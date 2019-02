Indígenas, inglés obligatorio

Ángel Soriano

Durante la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna, diversos funcionarios y dirigentes sociales –entre ellos Adelfo Regino y Eufrosina Cruz Mendoza–, se refirieron a que nuestro país no sólo es multicultural, sino plurilingüista, pues los migrantes que dejan sus comunidades para ir a radicar a los Estados Unidos, hablen inglés y su lengua materna, a veces mejor que el español.

Esta situación no es nueva. En comunidades indígenas establecidas en las goteras de las grandes ciudades estadunidenses, nuestros compatriotas no sólo conservan sus lenguas, sino su música, gastronomía, formas de gobierno, usos y costumbres y tradiciones, e incluso los más exitosos han creado radio comunitaria en la que se comunican entre su lengua materna e inglés para lo cual incluso reciben facilidades de las mismas autoridades o no necesitan de ello.

Se trata de comunidades que donde se establecen, lo mismo en la Unión Americana que en cualquier otra nación, incluso en el mismo territorio mexicano, los migrantes siguen realizando sus actividades cotidianas de acuerdo a sus usos y costumbres, y cuando hay necesidad de volver a su lugar de origen a cumplir con alguna encomienda, lo hacen porque obedecen el mandato del pueblo.

Aún cuando aparentemente esto es nuevo, no es así. Los indígenas son orgullosos de sus costumbres y si hay lenguas en vías de extinción, no es tanto porque se deje de hablar, sino porque el mismo poder público no ha establecido las condiciones para que estas comunidades no abandonen su tierra y se queden en su lugar de origen, pero de ninguna manera se trata de un abandono de sus orígenes. Hay abandono oficial, eso sí.

