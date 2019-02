López Obrador garantiza total transparencia en el caso Puebla

Polémica por helicopterazo, donde falleció la ex gobernadora

“Ningún motivo a suspicacias, el que nada debe nada teme”, dice el Presidente

José Luis Montañez

El presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó total transparencia en el caso de la gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso, quien perdió la vida en un accidente aéreo, por lo que pedirá al secretario de Comunicaciones y Transportes revisar este asunto e informar a la población.

A pregunta expresa sobre la reserva a las grabaciones entre la torre de control y el helicóptero en que viajaban la mandataria estatal, su esposo, Rafael Moreno Valle, y tres personas más, indicó que “a lo mejor es una norma, pero es más importante la transparencia, que no haya ningún motivo a suspicacias, el que nada debe nada teme”.

Por ello, el mandatario federal indicó que pedirá al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) acudir a las conferencias en Palacio Nacional para proporcionar información, “es nuestra obligación”, expresó López Obrador, quien dejó en claro que “no hay ningún problema en ese sentido, transparencia”.

Al preguntarle sobre los señalamientos que entorno a este caso hizo el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, añadió que “ellos están en una situación de desesperación y no están midiendo sus palabras, pero también son libres, así es la democracia”.

Sin embargo, indicó que lo importante es que “como nunca en la historia de México, hay consciencia ciudadana y el pueblo está más politizado que nunca, es inteligente, avispado, que no se deja manipular, tiene capacidad para discernir, tiene criterio y esto vino a apoyarse con las redes sociales”.

López Obrador recordó que con la irrupción de estas plataformas se ha avanzado de manera importante en el acceso a la información, sin embargo se siguen teniendo limitantes, porque sólo la mitad de la población tiene Internet y sólo 25 por ciento del territorio nacional tiene comunicación por telefonía celular.

En ese sentido, el Ejecutivo federal mencionó que antes había que mandar una carta de aclaración a los medios de comunicación, “es tan avanzado el sistema de comunicación actual que ya no hace falta mandar una réplica a un periódico, ya desde aquí yo puedo decir si hay algo o no que deba contestar, aquí ejerzo mi derecho de réplica”.

En su conferencia de prensa matutina, López Obrador también informó que instruyó bajar un video de difusión del Plan Nacional de Turismo donde aparece el logotipo de Morena, pues eso no corresponde a un gobierno democrático, “nada más le dan elementos a nuestros adversarios”, para decir que su gobierno es igual a otros, pero “no, no somos iguales”.

Da detalles de su reunión con el titular de la CRE

Al ser cuestionado sobre la reunión que sostuvo con Guillermo García Alcocer, titular de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), López Obrador dijo que le expuso al funcionario que las denuncias en su contra por presunto delito de conflicto de intereses seguirán su curso sin que eso signifique que haya persecución.

“En un estado de Derecho el ciudadano tiene toda la posibilidad de defenderse, y no sólo es un asunto jurídico, es un asunto también de la dignidad de las personas. Eso lo tenemos que garantizar. En esos términos fue que hablamos y no hubo ningún problema”.

Sobre lo que le expuso García Alcocer, el presidente contó que el comisionado le dijo que era inocente y que incluso le planteó presentar su renuncia, algo que López Obrador asegura que rechazó.

“Yo no traté ese tema (de la renuncia), cuando él planteó eso le dije, no, yo no quiero eso… Él dijo: ‘Si usted quiere’. Le dije, eso ni lo plantees”, relató el mandatario.

Archivos del CISEN, disponibles la próxima semana

Los archivos generados por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y la extinta Dirección Federal de Seguridad se podrán consultar a partir de la próxima semana en el Archivo General de la Nación, informó el Presidente.

“Ayer firmé ya el decreto para revisar los archivos del CISEN y de la Policía Federal de Seguridad. Lo que era Lecumberry que es el Archivo General de la Nación. Ya se va a poder revisar. Firmé ayer el acuerdo, seguramente la semana próxima ya van a poder asistir”, dijo el mandatario.

Ante la cantidad de archivos, el presidente convocó a becarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro a participar en el ordenamiento de los archivos, pues reconoció que no hay personal suficiente para su manejo.