AMLO llama “ternuritas” a quienes pretenden crear grupo de contrapeso

El presidente Andrés Manuel López Obrador se mofó en su conferencia matutina de quienes pretenden integrar un grupo para generar contrapesos a su gobierno.

Aseguró que sus adversarios están desesperados, que la iniciativa le provoca ternura e incluso sugirió que se organicen mejor para no hacer el ridículo.

Sobre el grupo denominado “Yo sí quiero contrapesos”, que difundió una carta la semana pasada en la que fijó su postura sobre las políticas de gobierno, el Presidente dijo que las organizaciones que se constituyen para ser oposición al nuevo gobierno, son legítimas y garantizó el derecho a disentir.

Sin embargo, consideró que no están haciendo bien las cosas, y comentó que como un consejo respetuoso deberían formar una escuela de cuadros para crear a “la nueva clase política conservadora del país, porque ese es el problema que tienen, ausencia de cuadros políticos”.

A su parecer, estos grupos, ya sea conservadores de izquierda o de derecha, están atravesando por una crisis y están desesperados, pues buscan que las cosas no cambien, pero que lo que “tienen que crear cuadros, no sacar la nota, eso es muy ficticio, es como para decirles, ternuritas”.

Expuso que a algunos representantes de los medios de comunicación, académicos, “gente de derecha, conservadores, es evidente que no les gusta lo que está sucediendo en el país, no nos ven con buenos ojos, están en contra de nosotros. Todo eso es permitido, es parte de la democracia, es el derecho a disentir, nada más que no hagan el ridículo, que hagan bien las cosas”, puntualizó.

El mandatario dijo que los opositores, quienes fueron convocados por el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, creen que pueden conformar un grupo de la noche a la mañana.

“Yo les voy a dar a ellos un consejo respetuoso, un buen consejo no se le niega a nadie, yo pienso que pudieran los conservadores y los intelectuales orgánicos crear una escuela de cuadros para crear una nueva de generación conservadora porque ese es el problema. Tienen carencia de cuadros, reúnen a perfiles, los meten y luego salen con que ‘no, yo no’, ‘yo no fui convocado’, ‘yo no estuve’, pero es parte de la desesperación”.

Entre los integrantes del nuevo frente figuran Agustín Basave, Alfredo Figueroa, Cecilia Soto, el senador Emilio Álvarez Icaza, Fernando Belaunzarán, Gustavo Madero Muñoz, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, Laura Ballesteros, Luis Donaldo Colosio Riojas, el empresario José Luis Barraza, el ex canciller Jorge G. Castañeda, la diputada Martha Tagle y el ex secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Salomón Chertorivski, entre otros.

El ex presidente Vicente Fox Quesada también se sumó al grupo de intelectuales y políticos que decidieron conformar un bloque que funcione como contrapeso al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.