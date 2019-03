Los Auténticos Decadentes logran cinco noches de “Fiesta Nacional” en el Auditorio

Ante 10 mil asistentes en cada concierto, la agrupación celebró su 25 aniversario de carrera artística

Asael Grande

La agrupación argentina Los Auténticos Decadentes ofreció en el Auditorio Nacional cinco conciertos consecutivos como parte de su nueva gira “Fiesta Nacional”, en la que presentó su más reciente producción que da nombre al tour y que fue grabado en formato unplugged.

En esta serie de conciertos, marcó el regreso de la banda a este foro, luego de su presentación de 2012 con la gira de celebración por su 25 aniversario de carrera artística. Interpretaron los temas clásicos de su repertorio en formato acústico, incluidos en su disco Fiesta nacional MTV Unplugged, entre otros.

Ante diez mil asistentes en cada concierto, Los Auténticos Decadentes (formados en 1986, e integrados por Gustavo Parisi, voz; Gustavo Montecchia, guitarra y coros; Jorge Serrano y Diego Demarco, voz, guitarra y coros; Pablo Armesto, bajo y coros; Martín Lorenzo y Eduardo Tripodi, percusión y coros; Gastón Bernardou, percusión; Guillermo Eijo, trompeta; Daniel Zimbello, trombón; Pablo Rodríguez, saxos y flauta; y Mariano Franceschelli, batería), al puro estilo fresco de fusión de rock y ska, repasaron los temas más destacados de su trayectoria musical.

Después de la presentación musical de Juan Ingaramo, quien fue el encargado de abrir la noche, la velada comenzó con la salida de Los Auténticos Decadentes de entre el público, al ritmo de la fiesta, las percusiones y los tambores, para dar paso a la tercia de canciones “El murguero”, “Somos” y “La bebida, el juego y las mujeres”, que pusieron de inmediato en ambiente del recinto.

“Viva México, Cabrones!, nosotros solíamos ser mexicanos antes de venir acá, gracias por recibirnos en esta tierra hermosa, hoy es unas noche muy cool, muy prendida, es una noche increíble, todos nos pusimos lindos”, fueron las palabras de bienvenida de “Cucho”; “sólo quiero decir una cosa, en realidad no soy de muchas palabras, pero si no fuera argentino, me gustaría ser mexicano, quiero decir que esta banda está en el presente, futuro, y pasado, tenemos un genio oculto”, agregó Martin Lorenzo, integrante de Los Auténticos Decadentes.

“Pendeviejo”, “El pájaro vio el cielo y se voló” y “No te detengas”, dieron paso a la interpretación de “Corazón”, con la invitación al escenario de Alex Garza. Después de “Besándote”, Juan Ingaramo fue el encargado de cantar “El gran señor”. Durante los conciertos, las sorpresas no se hicieron esperar, Los Auténticos Decadentes tuvieron invitados especiales como Alex Lora (para cantar el clásico “La guitarra”), Mauricio y Francisco Durán (de Los Bunkers), Rubén Albarrán (de Café Tacvba, quien cantó “Loco, tu forma de ser”).

Para finalizar la “Fiesta Nacional”, sonaron “Gente que no”, “Cómo me voy a olvidar”, “Vení Raquel”, “Sigue tu camino”, “Lejos de ti” , “Silbando”, “Amor”, “Un osito de peluche de Taiwán”, “Viviré por siempre”, “Como la abeja en la flor”, “La prima lejana”, “Los piratas”, “El vino triste”, “Loco” (tu forma de ser). Después de la infaltable “La guitarra”, Los Auténticos Decadentes cantaron el clásico “Golpes en el corazón” (de Los Tigres del Norte), para concluir el festejo con “Y la banda sigue” (La Bomba de Tiempo), Popurrí decadente “Medley” (La Bomba de Tiempo).