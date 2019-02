Alfredo Villagrán y Arévalo

Detrás del Poder

José Antonio López Sosa

Falleció uno de los periodistas con más trayectoria en el mundo automotriz y del turismo, don Alfredo, como le solíamos llamar, inundó de consejos a muchos periodistas de varias generaciones.

Pedí a su hija, Fedra Villagrán, que me compartiera una semblanza de su padre, la reproduzco de forma textual en esta columna:

“Don Alfredo decía que hay personas que traen su destino determinado o impulsado por el trabajo de sus antecesores, como fue su caso, dado que su padre, Alfredo Villagrán Rangel, y hermanos, Gabriel y Armando, se dedicaron a la edición de publicaciones especializadas.

Desde entonces, en los tiempos de la Presidencia de Miguel Alemán Valdés, la actividad turística rondaba a la familia, cuando sacaron la revista “Población, Migración y Turismo”.

También contaba que algunos años después editaron la revista El Automóvil Mexicano y el periódico Autonoticias, siendo esa etapa cuando empezó a tocar el tema del Turismo de Congresos y Convenciones, claro que entonces no se le conocía con esta definición al segmento, solo se mencionaba como una convención o congreso.

Inició haciendo la sección Buen Viaje en el periódico Autonoticias, donde daba cuenta de las convenciones de las armadoras de autos, llanteras, fábricas de autopartes y sus asociaciones.

Refería que en aquellos tiempos, la armadora Fábricas Automex era propiedad de Don Gastón Azcárraga Vidaurreta y la dirigía conjuntamente con su hijo, Gastón Azcárraga Tamayo, fundador de la empresa hotelera Posadas, de la cual es actualmente Director Pablo Azcárraga.

Con Automex y la Asociación Nacional de Partes para Automóviles realizó sus primeros viajes a Europa para cubrir la convención de distribuidores y vendedores de autopartes, y uno de esos viajes marcó su incorporación al turismo de convenciones en el año de 1958.

Otra gran influencia que lo perfiló hacia la actividad turística fue la celebración de la Carrera Panamericana, uno de los grandes eventos que colocó a México en los ojos del mundo.

En ese entonces su tío, Francisco Villagrán, era el Director Nacional de Turismo, aun no existía la Secretaría de Turismo, que se fundó en 1975 teniendo como primer Secretario a Julio Hirschfield. Mencionaba Don Alfredo, con gran orgullo, que desde aquellos días su esposa Irma fue su apoyo y acompañante en los andares del turismo en México y el mundo.

Una de sus experiencias periodísticas más enriquecedoras fue el crear, con el apoyo de los Villagrán padres, el programa de televisión AutonoticiasTV que se transmitía por el canal 4.

Tras el fallecimiento de su padre, el 9 de octubre de 1971 fundó el Grupo Editorial Aviare, que inició con la Revista Autoindustria y el suplemento Buen Viaje.

Posteriormente publicó Buen Viaje en formato de periódico de 1971 a 1975, y después se convirtió en la revista que conocemos actualmente y que este año cumple 47 años al servicio de la actividad turística de México.

Dos años después incursionó en las nuevas tecnologías y en el 2001 arrancó con la versión Buen Viaje online, primero de forma mensual, después quincenal, más tarde semanal y ahora es un diario turístico de los más consultados.”

Coincidí en muchos viajes con don Alfredo, en particular recuerdo uno en junio de 2015 en San Juan de Puerto Rico, compartíamos el vino en las comidas y me dio muchos consejos en lo periodístico y en lo personal, me faltaban quince días para convertirme en padre.

Recuerdo con gratitud sus palabras y su amistad.

Descanse en paz, don Alfredo Villagrán y Arévalo.

