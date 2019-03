“Por amar sin ley” lanza su tan esperada segunda temporada

De Fernando Garcilita Herrera y Vanesa Varela, el productor José Alberto Castro dijo: “ellos son pieza fundamental para que todo lo que estamos contando sea de agrado y de impacto para el público, les agradezco la paciencia, porque no soy un productor fácil de tratar, pero ustedes han estado al pie del cañón, escribiendo hasta el cansancio y corrigiendo las cosas hasta llegar a un extraordinario resultado”

El melodrama, adaptación y libretos de José Alberto “El Güero” Castro, Fernando Garcilita, y Vanesa Varela, regresa a las estrellas con nuevos casos impactantes y giros inesperados de sus personajes

La telenovela de más rating se transmite de lunes a viernes a las 21:30 por las estrellas

Arturo Arellano

El lanzamiento oficial de la segunda temporada de “Por amar sin ley”, proyecto producido por José Alberto “El Güero” Castro y escrito por el mismo productor, Fernando Garcilita Herrera y Vanesa Varela, se realizó en el marco de una gran celebración en un conocido hotel al sur de la Ciudad de México, donde se dieron cita actores y demás responsables del melodrama para anunciar que la continuación de esta historia de leyes, amor y justicia que se estrenó ayer domingo 3 de marzo por las estrellas.

José Alberto “El Güero” Castro abrió el evento de gala junto a su equipo de producción: “Agradezco que la empresa ha confiado en este proyecto, han hecho una gran inversión y es por algo que vale la pena. Gracias a Televisa y al señor Emilio Azcárraga podemos seguir trabajando y creando este tipo de entretenimiento para México y el mundo. Esta historia que tomamos de un proyecto colombiano generó contenido interesante cuando lo tropicalizamos, queríamos enseñarle a la gente un poco de lo que son nuestras leyes, justicia y derecho. Hoy más que nada debemos entender que la lucha por la justicia no para, la gente que trabaja en este proyecto ha tenido trabajo con los bufetes de abogados, lo cual nos ha permitido dar una mirada a lo que realmente sucede en el aparato legal de nuestro país, ojalá esto sirva para que la gente tenga su punto de opinión”.

Añade que “todos estos casos tienen presuntos culpables, víctimas y victimarios, interpretados por los actores que sin ellos no podríamos contar parte de la historia. A través de ellos contamos casos que han impactado en México y ahora a nivel internacional, como es el trato de las leyes en Estados Unidos para nuestros compatriotas”, así reconoció el trabajo de los talentosos escritores Fernando Garcilita y Vanesa Varela. “Ellos son la pieza fundamental para que todo lo que estamos contando sea de agrado y de impacto para el público, les agradezco la paciencia, porque no soy un productor fácil de tratar, pero ustedes han estado al pie del cañón, escribiendo hasta el cansancio y corrigiendo las cosas hasta llegar a un extraordinario resultado”.

Más tarde, en entrevista para DIARIO IMAGEN, Fernando Garcilita Herrera, acompañado de Vanesa Varela, describieron el proceso de escritura de esta segunda temporada y los cambios que se irán dando. “Esta temporada cuenta con dos cosas muy importantes, por un lado hay muchísima más acción, con casos más complicados y por otra parte entramos a poner casos internacionales, lo cual ha sido un reto muy grande porque se ha tenido que investigar mucho sobre derecho internacional. Creemos que el resultado es bueno porque hemos podido tocar temas de migración, deportación y otros que eran bastante necesarios”, dijo Varela, a lo que Fernando Garcilita añade “si bien ya logramos que la gente sea más consciente de la cuestión legal y los cambios que ha tenido México en el tema de la impartición de justicia, queremos que la gente vea que la justicia no es un tema sólo de México, se persigue en todos lados. Muchas veces los casos de migración son porque la gente piensa que yendo a otro país estarán mejor que aquí y de pronto se dan cuenta de que no y quizá son más cuadrados en la manera de impartir la justicia, eso los vuelve más vulnerables, te das cuenta de que en todas partes se está buscando lo mismo, pero cuando es tu patrimonio y lo buscas al entrar de manera ilegal a Estados Unidos te puede ir peor de lo que te imaginas”.

Lo mismo, Fernando Garcilita destaca que “si algo nos dejaron las elecciones presidenciales pasadas es el gran clamor de la gente que quiere un cambio, ese cambio se tiene que dar a partir de la ley de que se respete la justicia, la Constitución. El consenso a través de la ley es algo que nos une y nosotros hacemos nuestra aportación con el contenido que ofrecemos, afortunadamente hemos tenido mucha libertad, tanto por parte de la empresa, como de parte de José Alberto Castro, en el sentido de que la libertad de crear es una especie de reflejo de lo que estamos viviendo, injusticia va a haber siempre lamentablemente, pero la forma en que uno sepa cómo denunciar es como haremos frente y seremos una mejor sociedad. Agradezco infinitamente a José Alberto Castro la oportunidad de ser parte de esta ya histórica producción”.

