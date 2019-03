Gobierno garantiza protección a mujeres agraviadas: AMLO

Gira instrucciones a la titular de Segob

Afirma que no está preocupado por un presunto atentado a su persona

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que su gobierno asume el compromiso, tanto legal como moral, para brindar ayuda y protección a mujeres afectadas o agraviadas, para lo cual giró instrucciones a la Secretaría de Gobernación (Segob) y a los organismos correspondientes.

“Vamos a seguir ayudando, lo que queremos es que el mecanismo sea lo mejor posible y que llegue completa la ayuda. No quiero abrir la puerta porque al momento en que empecemos con excepciones todos van a plantear lo mismo, y se abusó del mecanismo de darle dinero a las organizaciones no gubernamentales”, precisó.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, López Obrador subrayó que no está preocupado por un presunto atentado a su persona y aseguró que desconoce algún informe de un posible envenenamiento durante su campaña. Actualmente, relató, come donde sea, lo mismo en fondas que en restaurantes.

Narró que siempre come en los lugares que visita: “No tengo ningún informe sobre ese asunto… hasta hoy me estoy enterando y no hay preocupación por eso. Voy a restaurantes, a fondas, donde me atienden muy bien, tanto los chefs, como los trabajadores de hoteles, restaurantes, y les tengo toda la confianza. No hay ningún operativo especial para que alguien esté al pendiente de lo que vamos a comer, comemos lo que hay”.

El Ejecutivo federal destacó que la comida en México es muy saludable: “Los restaurantes y las fondas son de primera, comida bien cocinada, no es cara y algo que es muy importante, es sana, no se enferma uno. No hay problema”, dijo con relación a lo expresado la víspera por Tatiana Clouthier, quien coordinó sus actividades de campaña en 2018.

Aseveró que antes los tecnócratas aplicaban fórmulas para facilitar negocios al amparo del poder y se pensaba que el gobierno tenía que ser el policía para garantizar el orden como su misión principal y dejar que las fuerzas del mercado se ocuparán de la economía y del bienestar.

Se tenía “la idea de que si llovía fuerte arriba, goteaba abajo, como si la riqueza fuese permeable o contagiosa, es decir que no se meta el Estado, que no se ocupe del desarrollo, porque eso se da solo”, expuso.

El mandatario confió en que se logre la aprobación de la reforma para la creación de la Guardia Nacional en esta semana, para la cual se destinarán 15 mil millones de pesos tanto para su operación como para la construcción de 87 instalaciones que albergarán a 120 elementos cada una, y con ese presupuesto también se atenderá el mantenimiento a instalaciones y el pago de prestaciones.

Anunció que ya se instauró una comisión para trabajar el tema de los salarios, a fin de lograr el equilibrio para los integrantes de este nuevo organismo, entre prestaciones y sueldos, ya que si bien los agentes de la Policía Federal ganan mejor que los soldados, éstos tienen mejores prestaciones, por lo que se va a buscar la equidad.

Ratifica compromiso de someter a revocación su mandato a mitad del sexenio

López Obrador manifestó que mantendrá su compromiso de someter a revocación su mandato a mitad del sexenio, en donde se pregunte en una boleta: “¿Quieres que continúe el Presidente o que renuncie?, porque el pueblo pone y quita, que no nos confiemos y que no dejemos de trabajar, que no pensemos que somos intocables y que aunque no demos resultados, no nos puedan quitar”, insistió. Expuso que ya se presentó la iniciativa, aunque si no se aprueba la ley, “vamos a ver cómo le hacemos, de manera respetuosa, sin afectar el marco legal”.

Comentó que la víspera dio a conocer que no se llevará adelante el proyecto minero de Los Cardones, en Baja California Sur, puesto que se debe cuidar el medio ambiente y el agua, y añadió que los empresarios lo entienden bien, ya que siempre se toman estas decisiones consultado y persuadiendo: “Hay otras posibilidades de inversión, otras formas de que se puedan hacer negocios, siempre y cuando cuidemos el ambiente, la naturaleza”.

El primer mandatario comentó que no se ha percatado de manipulaciones en actos públicos dirigidos contra gobernadores, con excepción de un caso en Guerrero, aunque reconoció que no dejan de existir resentimientos, revanchismo y actitudes de “infantilismo político”, principalmente entre los dirigentes, no en el pueblo, por lo que siempre que ha escuchado estas manifestaciones, el Presidente llama al respeto de todas las autoridades y a la unidad.

Hizo hincapié en que él tiene que continuar asistiendo a las plazas y ver cómo van avanzando los programas, así como mantener la comunicación con la gente, por lo que si los mandatarios no quieren exponerse, “yo los visito y no hay ningún problema, no puedo yo llegar y no ver al gobernador. Lo mejor es que paren esas descortesías, esas faltas de respeto”.

El Presidente subrayó que lo importante en la actualidad es que los servidores públicos sean honestos y que no tengan malos antecedentes, dejando como secundario su filiación o si trabajaron en pasadas administraciones, “es un proceso de limpia que se tiene que ir dando poco a poco, porque va a ser permanente, empezando desde arriba”.

En esta labor de combatir la corrupción desde arriba, López Obrador abundó: “Podemos decir que ya se acabó con la corrupción tolerada desde la élite del gobierno”.

Premiará a pueblos más limpios; “no al Ecoloco”

El presidente López Obrador anunció que se va a premiar a los pueblos más limpios y adornados de México, a las localidades indígenas de Oaxaca que son muy limpias, donde se cuida que no se contamine el agua, que no se observe basura tirada en las calles y que no se arroje a los afluentes detergentes, fertilizantes y sustancia contaminantes.

“Les vamos a dar un reconocimiento, no sabemos de qué tipo, pero van a ser mencionados desde Palacio Nacional y a lo mejor una obra pública que se requiera en ese municipio sea autorizada como reconocimiento”.

Dijo que la limpieza de los pueblos es un tema que debe ser atendido y del que debe informarse.

“Tenemos que atender la limpieza de los pueblos. No al Ecoloco, no a la basura. La transformación también implica la limpieza”.

El presidente López Obrador abundó que se destinarán 500 millones en total tanto a la organización Probeis, así como para otras actividades deportivas que son caminata y boxeo, para el impulso de estos deportes.

Puntualizó que dentro de los programas contemplados dentro del desarrollo de Bansefi como Banco del Bienestar para que tenga presencia en todo el territorio nacional, también podría se podrán recibir en el futuro remesas, ya que se busca que sea competitivo.

Enfatizó lo que más satisfacción le ha dado como Presidente de México: “Lo que me ha gustado es servir, constatar la felicidad de la gente cuando recibe un apoyo del nuevo gobierno, eso es el mejor pago, el mejor sueldo, eso no tiene comparación, que yo pueda ver a un adulto mayor que me diga que ya recibió lo de su pensión”.

También dijo: “Lo más complejo en el gobierno es empujar al animal, porque es como en elefante, con todo respeto a los elefantes, que camina muy lento”.

Adelantó que el próximo lunes dará a conocer lo que ha realizado su administración durante los primeros 100 días de gobierno en un evento que se celebrará en uno de los patios de Palacio Nacional, luego de la conferencia de prensa matutina.