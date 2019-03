IP, crecimiento político o económico

Durante la toma de protesta de Carlos Salazar como nuevo dirigente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el presidente de Coparmex, Gustavo de Hoyos, demandó al presidente Andrés Manuel López Obrador “generar condiciones de competencia política, condiciones para que todas las expresiones puedan fluir, pues solamente en países autoritarios se agrede a quienes expresan su desacuerdo con las decisiones gubernamentales”.

El dirigente empresarial se refirió al desdén del tabasqueño con un grupo opositor que se organiza para hacerle frente y a quienes llamó, de cariño, “ternuritas” y les pidió organizarse bien para no hacer el ridículo. Dentro de los opositores se encuentran, entre las figuras más relevantes, el ex presidente Vicente Fox, que se acaba de integrar; el gobernador de Chihuahua, Javier Corral; el ex líder perredista, Agustín Basave y el defensor de los derechos humanos, Emilio Álvarez Icaza.

De Hoyos dijo que al Presidente le corresponde ser respetuoso y promotor de todas las expresiones, incluidas las que no comulguen con su postura, sean grandes o sean pequeñas. En un régimen democrático como el que pregona AMLO. Deben crearse las condiciones de participación para los actores que están en la arena política y para las organizaciones de la sociedad civil, para unos y otros debe haber condiciones de respeto.

Un llamado a la actividad política, lejos de la propuesta presidencial de que contribuyan al crecimiento económico del país, del 4%, con su apoyo del sector, apoyo que demandó al nuevo dirigente del CCE. Y si las organizaciones de la sociedad civil desvían sus propósitos sociales y se involucran más en actividades políticas y abandonan su función social, seguramente estamos ante un conflicto más o una confusión que debe aclararse o delimitarse.

TURBULENCIAS

Pretenden politizar accidente: Barbosa

Tras señalar que no creará condiciones de conflicto en el proceso de selección del candidato de Morena a la gubernatura de Puebla, el principal aspirante, Miguel Barbosa Huerta, dijo que el señalamiento hecho por la señora Martha Hidalgo en relación al accidente aéreo en el que perdiera la vida su hija, la gobernadora Martha Erika Alonso y su esposo el senador Rafael Moreno Valle, pretende influir en el proceso interno de su partido y aseguró que tiene las manos limpias y de ese lamentable hecho se pretende manchar la imagen también del presidente Andrés Manuel López Obrador… Durante la inauguración del foro “Regulación de la amapola: reto y perspectivas”, en el Instituto Belisario Domínguez, el senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), dijo que se debe legislar sobre la regulación del uso de la amapola, “sin mitos o tabúes”, porque su cultivo ha sido uno de los más crecientes en el país, en los últimos años e indicó que su despenalización necesita un análisis profundo de todas las propuestas para obtener soluciones integrales a la problemática que implica y anunció que es probable que el Senado de la República discuta el tema en Parlamento Abierto, para revisar con claridad y apertura el proceso, y abordarlo de manera plural, directa e integral. “Hace unos meses era imposible hablar de este tema en la Cámara de Senadores. Ahora, estamos hablando de dos temas claves: la despenalización del uso de la mariguana y el de la amapola”, refirió…Para evitar la politización del caso, el rector de la UABJO, Eduardo Bautista, entregó a la Federación los resultados de la auditoría efectuada a la casa de estudios y pidió al Congreso local hacer lo propio para contribuir al saneamiento de la institución…

