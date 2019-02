Amuletos de suerte de AMLO

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

Por si las moscas, porque más vale prevenir que lamentar en eso del esoterismo y de las malas vibras, hechizos y brujerías que son parte del folclor político, lo vemos entre las madres que van al mercado de Sonora, me cuentan, para ir por las hierbas buenas y las malas, no de las que se fuman, sino de las que sirven para las limpias y poner en la entrada de las casas o negocios para atraer el dinero y las buenas vibras y alejar a los malos espíritus; efectivamente, nuestro pueblo, es dado a poner un hilito rojo, bien rojo, colgando un ojo de venado para que al crío no le hagan el mal de ojo, ya saben que las venganzas se manifiestan en los menos fuertes o en los más jóvenes, es donde duele el golpe y la hechicería.

No faltan ni políticos, ni policías, ni maleantes, los días 28 de cada mes a presentarle sus respetos a San Juditas Tadeo, unos llevan algo de lo robado y otros pues van a solicitar que no les den, sino que los pongan donde hay, que ellos se encargan de lo demás, a lo mejor porque en el sector público cada inicio de sexenio comienzan a eliminar a los cuates de los anteriores en los puestos, con el pretexto de los presupuestos y de brindar pagos a los que deben favores y acciones durante la dura lucha política, se van muchos a la desocupación y otros andan en la bonanza y la alegría de los nuevos lugares, donde podrán cobrar y tener todos los servicios e inclusive ahorrar para la vejez y en un caso o en el otro hay que dar gracias y por ello saturan la iglesia de San Hipólito, allá por Reforma e Hidalgo, cerca del Club Primera Plana, en fin, el caso es que crean o no, hay mucho de cierto en las historias que se cuentan, algunos dicen que es efecto de las energías y otros de los milagros, el caso es que aunque usted no lo crea, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, explica que él no tiene tarjetas de crédito, no explica si es por los altos intereses que cobran en los préstamos los banqueros o por simple convicción del ahorro y sobriedad, pero eso sí, aclara que, siempre trae en su flaca cartera un billete de 200 pesos y un billete de DOS DÓLARES, PARA LA BUENA SUERTE, QUE EXPLICA, RECIBIERA COMO REGALO DE UN MEXICANO QUE TRABAJA Y VIVE EN LOS EUA, pues dos dólares es un gran símbolo, dicen los que saben y nos hablan de que los mensajes ocultos de esos billetes van encaminados a que los que los porten atraigan la prosperidad y la abundancia, la protección del gran ojo y la buena vibra de la pirámide, que como ustedes saben, tiene muchas historias de vida y de muerte, en fin, el caso es que, por si las moscas y como un símbolo de buena suerte, el Presidente trae siempre el billete de dos dólares y un billete de 200 pesos.

Y esta historia me recuerda lo que hacía Salvador Dalí, cuando era ya un genio totalmente reconocido en España y ahí, cuando acudía a comer a algún buen restaurante o compraba algunas cosas en las tiendas, siempre, pagaba con un cheque, los mismos que jamás fueron cobrados, ya que muchos pensaban que a su muerte, esos cheques con la firma original del gran pintor, valdrían una fortuna, no sé si se coticen en la actualidad, pero Dalí era un genio hasta para no pagar por la comida y las compras. Yo quiero saber si el Presidente que llega a las fondas chiquitas que parecían restaurantes, como dice la canción, en esos sitios del camino, si alguna vez lo han dejado pagar por la comida, la verdad, es que cualquier fondita que reciba la visita podrá tomar una foto y exhibirla como una muestra del buen comer en esa zona y, como los mexicanos somos muy bondadosos con las visitas y buenos anfitriones, es lógico que no le dejarán pagar un solo peso, bueno, en los Oxxo, sí paga el café, ya saben ustedes, es la costumbre de los regios y la forma en que esas tiendas se sostienen, pero eso sí, las famosas tienditas, los estanquillos, que son arrasados por la siembra de los centros de este tipo no estarán muy contentos con las visitas promocionales que hace el Presidente a esos sitios para comprar café…

DOS DOLAROTES como buena fortuna y suerte no está nada mal para promocionar el ahorro, ya que en verdad es un billete de circulación normal en EUA, lo que sucede es que como poco se ven, la gente los utiliza para guardarlos porque están convencidos de que les trae buena suerte y fortuna y así se han convertido en un símbolo que es regalado por la gente, cuando quiere mostrar su afecto por otras y esto es lo que sucedió a AMLO con el obsequio del paisano y seguro que le trae suerte, ya llegó a ser Presidente, no por el billete de dos dólares sino por la voluntad de millones de mexicanos que enojados, encabritados, molestos por lo que vivimos y vivíamos, optaron por dar su voto de castigo y ahora sí, las cosas se ponen de color de hormiga para muchos pillos y para mucha gente que creyeron que en política nada cambia y todo es para siempre, ojalá no nos salgan con el domingo siete y resulte que a la puerquita, en su año chino, le torcieron el rabo, porque entonces sí la desilusión y el enojo podrán ser detonantes serios de violentas manifestaciones y no hay para eso monedas, medallas o hechizos que calmen la ira de los pobres o la de los ricos, como ya vemos se genera de pronto y esto es malo para el país, algunos dicen que pretender que al Presidente le vaya mal es como desear que al piloto del avión le dé un infarto y todos morimos, la verdad no sé, total, yo también cargo mi billete de dos dólares que me regalaron hace mucho, por si las dudas, nomás…