Por su parte, Varela señaló: “Esta temporada estuvo llena de retos, estamos incursionando en este tipo de contenidos que es una fusión de melodrama y serie, la verdad crear una segunda temporada en este formato era algo que no estábamos acostumbrados ni como escritores ni como público. El primer reto fue estructurar una segunda temporada y establecer las líneas argumentales que íbamos a sembrar, luego fue empaparnos de la información legal, la traducción literal del lenguaje legal americano, porque todas las escenas de los juicios en Estados Unidos están en inglés”. En este tenor, Fernando Garcilita reconoce que “fue como volver a empezar la primera temporada, porque no sabíamos el lenguaje legal en México y para esta segunda tuvimos que aprender el de Estados Unidos, fue como volver a empezar, pero el resultado fue bueno, a las dos audiencias, tanto de Televisa y Univisión les va a ayudar mucho”.

Respecto al impacto que quieren generar en el amplio público de “Por amar sin ley”; Fernando Garcilita subraya: “nos encantaría despertar el interés en los jóvenes sobre los temas de cuestión legal, que busquen, estudien el derecho de nuestro país y el internacional, porque estamos necesitados de gente que luche por la justicia en este país, en las fronteras, en otros países. Ojalá despertemos esa inquietud. Creemos que la ley sí se puede aplicar en México, pero mucho tiene que ver con la habilidad del abogado, se necesita de alguien que conozca el manejo de la ley, el desempeño de su profesión en los juzgados. Tiene poco que se implementaron los juicios orales, hay gente que apenas se está acostumbrando a litigar en las audiencias y mucho de lo que sucede es responsabilidad de los abogados”.

Dado que los casos que tocan en la teleserie son tomados de hechos reales , Vanesa Varela explica, “la realidad es un pretexto, podemos basarnos en un caso, pero lo real es el 10% porque hay que dramatizar toda la parte que no vimos, la que no conocemos. Por ejemplo, sabemos de un asesinato, pero no qué detonó ese asesinato, qué hubo en la familia, cuáles son las repercusiones legales. Así tomamos de pretexto el caso y luego creamos la situación, que es lo que afecta a los personajes, cómo le repercute a los abogados, es como cuando juegas billar, una bola le pega a otra y así se van haciendo los efectos dramáticos”. Vanesa Varela y Fernando Garcilita detallan que de la investigación “lo que más nos ha impactado es ir al reclusorio femenil, entrevistar a las reclusas, escuchar su versión de los casos, por ejemplo, entrevistamos a una mujer que asesinó a sus hijos, y no fue fácil, enfrentarte a alguien que fue capaz de cometer un hecho como éste y escucharlo de su voz es muy fuerte. Será uno de los casos que veremos en la serie. Por otra parte, conocimos a una muchacha que se drogaba y se prostituía, pero cuando el dinero no era suficiente, drogaba a los clientes para asesinarlos y robarles, luego se fue metiendo en más problemas y fue como terminó en la cárcel. El tema también es ver coómo las malas decisiones nos pueden llevar a terminar terrible”.

Finalmente, el escritor Fernando Garcilita Herrera asegura que la teleserie aún puede dar mucho más “siempre hay posibilidad de seguir con más temporadas cuando se trata de un tema como éste, porque siempre hay casos diferentes, casos de injusticia hay muchos y se pueden seguir contando. Esta temporada es una montaña rusa, más rápida y más alta de emociones, todo lo que pasa con los personajes se va a una dimensión muy interesante”.

La teleserie es protagonizada por Ana Brenda Contreras y David Zepeda, acompañados de un elenco conformado entre otros, por Erika Buenfil, Alejandro Tommasi, Kimberly Dos Ramos, Marc Clotet, Marco Méndez, Alejandra García y Julio Vallado.

Se transmite lunes a viernes a las 21:30 por las estrellas.

Vanesa Varela y Fernando Garcilita detallan que de la investigación “lo que más nos ha impactado es ir al reclusorio femenil, entrevistar a las reclusas, escuchar su versión de los casos, por ejemplo, conversamos con una mujer que asesinó a sus hijos, y no fue fácil, enfrentarte a alguien que fue capaz de cometer un hecho como éste y escucharlo de su voz, es muy fuerte