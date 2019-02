La insospechada unanimidad

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Quien diga que ya la veía venir, ¡miente! Nadie –que yo sepa– preveía este final súper feliz para Ricardo Monreal y tan adecuado y sorprendente para el presidente Andrés Manuel López Obrador y los opositores Miguel Ángel Osorio Chong, del PRI; Dante Delgado de Movimiento Ciudadano; Miguel Ángel Mancera del PRD y Mauricio Kuri, del PAN.

Con la cara de What!!! la mayoría de quienes estábamos ayer en el Senado escuchamos decir a Martí Batres , presidente de la cámara alta que la votación general y particular se cerró con un 127 de 128 senadores para crear la Guardia Nacional.

El voto faltante fue de una senadora que convalece en una cama de hospital.

La unanimidad se dio luego de casi un mes de jaloneos, presiones, amenazas y de declaraciones encontradas de la oposición y los senadores oficialistas y que todavía la media noche de miércoles a jueves la mesa de negociadores amenazaba con terminar en una abierta confrontación y rompimiento.

Las posiciones eran irreductibles.

Pero hacia las 7 de la mañana comenzó a circular en algunos foros un documento de acuerdo que hacia las 9 se convirtió en realidad durante una urgente conferencia de prensa de los coordinadores de Morena, PAN, PRI, PRD y MC.

Ahí Ricardo Monreal, en actitud de Lord Inglés, anunció que no sólo habría Guardia Nacional sino que esta sería aprobada por UNANIMIDAD, así, con mayúsculas, de todas las fracciones.

Apenas unas horas antes persistían entre los opositores e innumerables organizaciones e instituciones nacionales e internacionales (bueno incluidas hasta la ONU y la CNDH) un férreo rechazo a la creación de esta Guardia Nacional por su alto componente militar.

Sin embargo todo se solucionó en el último y decisivo jalón: la GN tendrá directiva civil, los militares que intervengan en ella serán sujetos a jueces civiles en caso de violaciones, y el Ejército y la Marina sólo intervendrán durante 5 años, a partir de ese plazo habrá cuerpos policiacos estatales y municipales capacitados y sometidos a estrictos controles de confianza, que los suplirán para que marinos y soldados, junto con sus jefes, regresen a sus labores castrenses.

Y tan-tan.

Los abrazos y las sonrisas de los coordinadores y sus bancadas fueron selladlos con brindis de frescas bebidas espumosas en sus oficinas legislativas, ya fuera de las indiscretas cámaras de video y fotografía.

No fue para menos. La unanimidad alcanzada luego de tanto jaleo, descalificaciones y descontones políticos, merecían premio grande.

Sin duda el más-más-más contento fue, Usted ya sabe quién: no el ganso no, sino su mejor operador en el Congreso, el zacatecano Ricardo Monreal quien fue el que amarró hasta el voto del PAN para lo que tuvo que convencer al impasable de Marko Cortes, presidente nacional de los blanquiazules.

Envidioso

Anunciado el acuerdo y expresado el voto unánime, desde San Lázaro corrió la hiel.

En lugar de aplaudir lo convenido por los 127 senadores para crear la Guardia Nacional, Mario Delgado, coordinador de los diputados federales de Morena renegó lo logrado por Monreal y advirtió que quizá lo votado en el Senado no tendría el visto bueno del presidente López Obrador:

“No lo sé, vamos a ver qué opina él (AMLO), lo que sí estamos de acuerdo con él es que necesitamos una institución que le sirva al país…

“A mí me gustaba más la policía militarizada, que fue lo que salió de aquí, una policía militarizada. Vamos a ver cómo llega aquí”, indicó en advertencia de que en San Lázaro se podría volver a modificar los artículos de la minuta.

Y es que lo aprobado por los Senadores, requiere ahora obtener el voto calificado por los diputados federales y al menos de las mayorías en 17 Congresos estatales.

En otra actitud, los coordinadores del PAN, PRI y PVEM se congratularon por el voto unánime de los senadores.

“Este máximo consenso posible que se creó en el Senado, hay que celebrarlo y ahora sí a trabajar. Seguramente el próximo martes nos llegará aquí, le daremos primera lectura, se turnará a comisiones, se dará ojalá lectura el próximo martes para que el jueves lo estemos aprobando y ya empecemos a correr el término del constituyente permanente en los estados de la República”, indicó Arturo Escobar.

