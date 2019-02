Derrapa Fórmula 1

Ángel Soriano

Ya no habrá dinero para Fórmula 1 señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, a una semana de que venza el contrato para la realización del evento que atrae a miles de personas y, en consecuencia, es un redituable negocio para los organizadores que se apoyan en esto para obtener financiamiento extra del Estado y acumular cuantiosas ganancias.

No sólo reciben recursos públicos para la organización, sino que reciben apoyos suficientes de las marcas que promocionan durante el evento, los cobros por entradas y ventas de todo tipo de servicios, de tal manera que resulta un negocio que deja una ganancia colosal y en la que todos aportan y a nadie rinde cuentas.

Si se trata de dinero no, dijo el tabasqueño cuando se le interrogó, en la conferencia mañanera, si estaba dispuesto a reunirse con los organizadores para revisar lo relativo a los contratos, los cuales dijo desconocer pero definitivamente no hay financiamiento pues el dinero del pueblo que se destinaba a ese espectáculo elitista se dedicará al Tren Maya.

Indudablemente que organizadores y patrocinadores de Fórmula 1 no tendrán ningún problema.

La colosal ganancia obtenida durante los últimos años les permitirá realizarla y seguir acumulando ganancias, sólo que ahora ya no sumarán los del erario público sino que destinarán a la misma parte de la utilidad obtenida.

Ya no más financiamiento a organizaciones civiles ha dicho AMLO y está dispuesto a cumplir su palabra.

TURBULENCIAS

Apoyo de Estado a AMLO: Murat

La decisión de apoyar la creación de la Guardia Nacional es una decisión de Estado porque la sociedad reclama más seguridad y hasta ahora no se le ha dado la solución adecuada, señaló el gobernador Alejandro Murat, al precisar que de ninguna manera se trata de una posición sumisa de los gobernadores, sino que éstos reclaman una corporación eficaz que combata a la delincuencia…El PRD se quedó con 10 de 19 diputados al renunciar a sus filas nueve legisladores encabezados por su coordinador Ricardo Gallardo y entre ellos van Héctor Serrano y Mauricio Toledo, señalado éste por su actividad caciquil en la alcaldía de Coyoacán que ha resultado ser su caja chica o “cajota” de recursos…La próxima semana irá a la clínica del ISSSTE de la colonia Narvarte el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Martí Batres, quien actualizará su afiliación como trabajador del Estado. Dijo lo anterior durante la Jornada de Prestaciones que inauguró en las instalaciones de la Cámara Alta junto con su Director General, Luis Antonio Ramírez Pineda…La invasión de vendedores ambulantes en la ciudad de Oaxaca y las agresiones a los edificios históricos amenazan con quitarle el título Patrimonio Cultural de la Humanidad, problema que el alcalde Oswaldo García Jarquín pretende resolver con la policía, cuando que se trata de un añejo problema que no han podido resolver ninguno de los tres niveles de gobierno, de generar las condiciones adecuadas para generar empleos e ingresos para miles de oaxaqueños que viven de la economía informal…El titular de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo García Alcocer, será recibido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien tratará de explicar que en sus funciones no hay ningún conflicto de interés, tal y como ocurre con la directora del Conacyt, MarÍa Elena Álvarez-Buylla que tiene en la nómina a su ex esposo Raúl García Barrios y a su ex cuñado Raúl, de los mismos apellidos. Todo queda en familia…

