En la Arena CDMX celebraré 40 años de seguir vigente: Pedro Fernández

Será el 15 de marzo cuando “El Charro Aventurero” pise el majestuoso escenario, donde estará acompañado de 26 elementos de mariachi, sus músicos y 24 bailarinas

Asael Grande

Mantenerse en el gusto del público no es cosa fácil, y Pedro Fernández ha logrado lo que pocos artistas pueden jactarse de hacer: 40 vueltas al sol de compartir su talento con los mexicanos y por ello, será anfitrión de una gran fiesta de música regional mexicana.

El cantante festeja cuatro décadas de éxito a lo grande, y la Arena Ciudad de México es el lugar indicado para esta gran celebración, llena de canciones emblemáticas y la experiencia que le han dejado todos estos años de triunfo en los escenarios, la noche que prepara para celebrar los 40 años ininterrumpidos de carrera, será un momento que dejará huella en los corazones de todos sus fans: “estoy muy emocionado y muy contento con esta celebración de este 40 aniversario de mi carrera, nunca imaginé que pudiera llegar a 40 años cantando, y me siento agradecido con Dios y el público, realmente muy feliz por el concierto del 15 de marzo aquí en la Arena CDMX, un recinto que exige, que impone, y que nos motiva a hacer un gran concierto, principalmente por el cariño del público, a lo largo de estos 40 años”, dijo Pedro Fernández, en conferencia de prensa.

Pedro Fernández llega a la Arena CDMX, este próximo 15 de marzo, festejando cuatro décadas de exitosa carrera profesional con su espectacular voz hará vibrar a todos los corazones capitalinos en su 40 Aniversario Tour: “he tenido que ponerme al día con todas las corrientes musicales, y la evolución, el negocio ha cambiado mucho, hoy tenemos más oportunidad de estar cerca de nuestro público a través de las redes sociales, el público siempre está al pendiente de mi carrera, siempre ha sido una lucha constante en todos estos años, por hacer un mejor disco, por presentar un espectáculo cada vez mejor, por mantenerme bien, y que el público me vea en el escenario como me quiere ver, con el traje de charro, cantando bien, ha sido un reto permanente mantenernos en el gusto del público, será un concierto de fiesta, de alegría, de celebración, lo conforman 26 elementos del mariachi, mis músicos arriba del escenario, 24 bailarinas, obviamente todo el tema de la iluminación que es parte de lo que encanta, imágenes, y una que otra sorpresa, voy a hacer algo que no está en el plan, creo que nos va a dar la oportunidad al público y a mí de interactuar mucho más”, adelantó Pedro Fernández, quien ha incursionado en diferentes ámbitos artísticos como cantante, actor, conductor y compositor.

Respecto a si le gustaría lanzar un material especial por sus 40 años de carrera artística y musical, Pedro Fernández dijo a DIARIO IMAGEN: “no lo sé, la verdad es que, creo que hoy por hoy, lo que debo hacer es preocuparme principalmente de la gira, creo que llegará el momento de pensar si me gustaría hacer algo así, por supuesto el algún momento me gustaría hacer algo, sino biográfico, si hacer algo como una sinopsis, y hablar de lo que han sido estos 40 años, y un poquito más, ha sido tan maravilloso todo lo que se ha ido produciendo alrededor de esta celebración, que sin querer ha pasado más de un año, y han pasado muchas cosas, y estamos celebrando con en público, la música mexicana y el mariachi es mi vida”.

Será el 15 de marzo cuando “El Charro Aventurero” pise el escenario de la Arena CDMX para hacer un recorrido a través de sus canciones que le han dado el reconocimiento y la popularidad de la que hoy goza, mismas que le han permitido mantenerse en el gusto del público a lo largo de estos lustros.

Fue a través de sus redes sociales que Pedro dio a conocer la noticia: “Mis fans más hermosas del mundo y mis compadres, esta es la sorpresa que les tengo, este 15 de marzo del 2019 arranca el #40AniversarioTour en la Arena Ciudad de México, estén pendientes este viernes comienza la venta de boletos, no se pueden perder esta gran fiesta”.