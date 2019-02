Licitaciones para Tren Maya, hasta abril

Derecho de réplica

A muchos se les queman las habas por ser elegidos como los proveedores de los terrenos

Nada está dicho aún respecto a los lugares exactos de las estaciones y las empresas que participarán en la construcción del Tren Maya en Quintana Roo, pese que a muchos se les queman las habas por ser elegidos como los que proveerán los terrenos para la edificación, no sólo de los edificios donde desembarcarán y subirán miles de turistas que recorrerán cinco estados de la República, sino también la urbanización de los alrededores de esas zonas, pues se construirán hoteles, centros comerciales y hasta habitacionales en ese entorno.

Sin embargo, al parecer no hay prisa en Fonatur, pues el director general del Fondo Nacional de Turismo, Rogelio Jiménez Pons, dijo que las licitaciones que están por iniciar serán para las obras que se realizarán en el tramo del tren donde ya existe vía férrea, el cual corre de Palenque, Chiapas a Mérida, Yucatán y será hasta abril y no en marzo cuando inicien.

En Quintana Roo, estado donde no existen vías férreas previas, y que ya sufrió la decepción de que la promesa de la construcción del tren rápido Transpeninsular, que conectaría a Mérida con Punta Venado, se esfumó en el aire como el sexenio de Enrique Peña Nieto la licitación para el tendido de vías y la construcción de las estaciones del Tren Maya, es más distante aún; sin embargo, se espera que la convocatoria salga de forma casi inmediata después de la de abril.

Evitan juicios

Después de que el Centro Mexicano de Derecho Ambiental criticó el proyecto del Tren Maya y amenazó con establecer juicios contra su construcción, por no contar con un proyecto ambiental a la par, en Fonatur no se quieren meter en problemas y en Quintana Roo, donde no existen rieles instalados, las cosas no irán tan rápido como en los estados donde ya se tienen esas instalaciones, aunque sean obsoletas; pues se estima que sólo el proyecto ejecutivo, en el tramo que va de Escárcega a Tulum, tendrá un costo de 10 millones de pesos, eso, sólo en papel y su elaboración tardará más de un año. Jiménez Pons aseguró que no se moverá una sola piedra sin tener antes las autorizaciones ambientales y se hayan realizado las consultas con las comunidades indígenas de los estados que involucran este tramo del proyecto férreo.

Será hasta el 1 de diciembre cuando inicien los primeros trabajos en Quintana Roo, que incluirá la reubicación del cableado eléctrico de alta tensión por donde correrán las vías, que será realizado por empresas locales.

Uber busca choferes y aún no puede operar

A otros que se les cuecen las habas por reiniciar operaciones, más ahora que existen proyectos turísticos macros, como el Tren Maya, que traerán más visitantes al estado, es a la plataforma digital de transporte Uber.

Esta trasnacional se fue de Quintana Roo después de negarse a acatar la Ley de Movilidad que le impone el uso de concesión para poder operar y tras ganar un amparo contra la legislación, pretende reiniciar actividades, empero, aún existen recursos legales por desahogar

Por su parte, esta empresa trasnacional, a través de un comunicado, anunció apertura del registro de aspirantes a conductores a partir de hoy 15 de febrero.

El comunicado titulado “Uber se prepara para iniciar el registro de socios conductores”, menciona puntualmente lo siguiente: “Tras presentar la solicitud de autorización para reiniciar las operaciones en Quintana Roo, Uber se prepara para reabrir el Centro de Activación y Soporte. Uber busca iniciar el proceso de registro de socios conductores en un mes, aproximadamente. La empresa buscará brindar oportunidades de autoempleo que beneficien a miles de familias en el estado”.

“Uber comenzará los preparativos para la reapertura de su Centro de Activación y Soporte en Cancún, para poder recibir a los socios conductores que operaban en el estado y a todos aquellos ciudadanos que busquen una opción de autoempleo para comenzar a generar ganancias como socios conductores, a través de la plataforma”.

No hay más interesados

Hasta ahora, el titular del Instituto de Movilidad de Quintana Roo, Jorge Pérez Pérez, Uber es la única que ha solicitado permiso para operar en la ciudad; el resto de las empresas, como Cabify o Didi, únicamente han enviado cartas de intención, pero no han presentado sus documentos. Sin embargo, lo interesados de ser esclavos de Uber, nooooo, perdón, de ser choferes de Uber, pueden ir a su Centro de Activación y Soporte en el hotel Krystal Urban en Cancún, para informarse de todos los requisitos para ser socio conductor y resolver todas las dudas que tengan al respecto.

De Tajamar, sólo un pedazo

Que, la ambientalista Katerine Ender Córdova le bajó tres rayitas y ya dio su brazo a torcer y permitirá el acceso vehicular a su Malecón Tajamar, a los cancunenses, que según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tienen derecho al libre tránsito….seeee, cómo no, eso hasta que a alguien se le ocurre que sus derechos están por arriba de los demás.

Pero, no será todo….noooo….si no ¿dónde queda el drama?…¡hay que seguir haciendo las tortas de jamón!, sí se abrirá, pero de manera parcial el malecón, el próximo 23 de febrero, con la instalación de brigadas ciudadanas y autoridades, vigilancia, limpieza de espacios y nuevos contenedores para la basura.

El acceso controlado se realizará con independencia de la situación jurídica del lugar, y Katerine Ender ya entregó un proyecto para un parque, a ser costeado con los fondos para la reparación del daño decretado por jueces, pero no tiene aprobación ambiental ni fecha de inicio.

Ender Córdova detalló que la apertura será desde la rambla, es el acceso principal frente a Malecón Américas por el lado derecho; será en un circuito de T. será sólo un kilómetro, permitirán estacionamientos, con prioridad a discapacitados y personas mayores, pues es por ellos que se cedió a la apertura del espacio, por lo que, no serán muchos autos los que puedan acceder.