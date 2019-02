Cierran refugio temporal de migrantes en Piedras Negras

Gobierno da un giro en trato a indocumentados

Detenciones y deportaciones arbitrarias: centroamericanos

Autoridades anunciaron el cierre del refugio en la ciudad de Piedras Negras, donde aproximadamente mil 600 migrantes centroamericanos habían sido confinados durante las últimas dos semanas.

Muchos de los migrantes han sido trasladados en autobús a los estados vecinos, lo que ha generado quejas de que Coahuila estaba abandonando a los migrantes en otras ciudades para desalojar el campamento.

La población del refugio había estado disminuyendo constantemente desde la semana pasada, ya que los migrantes que habían obtenido visas humanitarias viajaron en autobús a otras ciudades donde tendrían más posibilidades de encontrar trabajo.

Hablan los migrantes deportados a Honduras

Con la llegada de las caravanas de migrantes centroamericanos a territorio mexicano, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador prometió un giro en la política migratoria del país, basada en el desarrollo de Centroamérica y en el respeto a los derechos humanos de los migrantes.

Sin embargo, pese a algunos cambios importantes en esa política, la actuación de algunos agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) ponen en entredicho la nueva postura del Gobierno mexicano respecto a los migrantes centroamericanos.

En las últimas semanas, activistas y defensores de derechos humanos han denunciado detenciones arbitrarias y deportaciones de algunos miembros activosde la caravana migrante que alzaron la voz para denunciar malos tratos en los albergues. Según su testimonio, el objetivo sería afectar la organización del grupo en su intento por llegar a EU.

Detenciones y deportaciones de migrantes

“Presumimos nosotros que a la gente que pone la cara y ayuda a sus compañeros a que sus derechos no se violen, es la que está siendo reprimida”, dice en entrevista el activista de derechos humanos Cristobal Sánchez, un día antes de ser detenido arbitrariamente y posteriormente liberado cuando se encontraba a las afueras del albergue en la Ciudad de México.

En las últimas semanas, se hicieron públicas algunas detenciones arbitrarias y deportaciones de presuntos líderes de la caravana migrante, como el caso del hondureño Walter Coello, quien el 1 de febrero había ido a bañarse al río Suchiate, en la frontera entre México y Guatemala, cuando fue aprehendido por policías sin identificar.

“Me agredieron, me golpearon y me metieron a la ‘perrera’ (como se le conoce a las camionetas del Instituto Nacional de Migración que no llevan logotipos)”, recuerda Coello, quien asegura que pidió ver la presunta orden de captura que presumían tener las autoridades mexicanas, pero fue en vano.

Enfrentan indocumentados a elementos de Migración En esta semana, una caravana de migrantes centroamericanos, conformada por aproximadamente 400 personas, agredió a policías federales y elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) en Tapachula, Chiapas. De acuerdo con los primeros reportes, los migrantes exigieron que se les dieran visas humanitarias; sin embargo, el programa ya no está vigente; terminó el 28 de enero. Los trabajadores del INM le explicaron a los migrantes que se acercaran a las embajadas de México en sus países para que les ampliaran la información sobre el proceso de ingreso regular. En respuesta, la gente proveniente de Honduras y El Salvador, arrojó piedras y palos a los agentes y vehículos oficiales en el puente internacional Rodolfo Robles. Las autoridades decidieron retirarse y dejar que la caravana continuara su camino. Los migrantes se dirigirán a Huehuetán.