril. Si bien la obra fue protagonizada en algún momento por la primera actriz Doña Ofelia Guilmáin, ahora toca el turno en ese rol protagónico a su hija Lucia Guilmáin, que dará vida a Bernarda.

El elenco bajo la dirección de Miguel Alonso, está conformado por Lucía Guilmáin, Evangelina Martínez, en compañía de Jessica Gámez, Jaqueline Bribiesca, Judith Serrano, Karla Sáenz y Vanessa Marroquín, quienes ofrecieron detalles en rueda de prensa. “Es la obra de uno de los más grandes dramaturgos, poetas y también músicos, aunque pocos conocen esa faceta de su vida. Es una de las obras preferidas de García Lorca para el público y yo tenía la inquietud de traerla al teatro y qué mejor que poder lograrlo con un elenco de esta calidad”, dijo Alonso.

Guilmáin añade que “es un orgullo estar aquí, nosotros siempre arrastraremos el rollo de ser el hijo de alguien que antes hizo historia en el teatro, pero no me molesta. Esta es la última obra que Lorca escribió y mi mamá hizo a Martirio primero y luego a Bernarda, más tarde yo hice a Martirio, en algún momento pensé que no haría ningún papel que antes haya hecho ella, pero aquí estoy haciendo ahora a Bernarda”.

Por su parte, Beatriz Moreno se dijo “contenta de hacer personajes tan complejos como la Poncia, una mujer dentro de la casa vigilante, viendo cómo saca información y trata de llevar paz o de picar para que no la haya. Respeto mucho a Lorca y al teatro clásico. Me da gusto poder trabajar con Lucía, antes hemos hecho comedia juntas pero regresar al teatro clásico es un agasajo”. Jaqueline Bribiesca que dará vida a Angustias citó “es un personaje aunque no constante, si muy bien sustentado dentro de la obra, es clave en la trama. Quiero destacar que no por ser cinco actrices hay alguien que sea más o menos, todas tienen grandes tablas, el trabajo profesional es extraordinario lo mismo que la amistad fuera del teatro”.

Jessica Gámez celebró “la unión de varias generaciones de actrices que lo que tienen en común es que todas aman el teatro. Por un lado las que lo han construido en México y nos ayudan a las nuevas generaciones, y por el otro las que vamos empezando nuestro camino en este gremio”. Sobre el mensaje declara “trata de quienes decidimos ser en la vida, en este caso las mujeres y nuestro rol dentro de la sociedad. Como mujeres debemos ayudarnos e ir más arriba, es un deleite porque es una analogía también en el escenario, somos puras mujeres ayudándonos, apoyándonos, trabajando juntas para que esto salga bien, de eso va el mensaje de seguir avanzando como mujeres, de hecho hay mucha crítica no cobra los hombres sino contra los estereotipos y roles impuestos por la sociedad”. La obra verá su estreno el 17 de febrero y permanecerá en cartelera hasta el 8 de abril en el Teatro Venustiano Carranza.

A 16 años de su estreno A 16 años de haber sido protagonizada por Ofelia Guilmáin, el teatro latinoamericano se engalanará ahora con la actuación de su hija Lucía Guilmáin, acompañada por Evangelina Martínez, Vanessa Marroquín, Jaqueline Bribiesca, Jessica Gámez, Judith Serrano, Karla Sáenz y Beatriz Moreno, y el guitarrista Israel Villalobos