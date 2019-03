“Disrupción. Más allá de la innovación”, de Mario Borghino

En la ruta de las letras

Patricia Correa

Con este libro, que presenta Grijalbo, aprenderás qué estrategia han usado los grandes emprendedores para crecer y cambiar el mundo

Si eres un joven que anhela abrir un negocio, un emprendedor, empresario o presidente de una compañía que quiere encontrar la forma de crecer y revolucionar el mercado, “Disrupción”, es para ti. Con este libro:- Aprenderás qué estrategia han usado los grandes emprendedores para crecer y cambiar el mundo.- Conocerás a detalle los secretos que hay detrás de una disrupción y las herramientas que necesitas aplicar.- Identificarás por qué las nuevas empresas crecen a través de la disrupción y las grandes sólo crecen comprando más empresas por el mundo. En entrevista exclusiva para DIARIOIMAGEN el autor Mario Borghino comentó:

—¿Cómo nace la idea de aplicar el concepto de Disrupción y explicarlo en un libro que nos regala mucho aprendizaje?

“Yo soy consultor, me dedico a rescatar negocios, estoy todo el tiempo con negocios, comercios, industrias, y uno de los factores que he ido identificando con los años, es que el mercado se encuentra muy saturado de productos y servicios, eso es producto de la imaginación de los empresarios de los últimos 15 o 17 años, gracias a esta capacidad e imaginación, hoy tenemos más de 2000 tipos de carros para elegir, muchos productos para elegir, el consumidor se encuentra sobre ofertado, aquellos que quieren abrir un negocio, o quienes ya tienen uno, se están enfrentando a que es difícil vender los productos por el exceso de productos o servicios similares, la gente intenta mejorar, crear cosas nuevas, pero ese no es el camino, por eso mi libro se llama Disrupción, un paso más allá de la innovación, porque la innovación nos llevó a esta etapa, el tema es que la Disrupción surge por esta sobreoferta de productos y servicios, aunado a esto debemos tomar en cuenta el gran avance de la tecnología, la Disrupción surge como el recurso para poder resolver la problemática que tiene las empresa, Disrupción significa alterar las reglas del juego del mercado, hacer algo que no existía anteriormente, tomar por sorpresa al mercado, darle al consumidor algo que nunca se había imaginado”.

—¿Cuál es la mejor forma de prepararte para ser disruptivo, técnicamente hablando?

“En realidad no es un elemento técnico, es un elemento de carácter económico, financiero, cuando tu organización comienza a no tener la misma rentabilidad y tú comienzas a tener una cantidad enorme de competidores haciendo lo mismo que tú, y que tu producto se parezca al de otra persona, el tema esta en que los directivos de las empresas ya deben de dejar de pensar en mejorar y crear algo mejor, para crear algo distinto, destruir los productos para crearlos nuevos, esta mentalidad no es fácil de obtener, algunos la obtienen naturalmente, otros nunca lo van a lograr porque la mayoría de los empresarios que hay en las empresas no fueron reclutados para hacer innovadores, disruptores, por el contrario fueron contratados porque eran eficientes, porque cumplían con las normas, políticas y procedimientos, son institucionales y cumplen con el presupuesto”.

—En el libro dices que “pensar en las amenazas es una actitud inteligente para los innovadores que buscan disrupción”, explícanos un poco esto:

“La zona de confort no te lleva a ningún lugar, lograr resultados en base a productos viejos y en base a mercados maduros, consolidados, ese no es el camino, se tiene que ser extremadamente arriesgado, pero eres arriesgado porque dominas al consumidor y le resuelves su problema, si tú no eres una persona de riesgo y le tienes miedo a la incertidumbre, porque tú no has sido contratado para eso y te han contratado para cumplir otras cosas, tú nunca puedes ser un disruptor porque tu mente no la tienes para retar, porque el problema de las nuevas ideas, son tus viejas ideas, y si tus viejas ideas te dieron éxito nunca vas a querer cambiarlo, lo que hacen las grandes corporaciones es comprar más empresas en el mundo, es su fenómeno de crecimiento”.

patolina22@hotmail.com