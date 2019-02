No viviré en España: Peña Nieto

Aclara versión sobre país de residencia

Afirma que es falso que haya comprado una lujosa propiedad en Madrid

José Luis Montañez

El ex presidente Enrique Peña Nieto afirmó en un tuit que no tiene contemplado mudarse a España ni a ningún otro país.

“Ante las versiones que circulan sobre mi país de residencia, aclaro: es absolutamente falso que yo haya comprado o rentado una propiedad en Madrid. “Mi familia y yo vivimos en México. No tengo contemplado mudarme a España ni a ningún otro país”, tuiteó Peña Nieto en su cuenta oficial.

El costo de la propiedad sería de 35 millones de dólares.

El 11 de febrero, el periodista Ricardo Raphael dio a conocer en su columna de El Universal que el priísta había adquirido una residencia en La Finca, una de las zonas más exclusivas de Madrid, España a finales de 2017, donde residen personajes como los futbolistas Cristiano Ronaldo o Zinedine Zidane, lo que fue negado por el ex mandatario.

Ayer lunes, el periodista publicó las aclaraciones hechas por el ex presidente sobre la residencia, pero también sobre el personal que supuestamente estaba con él en España, como el jefe del Estado Mayor, Roberto Mirenda Moreno, y el doctor Rubén Drijanski Morgenstern.

Peña Nieto afirmó que tuvo la oportunidad de conversar con el periodista Ricardo Raphael para precisarle este tema. “Agradezco que haya publicado una aclaración”.

En la aclaración de la que habló Peña Nieto, Ricardo Raphael afirma: “Sostiene el ex presidente Enrique Peña Nieto que no posee ninguna propiedad en España, que no conoce el fraccionamiento La Finca y que jamás ha visitado la zona de Madrid conocida como Pozuelo de Alarcón”.

En la misma, aclaró que Peña Nieto no se irá a vivir a Madrid, y que durante sus vacaciones en dicha ciudad se hospedó en casa de un amigo. “Sostiene Peña Nieto que habita y habitará en la Ciudad de México y que el único lugar propio que visita para descansar es la casa familiar que tiene en Ixtapan de la Sal, en el Estado de México”, agregó.

De igual forma, el ex mandatario habló sobre Tania Ruiz Eichelmann , con quien se le ha relacionado sentimentalmente.

Al respecto, Peña Nieto únicamente declaró: “Sostiene Peña Nieto que la chica con quien lo fotografiaron en la capital española vive también en México”. Sin embargo, no desmiente los rumores de una relación sentimental.

A continuación el texto íntegro de la columna Política Zoom de Ricardo Raphael, publicada en El Universal el 11 de febrero pasado:

“La pensión de Enrique Peña Nieto”

Enrique Peña Nieto es el único mandatario a quien no se le retiró la pensión: al parecer sus cargos como funcionario público, gobernador del Estado de México y Presidente de la República, le permitieron un retiro muy digno.

Desde hace más de un año Peña rentó una residencia en uno de los fraccionamientos más exclusivos de Madrid, consiguió que también se mudara a vivir a esa ciudad su médico personal, lo mismo que el general de división que fuera el jefe del Estado Mayor durante su mandato, así como el antiguo director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Demasiadas coincidencias para explicar con el mero argumento del azar:

Hacia finales del año 2017, faltando más de doce meses para que dejara de ser presidente, Enrique Peña Nieto adquirió una propiedad en uno de los fraccionamientos más exclusivos y caros de Madrid, conocido como La Finca, en Pozuelo de Alarcón.

El ex mandatario mexicano es ahora vecino de los futbolistas Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane y del periodista Juan Luis Cebrián. Las propiedades en La Finca se cotizan entre las más lujosas de España y prácticamente ninguna otra zona urbana exhibe mayor exceso.

Es en este lugar, situado al noroeste de la capital española, donde presuntamente vive ahora Enrique Peña Nieto, en compañía de su nueva pareja sentimental, la modelo Tania Ruiz Eichelmann.

Coincide que, hace también poco más de un año, Eugenio Imaz Gispert, ex director del Cisen, recibió un encargo difuso dentro de la embajada de México en España, pero con sueldo de marqués. Según el escalafón de la Secretaría de Relaciones Exteriores, este funcionario, ratificado por la nueva administración, ingresa alrededor de 7 mil euros mensuales, es decir 151 mil pesos, sin que sea posible esclarecer sus funciones específicas.

Otro ex funcionario próximo a Peña Nieto, quien también se mudó a vivir a Madrid recientemente, es el general de división Roberto Miranda Moreno; se trata del último jefe del Estado Mayor Presidencial, quien dejó ese puesto el 30 de noviembre.

No pasa desapercibido que el principal responsable de velar por la seguridad de Peña Nieto, cuando era presidente, haya sido asignado a un puesto geográficamente tan próximo a la residencia de su ex jefe.

La última de las coincidencias cósmicas es la mudanza del doctor Rubén Drijanski Morgenstern, también a la ciudad de Madrid. Se trata del mismo internista que, en el año 2013, operó a Enrique Peña Nieto de una delicada dolencia en la glándula tiroides.

Durante toda la administración anterior fungió como su médico particular y, para suerte del ex presidente, la vecindad en España no romperá con la relación médico-paciente.

Don Enrique tiene una fortuna envidiable: en caso de aburrimiento, ahora que le sobra el ocio, cuenta con que puede llamar a Imaz o a Miranda, para jugar, por ejemplo, una partida de golf con sus ex colaboradores.

Ambos gozan de generosos sueldos a cargo del erario federal y pues es difícil suponer que tales nombramientos se debieron sólo al mérito propio.

Pero la intriga más oscura es otra: ¿será también el Estado mexicano quien paga al internista Rubén Drijanski por su estancia en España? ¿O se trata de una casualidad más?

Desde que se diera a conocer la relación sentimental entre Enrique Peña y Tania Ruiz las redes estallaron en comentarios de todo tipo; luego vino el anuncio de Angélica Rivera a propósito de su deseo por divorciarse: eso fue la apoteosis.

Sin embargo, el tema no sólo tiene que ver con una nota del corazón. Hay demasiadas coincidencias que, sumadas, dan la impresión de una coraza bien diseñada, y desde hace tiempo planeada, para blindar de cualquier descalabro al ex presidente de México, Enrique Peña Nieto.

Zoom: si Echeverría, Salinas, Zedillo, Fox y Calderón se quedaron sin pensión, ¿por qué no sucedió lo mismo con Enrique Peña Nieto?