Proper John presenta su primer disco “Long Live Luxury”

El propio artista lo escribió y lo produjo en un tiempo de cinco meses, y mezcla géneros como el trap, rap y ritmos latinos

Asael Grande

Cuando tenía tres años solía correr directamente de la bañera al piano sin molestarse en secarse o vestirse. Finalmente, alguien fue lo suficientemente inteligente como para retratarlo al practicar con el cabello mojado y una postura perfecta, y le gusta pensar que fue cuando empezó a hacer música. Su madre era profesora de piano, así que el aprendizaje del piano era casi obligatorio en su crecimiento.

Después de eso, aprendió a tocar la guitarra en la secundaria y empezó a tocar rap, en su estilo libre durante su estancia en la Universidad de Florida, donde estudio lingüística, pues domina tres idiomas (español, inglés y portugués).

La mayor pasión de John siempre ha sido hacer música, sin embargo, también tenía la inquietud de hacer dinero o ganarlo en un lugar en donde tuviese la oportunidad, por lo que a la par de sus estudios universitarios, fue reclutado en una de las empresas más importantes dentro del mundo de los negocios donde batió récords de ventas, pero sin duda le faltaba algo, su constante necesidad de hacer música lo orilló a convertirse en un joven jubilado.

Actualmente, estrenó su álbum debut, titulado “Long Live Luxury”, con 11 canciones, 8 fueron producidas por el mismo John, además de haber contado con el trabajo y apoyo de Marthin Chan, Javier Delgado, Felipe Tichauer y Carlos “Chef Los” Molina.

El primer sencillo a promocionar es Beija flor no mar (Bella flor en el mar), un tema con el cuál se abre mercado en México: “el disco lo grabé en Miami, Estados Unidos, es mi primer proyecto, para oficializar mi música, antes trabajaba en un corporativo, pero mi instinto fue focalizar mi música, hace dos años decidí crear música, Long Live Luxurylo lancé el año pasado, yo escribí y produje el disco en un tiempo de cinco meses, estoy mezclando géneros como el trap, rap y ritmos latinos porque soy de Miami, hablo español un poco, entonces las letras también tienen idioma español, otras con letras portuguesas, es un disco muy experimental, de los once sencillos, Marthin Chan produjo tres temas, y Felipe Tichauer y Carlos “Chef Los” Molina, fueron los ingenieros que mezclaron el master del disco; ahora estoy por lanzar el sencillo Stop in a heartbreaks, que es una prueba de mi próximo proyecto, pero estoy lanzando un nuevo video con una canción nueva; mi disco habla de la importancia de seguir tu sueño en la vida, yo tomé la decisión de hablar de las emociones y conflictos amorosos, cualquier emoción es una inspiración para mí”, dijo John, quien se evocó a la música por tiempo completo, tomó un par de años encontrar su verdadero sonido, y ahora, con mayor madurez en todos los sentidos, encontró lo que ahora es su proyecto llamado Proper John, quien aprovecha todos los sonidos de los diversos géneros con los que se encuentra en su vida diaria, desde el trap, latín music, jazz, clásica y heavy metal, sobra decir, que sería complicado descubrir sus influencias, está dispuesto a utilizar todos los géneros musicales para convertir las emociones en sonidos: “espero poder realizar una gira, me gustan los escenarios pequeños, ahora estaré en los Grammys, pero cuando regrese a México, me gustaría presentar dos proyectos juntos, sé que la Ciudad de México tiene amantes de la música, además me encanta el clima, la cultura y la comida mexicana, espero volver pronto.”, finalizó Proper John, quien hace un par de años, hizo una compilación musical llamada Properganda,básicamente era sólo una colección de viejas canciones que se remontan de lo que había escrito durante su vida escolar, muchos himnos antiguos que los describían los cuales fueron el inicio de su carrera musical. Ahora, con“Long Live Luxury, Proper John presenta su primer sencillo llamado Beija flor no mar (Bella flor en el mar), además de los temas de su disco debut: Look at My Ice, Bad Magic, Zooted, Suicide, Baile Funk do Trap, Crash and Burn, Moonman, Night Jasmine, Good Mourning y Long Live Luxury.