Fuera de base

A quien tomó por sorpresa lo logrado por los senadores fue al presidente López Obrador y, durante su conferencia de prensa mañanera, llegó a dudar de si se había logrado preservar lo que él propuso.

Cuando un reportero que seguía por redes sociales los anuncios que se daban en el Senado, le informó que se había aprobado por unanimidad una Guardia Nacional sin mandos militares como él lo había exigido, López Obrador se desbordó y dijo:

“Nosotros presentamos una iniciativa, y eso es lo que queremos que se tome en consideración…

“Ya nosotros hemos dicho que necesitamos el apoyo del Ejército y de la Marina para enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia.

“No queremos ser simuladores. No vamos a aceptar leyes que no resuelven el problema, no queremos una reedición de la Policía Federal que no funcionó.

“Entonces: ¿no es responsabilidad del presidente garantizar la paz y la tranquilidad? ¿Y cómo lo logra si ahora está atado por completo, porque de acuerdo a la Constitución no puede el Ejército ni la Marina ocuparse de la función de la seguridad pública? ¿Con quién me apoyo?

“Y es un asunto político, porque ahora resulta que les preocupa la militarización (a los senadores y a diputados de la oposición). Cuando ellos aplicaron como estrategia el uso de la fuerza, hasta se vestían de militares (dijo en recuerdo de que Felipe Calderón llegó a usar gorras y chamarras militares)…”

– ¿entonces no estaría de acuerdo con el mando civil?, se le preguntó.

“… nosotros tenemos el respaldo, el apoyo de las Fuerzas Armadas y el entendimiento, la aceptación de que se van a garantizar los derechos humanos, y que va haber un uso moderado de la fuerza…

“Los gobernadores apoyan, los gobernadores del PRI, ahora que estuvimos en la celebración del Aniversario del Ejército, en Coahuila, el gobernador de ese estado se pronunció a favor; el gobernador de Durango a favor, el gobernador de Sinaloa, el gobernador de Campeche; sin embargo, los legisladores, en el caso del PAN, no sé por qué razón, opuestos.

“Siendo realistas, ¿por qué un gobernador sí quiere y un legislador del PAN no, aunque sean del mismo partido? Porque el gobernador es el que tiene que enfrentar el problema diario, de garantizar la seguridad, ni modo que le echen la culpa si hay un crimen a un diputado, a un senador, ¿a quién culpa?

“En el caso de este lamentable caso, de Morelos (del asesinato del dirigente social que se oponía a la termoeléctrica), ¿están culpando a un legislador de Morelos, a un diputado local, a un diputado federal, a un senador? ¡No, al gobernador y algunos insensatos, y exagerados al presidente de la República.

“Entonces, si no aprueban –no es amenaza, ni siquiera advertencia, es hablar claro-, (si) no aprueban, mañana o pasado yo aquí doy a conocer mi postura sobre el asunto y el por qué de la actuación de los legisladores.

“Y fuera máscaras, o sea, así, abiertamente… yo voy a tratar aquí, con todo respeto, de decir: Estos votaron a favor, estos votaron en contra, para que los ciudadanos lo sepan”.

De probada mecha corta, López Obrador llegó a pensar que no le aprobarían la Guardia Nacional y reclamaba:

“Yo sí necesito del apoyo del Ejército, entre otras cosas, porque tienen disciplina, tienen profesionalismo. Son 220 mil elementos. Es la institución que más infraestructura tiene en el país.

“A ver, hagan la investigación, ¿cuántos cuarteles tiene la Policía Federal?, ya lleva 20 años, ¿Cuántos cuarteles tiene en el país? Es lamentable, indigno, que van a una misión a un estado y los hospedan en campamentos, en hoteles, en donde por la corrupción que existía los tenían que desalojar. El Ejército tienen instalaciones, tiene escuelas, hay una mística, existen compromisos, existen lealtades”.

Pero pronto se serenó y concluyó: “no voy a simular, me estoy haciendo cargo de atender este asunto… y vamos a esperar”. Unos minutos después le confirmaron que todo era a favor, y además por unanimidad.

