Meterán al orden a Airbnb por competencia desleal

Mauricio Conde Olivares

El primer mes de 2019 el desempleo en México registró un incremento del 3.6 por ciento, debido a que muchos servidores públicos se quedaron sin empleo.

Al mismo tiempo, la venta de franquicias tomó un fuerte repunte en el mismo periodo. Lo cual significa que una gran parte de las personas que perdieron sus trabajos al inicio de este año han invertido en este tipo de negocios.

Uno de los sectores que se han visto más afectados por la pérdida de empleos ha sido el turístico con la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México, en donde cientos de empleados están siendo liquidados y de la noche a la mañana se quedaron a la deriva, han visto en las franquicias y en especial las relacionadas con el turismo, una forma de sacar provecho a su experiencia en el ramo, afirmó Carlos Fresán, CEO de #GoätTravel, agencia franquiciante de turismo líder en América Latina.

Por esa razón la venta de franquicias turísticas ha ido al alza, pues representa una valiosa oportunidad de emprender un negocio propio, con una inversión muy accesible y altos rendimientos que permiten recuperar la inversión original a partir del tercer mes de operación.

Es importante señalar que no todas las franquicias del sector turístico son capaces de generar este retorno de inversión, alertó Carlos Fresán. Esto sólo lo logran, dijo, las franquicias estables que no sólo puedan transmitir su know how a sus inversionistas para profesionalizarlos, sino que los lleven de la mano hasta convertirlos en verdaderos expertos en la venta de viajes nacionales e internacionales.

Destaco qué #GoätTravel ha venido a revolucionar la venta de franquicias turísticas, pues es la única empresa en América Latina líder en tecnología que cuenta con una plataforma que permite brindar capacitación y atención personalizada, avalados por el Sistema de Gestión en Calidad ISO 9001:2015, la cual es proporcionada por la empresa consultora aktiva.com.mx

“Somos la única franquicia que maneja una plataforma inteligente, lo cual le permite al inversionista operar como un profesional desde el primer momento en que adquiere la franquicia, considerando como dato relevante, que el 30 por ciento de los franquiciantes de #GoätTravel recuperaron su inversión en los primeros 75 días de operación”.

Esto ha sido posible, destacó, gracias a que “Somos una empresa de franquicias que brinda toda la formación profesional que se requiere, da todos los cimientos y respaldos para convertir a los inversionistas en verdaderos profesionales del turismo, con ganancias inmediatas, ya que no hay nada más rentable que vender los atractivos turísticos de México y el mundo”.

De hecho, #GoätTravel acaba de participar en FITUR, en España, a fin de reforzar sus lazos comerciales con una diversidad de destinos y operadores turísticos para ofrecer mejores experiencias a sus clientes.

Entre estos logros, citó que los clientes de #GoätTravel que viajan a Europa, África y Asia tienen el beneficio de tener internet las 24 horas del día, además de las mejores recomendaciones y precios. Incluso, al comprar un viaje a cualquiera de los destinos de estas regiones se les brinda atención individual y no en grupo como ocurre con otras agencias. Se les arman tours personalizados y privados en su idioma natal.

Carlos Fresán explicó que luego de su participación en FITUR, realizó un análisis de todas las agencias de viaje que franquician su modelo de negocio y confirmó que ninguna es experta en negocios, lo cual marca una gran diferencia pues #GoätTravel tiene todos los procesos totalmente probados y sustentados.

Las agencias que brindan este modelo de negocio son más costosas, no ofrecen un programa robusto de capacitación y no cuentan con el soporte que inicialmente puede demandar un inversionista, puntualizó.

Con #GoätTravel, el apoyo a los franquiciatarios es tan esmerado que todos los módulos de la capacitación llevan una evaluación para confirmar el nivel de comprensión de la información y poder reforzar la enseñanza en donde se requiera, el seguimiento es estrecho y se lleva al franquiciatario de la mano en las primeras ventas, e incluso el Newsletter de emisión semanal incluye información relevante para eficientar la operación de la empresa y para brindar una atención más profesional a sus franquiciatarios.

Por otra parte, le comento que ayer el secretario de Turismo del gobierno de México, Miguel Torruco Marqués, recibió al presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles A.C., Juan José Fernández Carrillo, reunión en la que abordaron el tema de servicios de alojamiento que proporcionan en los medios digitales la empresa Airbnb y otros prestadores de servicios que participan en el comercio electrónico.

Como resultado de esta plática, se propusieron dos tareas relevantes a desarrollar:

La Secretaría de Turismo y la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles A. C., realizarán un estudio sobre las características de este comercio digital, para elaborar la normatividad que permita tener su registro y fijar las normas de seguridad y calidad, para quienes lo utilicen, diseñando una reglamentación para llevar a la formalidad estos servicios de alojamiento. Con respecto a la fiscalización, se solicitará respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y al Servicio de Administración Tributaria, se instale una mesa de trabajo en la que se fijen los criterios tributarios aplicables a estos servicios.

Asimismo, Miguel Torruco Marqués y el presidente de la AHMM, Juan José Fernández Carrillo, convinieron en que los servicios de la hotelería en México requieren de un mercado competitivo y no de una competencia desleal que vaya en detrimento de la hotelería mexicana.

Empero, lo anterior será motivo de posterior análisis en otra entrega de Hora 14.

mauricioconde59@outlook.com

@mauconde007

https://mauriciocondeblog.wordpress.com

