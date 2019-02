“Sofía” es un escalón más en mi vida: Mario Bautista

El primo de la cantante Fey explicó que grabar el video fue una experiencia increíble, y lo deja muy feliz, sobre todo porque se realizó en el icónico El Desierto Casa Estudio, en el Desierto de los Leones.

Asael Grande

Mario Bautista se ha logrado consolidar como uno de los artistas mexicanos más exitosos de la escena musical actual, permaneciendo en la cima de los charts por semanas con su último sencillo ¡Baby Girl! (Feat. Lalo Ebratt), el cual ha obtenido la certificación de oro por altas ventas. Este año, Mario está determinado en seguir siendo uno de los referentes de la música latina y llega con su primera canción del año, “Sofía”, que mezcla el R&B con algunos elementos de géneros latinos antiguos como el bolero y el bosa nova.

“Esta canción es como R&B, tiene bolero, bosa nova, jazz, abarca como diferentes géneros musicales, realmente me tiene muy feliz, porque no se trata de hacer un solo género, sino hacer música para el estado de ánimo del ser humano, y de repente se levanta uno en la mañana, y escucho un reggaetón, o de repente algo tranquilo, como Sofía, un jazz, hay momentos para todo, como el funk o Bruno Mars. ‘Sofía’ la grabé en mi casa estudio, en el Desierto de los Leones, el video lo quise hacer como estilo documental, estoy muy feliz con el resultado, es un paso más en este proceso de mi carrera, uno tiene que subir escalones en la vida, y ‘Sofía’ es un escalón más en mi vida”, dijo Bautista en conferencia de prensa.

La canción “Sofía”, compuesta por Mario Bautista junto al colectivo de hip hop / R&B Broke Niños (Cruz Cafune, Choclock, Indigo Jams y Ellegas) y producida por el reconocido músico ganador de un Latin Grammy, Juan Pablo Vega (Ximena Sariñana, Manuel Medrano, Alejandro Sanz), es un trabajo que nos muestra esta nueva etapa adulta en la que Mario tiene un sonido más maduro, capaz de encantar a toda clase de público: “yo digo que los primeros seis años de vida de un ser humano son los más importantes, y mi mamá, hablando de temas musicales, era una persona que me enseñó muchos géneros de música, me acuerdo que ponía su playlist de música, y se la pasaba de buenas, y desde chiquito escuché mucho bosa nova, mi papá era mucho de boleros, poner Marc Anthony, y esa influencia viene de ahí, y el R&B viene de los dos, he escuchado de todo, una gama de géneros, y eso hace que haga música que conecte conmigo, cuando escribo letras, me gusta transmitirle eso a la gente, que las canciones conecten con ellos y conmigo”, agregó Mario Bautista.

En el video oficial de “Sofía”, Mario nos introduce en el estudio de grabación en el icónico Desierto Casa Estudio en la Ciudad de México para ser testigos del enorme talento y de la química que existe entre Mario Bautista y Juan Pablo Vega. Mario Bautista se prepara para iniciar el Reset Tour 2019, un show completamente nuevo con el que recorrerá México y Latinoamérica, donde presentará las canciones favoritas de los fans, temas inéditos y sus más grandes éxitos, entre ellos Baby Girl y Sofía. Se presentará en concierto en el Teatro Metropólitan el próximo 16 de mayo.

Al finalizar la conferencia de prensa para presentar el sencillo “Sofía”, Mario Bautista recibió la entrega de Certificaciones por: Disco de Oro por “Baby girl”, Disco de Oro por “Mal de amores”, Disco de Platino por “Regálame”, Disco de Oro y Triple Platino por “No digas”.