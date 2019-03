Yanza Tormenta usa sus dones para ayudar a las personas

La médium asegura tener facultades paranormales que le permiten actuar de mediadora en la consecución de fenómenos parapsicológicos o comunicaciones con los espíritus

Arturo Arellano

Desde los 7 años de edad, la hoy conocida como Yanza Tormenta, empezó a demostrar ciertas facultades paranormales de percepción extrasensorial que le permiten actuar de mediadora en la consecución de fenómenos parapsicológicos o comunicaciones con los espíritus. Estas cualidades que dice haber heredado de su abuela las pone al servicio de la gente a quienes busca ayudar a mejorar sus vidas.

Yanza, que es clarividente, lee las cartas y realiza rituales para reforzar las energías positivas, concedió una entrevista a DIARIO IMAGEN, durante la que platicó “mi nombre proviene de una deidad africana y significa reina de todos los vientos y las tormentas. Afortunadamente, hasta ahora en mi carrera jamás me he enfrentado con gente escéptica, no he tenido esa mala suerte, la gente que me rodea es gente a la que le gusta la espiritualidad, conectarse con las esencias y las deidades. A quienes no les gusta la magia y la espiritualidad la respeto, pero hay otra que sabe que estos son recursos que te pueden ayudar a tener una vida mejor”.

Recuerda que “todo empezó cuando yo tenía 7 años de edad, me pasaban cosas raras, escuchaba voces y de repente me di cuenta de que podía conectarme de alguna manera con algo que me decía lo que quería saber. Al darme cuenta de este don de poder comunicarme con el más allá, la manera en que lo canalicé fue con desarrollo espiritual a los 10 años y mis guías fueron los seres espirituales, no tuve una guía en materia, a mí me adoctrinaron los seres de luz, son los que me dicen a dónde ir y qué hacer. Ellos son provenientes de las deidades aztecas y de ahí fui conociendo mucho más”.

Enfatiza en que “este tipo de cosas siempre dan miedo, no sabes a qué te vas a enfrentar ni dénde te estas metiendo, pero cuando te das cuenta de que es algo palpable puedes manejarlo. Muchos dicen que el mundo de los muertos no existe, pero claro que sí existe, en mi caso me dedico a canalizar el mensaje de todos los seres del más allá. Soy médium, canalizadora de seres y de poder contactar a los muertos a través de mi cuerpo, que es materia y portavoz para traer aquí sus mensajes”.

Según su conocimiento detalla “Toda cultura tiene una deidad principal, pero para mí todas las tribus del mundo están llenas de magia y ocultismos que a los gobiernos no les conviene se aprendan o se conozcan porque se terminarían muchos de sus negocios. Cuando la gente encuentre todo su bienestar en la espiritualidad y no necesite de nada más, todo se volvería contraproducente para los gobiernos y empresarios que nos quieren tener esclavizados. En México nuestras raíces son prehispánicas, no había imágenes cristianas, pero nos lo impusieron y aunque toda religión está conectada con la espiritualidad, los hombres han retirado el orden que exige cada una de ellas para poder encontrar la verdadera paz”.

Al público les dice: “Nunca dejen de tener fe, la naturaleza lo mueve todo, la madre tierra es todo, es magia y si se dan cuenta, todas las culturas veneraban a la naturaleza, tenemos que volver a nuestras raíces, porque la humanidad ha cambiado todo el crecimiento espiritual por lo material, Así que ojalá nos acerquemos de nuevo a las deidades y escuchemos sus mensajes para mejorar nuestras formas de vida”.

Con cartas de Tarot en mano, Yanza predijo que la recién aprobada Guardia Nacional por el Senado mexicano, será un error, dado que no funcionará como se espera y traerá graves consecuencias. Lo mismo señaló que Yalitza Aparicio se convertía en una nueva diva de México, poniendo el nombre de nuestro país muy en alto, dado que “Roma” le abrirá las puertas a muchos proyectos importantes.

Para contactar a Yanza la gente puede valerse de sus redes sociales donde se encuentra como Yanza Tormenta. Cabe mencionar que recibió Galardón de Honor en Plaza de las Estrellas y está colaborando en los diversos eventos para recaudar fondos para ayudar a la ex vedette Wanda Seux. Asimismo, realizó un magno ritual “El poder y la magia del amor” en el Pasaje Esotérico de la Plaza de las Estrellas y el 3 marzo, realizó una destacada participación como parte de los Avva Awrads, ya que también es fashionista. Los lunes a las 20:00 horas tiene su programa por www.mundoholístiko.com “La magia de Yanza”.