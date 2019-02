Universidades e inteligencia financiera

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda detectó transferencias sospechosas hacia una universidad pública y le bloqueó la cuenta, precisamente en momentos en que las casas de estudio atraviesan por grave situación económica y algunas de ellas se encuentran en huelga en detrimento de la comunidad académica y administrativa.

La detección del ilícito ocurrió, como siempre, por un pitazo del exterior y no precisamente por investigaciones de la flamante dependencia que, hasta donde se sabe, no ha justificado su existencia pues salvo algunos casos menores que dice estar investigando, generalmente no se entera de nada y los ríos de dinero ilícito corren por los gasoductos de la corrupción de manera impune.

Porque si en realidad operaba la referida dependencia, no se hubieran cerrado los ductos que transportan gasolina al país: una simple revisión de los estados financieros de los concesionarios de Pemex y de la facturación de la paraestatal hubiera sido suficiente para detectar las irregularidades; pero eso no ocurrió, al grado que se tuvieron que comprar nuevas pipas para el reparto de combustible.

Hay ineficiencia, evidentemente, pues no es posible que contando con todos los recursos disponibles, los que tiene el Estado mexicano, tenga que esperar que del exterior le digan qué es lo que está mal para proceder en consecuencia.

De irregularidades estamos inmersos en el país. Y que ahora involucre a las universidades es algo nuevo; pero se debe detectar con los instrumentos que poseé el gobierno, no del extranjero.

TURBULENCIAS

Jorge Ramos es la nota, no da la nota

Típico de nuestros tiempos, el mexico-estadunidense Jorge Ramos fue a Caracas a provocar al Presidente Nicolás Maduro y aprovechar la crisis que vive Venezuela para atraer los reflectores internacionales. Inventó un espectáculo “barato” donde él es la estrella.

Como muchos comunicadores que son la nota, ya no dan la nota; no dejan hablar a los entrevistados y luego aparecen en los medios electrónicos, de preferencia “el reportero con fulanito de tal”. Es decir, los hombres públicos pasan a segundo lugar.

Ahora los reporteros son la nota…Distintas organizaciones se manifestaron en contra de la criminalización de la sociedad civil y demandaron al Presidente López Obrador:

Reconocer el trabajo y los aportes de la sociedad civil para el respeto de los derechos humanos, particularmente en la respuesta al VIH.

Así como reconocernos como actores clave en el desarrollo del país y como un mecanismo eficiente y eficaz de participación ciudadana; que en la creación del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, se generen y garanticen mecanismos de participación interinstitucionales, multisectoriales y transparentes y garantizar que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, los programas sectoriales y específicos que de él emanen, particularmente en el tema de VIH, contemplen acciones que promuevan el respeto a los derechos humanos, sin criminalizar a las personas que viven con VIH, a las poblaciones de difícil alcance y con mayor vulnerabilidad y riesgos, a las organizaciones que trabajan en pro de la respuesta al VIH en nuestro país…El gobernador Alejandro Murat Hinojosa y el edil de Santa Cruz Xoxocotlán, Alejandro López Jarquín entregaron la obra de rehabilitación del Mercado de Santa Elena a locatarios con la cual serán beneficiados de manera directa más de 100 familias y a su vez se fortalecerá la economía local.

Con inversión de más de 6.6 millones de pesos se mejoró la fachada principal, área de comedores, barda perimetral, mejoramiento de drenaje sanitario y ampliación a dos niveles de baños públicos.

