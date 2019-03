Del Mazo, para Presidente 2024

La Ley de Herodes

José Luis Montañez

Alfredo del Mazo Maza, gobernador del Estado de México, hijo de recientemente fallecido ex gobernador mexiquense, Alfredo del Mazo González y nieto del también ex mandatario de la misma entidad, Alfredo del Mazo Vélez, se reporta listo para buscar la Presidencia de México como candidato del PRI.

La maquinaria pesada del Partido Revolucionario Institucional, bastante maltrecha por la contienda electoral de julio de 2018, está siendo reparada, apuntalada y reciclada con lo mejor de su repertorio.

Desean como presidente del PRI al doctor José Narro Robles, quien fue rector de la UNAM y ex secretario de Salud en el sexenio pasado.

Tal vez la losa más pesada que tenga que cargar Del Mazo Maza sea la mala reputación que le dejó al Grupo Atlacomulco Enrique Peña Nieto a su paso por la Presidencia de México. Su pésima administración como Ejecutivo federal, mandó al PRI al tercer lugar en los comicios presidenciales de 2018, donde sin ningún problema, el morenista Andrés Manuel López Obrador obtuvo el triunfo en las urnas.

Pero antes de pensar en ir por la Presencia del país, Alfredo del Mazo Maza tendrá que resolver en 2023 la sucesión en el gobierno del Estado de México, donde el Partido de AMLO amenaza con tomar la plaza.

Complicadísimo panorama para el actual gobernador mexiquense, quien no tiene posibilidades de retener la plaza para su partido el PRI, que es repudiado por el electorado, sobre todo en la zona del Valle de México, donde radica el 70 por ciento de la población del Edomex, estimada en unos 18 millones de habitantes, nueve de los cuales cuando menos tienen una credencial de elector para votar.

La sombra de Peña Nieto, como un mal presidente de nuestro país, persigue a don Alfredo, quien ha echado a andar la maquinaria del PRI, para no perder en las elecciones locales del 23 la gubernatura mexiquense, el único bastión importante que le queda al tricolor, luego de la paliza que les dio El Peje el año pasado.

No se tiene duda de que el actual mandatario del Edomex tiene el suficiente poder y dinero para ir a la batalla electoral, primero en la entidad, para que su partido no pierda los comicios, y por lo tanto, le dé la oportunidad a él, de ser candidato del PRI a la Presidencia de México.

Existe preocupación en el mandatario para presentar en cuatro años a su sucesor. A diferencia de otros tiempos, el PRI no tiene aspirantes fuertes que le den la batalla al partido que hoy por hoy parte el queso en el país, y que no es otro más que Morena, del actual “preciso” López Obrador.

En el corral priísta se ven en un rincón con miedo a la competencia, una Alejandra del Moral y también al “Fifí” Ernesto Nemer Álvarez, eterno aspirante al gobierno del Estado de México.

Por Morena, sin embargo, hay cuando menos tres contendientes de peso con muchas posibilidades los tres de vencer a la o el priísta que les pongan enfrente.

Me refiero al actual subsecretario de Gobernación de Derechos Humanos, Alejandro Encinas; Yeidckol Polevnsky, presidenta nacional de Morena y quien ya compitió para la gubernatura y perdió frente a Enrique Peña Nieto, así como Delfina Torres, quien también compitió por el gobierno de la tierra de Arturo Montiel y no pudo obtener el triunfo en el 2017. Delfina tiene en su expediente notas no muy buenas, pues como edil de Texcoco quedó muy mal y la alcaldía padeció todo tipo de actos de corrupción.

Y como soñar no cuesta nada y don Alfredo del Mazo Maza tiene el poder y el dinero suficiente para ser aspirante presidencial en 2024, habrá que consecuentar sus intenciones, aunque la entidad que gobierna ocupe el primer lugar en feminicidios y secuestros a nivel nacional.

Y es que el Estado de México es ahora para el PRI, la joya de la corona, bastante abollada por cierto por el pésimo gobierno que hizo como consecuencia el ex presidente –su primo– Enrique Peña Nieto.

montanezaguilar@gmail.com

Consejo a los aún priístas: El PRI debe por vergüenza desaparecer y crear un nuevo esquema de partido, pero que no se parezca al anterior en NADA, sólo así puede intentar surgir algo nuevo, que podría despertar interés en la gente que no concuerda con Morena y le dé un nuevo giro a la política en México, que atraiga a la gente pensante, que sí la hay, para así gobernar bajo un régimen auténticamente democrático, eso lo veremos pronto, mientras, sálvese quien pueda, ok (Comentario en redes sociales)