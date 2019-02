25 años después, Silvia Pinal revive a ¡“Hello Dolly”!

La diva de la Época de Oro del Cine Mexicano y Juan Osorio develaron la placa de las 100 representaciones del musical

Silvia Pinal fue mi inspiración para encarnar este personaje: Daniela Romo

Asael Grande

Bajo la dirección de Tina Galindo, Claudio Carrera, Morris Gilbert y OCESA, la puesta en escena ¡Hello Dolly!, uno de los grandes clásicos del teatro musical, llegó a sus 100 representaciones ininterrumpidas en el Teatro Insurgentes, y para festejarlo, la producción de esta obra, invitó a la primera actriz Silvia Pinal, y a Juan Osorio, como padrinos especiales de develación de la placa conmemorativa por este centenario taquillero, que cuenta con la actuación de Daniela Romo, quien regresó a escena, luego de una larga ausencia, para interpretar a Dolly, una mujer que no se deja vencer por las adversidades.

Con música y letra de Jerry Herman y libreto de Michael Stewart, ¡Hello Dolly!, está basada en una obra de un acto titulada The Merchant of Yonkersde Thornton Wilder, que él mismo revisó en 1955 y renombró como The Matchmaker. Para una gran puesta en escena, el mejor de los elencos, encabezado por la siempre triunfadora Daniela Romo, acompañada por Jesús Ochoa, y actores talentosos como Mauricio Salas, Jesús Zavala, Lujah, Marisol del Olmo, Gloria Aura, Joss Martell, Pahola Escalera, María Filippini y Arturo Echeverría, en los roles centrales.

Al finalizar la función especial de las 100 representaciones de ¡Hello Dolly!, la primera actriz, Silvia Pinal, de la mano de Daniela Romo, salió al escenario, entre aplausos y ovaciones del público, a bailar junto con el elenco el tema final de la puesta en escena para, posteriormente, develar la placa conmemorativa de este gran montaje teatral: “estoy emocionada, de verdad muy emocionada, no son cosas fáciles llegar aquí con ustedes, ver el espectáculo que hemos visto con esta mujercita preciosa, y de pronto, me inviten al escenario”, dijo la primera actriz, Silvia Pinal.

Por su parte, y visiblemente emocionada, Daniela Romo agregó: “yo solamente quiero decirte que, te agradezco, estoy más emocionada, uno de los momentos más bonitos de mi vida fue cuando cumplí, hace algunos años, 4 décadas de carrera, me dieron la sorpresa de que Silvia Pinal me entregara mi premio de 40 años, ya voy en 48, pero me siento muy honrada de que la señora Silvia Pinal, venga con nosotros a este escenario, ella fue mi inspiración para ser algún día Dolly, ella ha sido un motor muy importante, una inspiración para mi vida, porque es un gran ejemplo como actriz, porque es muy profesional, porque es una guerrera, una señora muy chingona en todos aspectos, una maravillosa actriz, una persona que brilla por donde siempre pasa, es un ejemplo a seguir tan grande, y ya muchos van a conocer mucho más de ella a partir de la serie televisiva”.

¡Hello Dolly!en México es una magnífica producción dirigida por Jason A. Sparks, un talentoso coreógrafo que participó el año pasado en el regreso de esta misma obra a Broadway, producción que se hizo acreedora a un premio Tony.

Su dirección sumado al gran talento mexicano ha creado un espectáculo digno, lleno de grandes interpretaciones y momentos memorables.

Silvia Pinal, emocionada, recordó cuando participó en el musical ¡“Hello Dolly”! en 1994 donde realizó tremenda actuación, ganándose al público mexicano