Calificadoras nos castigan por fracaso de política neoliberal: AMLO

Fue un rotundo fracaso, sobre todo el año pasado

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que las calificadoras “castigan” al país por la política neoliberal que se aplicó en los últimos 36 años, la cual fue un rotundo fracaso, sobre todo en el año pasado, y aunque dejó claro que respeta sus decisiones, aseguró: “vamos a rescatar a Pemex y a CFE”, porque ya no se tolerará la corrupción como antes.

Luego de que Standar and Poors ajustó la perspectiva de la calificación de México, López Obrador indicó que lo único que puede reprochar, de manera respetuosa, a las calificadoras es que “durante todo ese tiempo que imperó la corrupción en Pemex y CFE permanecieron cayados, calificaban con 10, con excelencia… todo era MB (Muy Bien) en esos tiempos”.

“Pero respetamos sus decisiones y les podemos decir con absoluta seguridad que vamos a rescatar a Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex)”, expresó el mandatario federal en su conferencia de prensa matutina, donde señaló que “nos toca pagar los platos rotos”, pese a que el año pasado “no teníamos nada que ver con el gobierno”.

Al respecto, el Ejecutivo federal aseveró que su optimismo se basa en un elemento, “una variable importantísima que no se tomaba en cuenta y siguen sin tomar en cuenta: no va a haber corrupción, no se tolerará la corrupción ni en Pemex y CFE ni en el gobierno, eso es lo que hace la diferencia”.

En ese sentido, indicó que los hechos hablarán cuando se acabe por completo con la corrupción, “lo vamos a lograr, no es un asunto complicado, grave”, porque depende de un manejo eficiente y honesto en ambas empresas productivas y eficientes que “van a resurgir”.

En este marco, López Obrador destacó que si las privatizaciones hubiesen dado resultados y beneficiado al pueblo él no estaría en contra, sin embargo fue todo lo contrario, por lo que “no es un asunto ideológico, no es un asunto político, es juicio práctico, fue un fracaso la política neoliberal”.

Abundó que la política de privatizaciones benefició solo a una minoría, pero perjudicó a todo un pueblo y eso es lo que se pretende cambiar, no obstante llevará tiempo e implica resistencias, ya que aunque “es de sabios cambiar de opinión”

Se necesita mucha honestidad por parte de los tecnócratas formados en la escuela del neoliberalismo para aceptar que fueron engañados y por ello se cuestionó ¡en dónde están los defensores de esa política?, para que salgan a argumentar.

Explicó que ningún modelo económico, ni siquiera un modelo matemático perfecto funciona con la variable de la corrupción, ya que este flagelo “dinamita cualquier modelo, que fue lo que sucedió con la política conservadora neoliberal que operó en un entorno de corrupción desmedida.

En este marco, López Obrador enfatizó que en su gabinete de gobierno hay un buen equipo con armonía y todos trabajan con el propósito de llevar a cabo la transformación de la vida pública del país, acabando con la corrupción y la impunidad, buscando el crecimiento económico para que haya bienestar, paz y tranquilidad.

En ese sentido destacó que tanto el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, como la secretaria de Energía, Rocío Nahle, son funcionarios profesionales y honestos a quienes les tiene toda la confianza para continuar adelante con su trabajo en las acciones emprendidas en materia energética.

Detalló que Nahle está a punto de trasladarse a despachar en Villahermosa, Tabasco, ya que ella está ayudando en todo lo relacionado con la rehabilitación de las seis refinerías, en coordinación con Romero Oropeza, quien está dedicado principalmente a las tareas de extracción y perforación de petróleo entre otras tareas.

En otro tema, López Obrador recordó que en su oportunidad envió la terna correspondiente para nuevo ministro integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y ésta ya no es como en el pasado cuando existían “favoritos” dentro de las mismas.

Enfatizó que “lo que sí les puedo decir es que no tenemos candidatos favoritos; yo cumplo, yo entrego una terna y no hay simulación, no es decir: ahí va esta terna, pero el que quiero, la que quiero es fulano o mengano, no, no, no. Esta es la terna y ustedes decidan libremente”, enfatizó.

Por ello indicó que serán los senadores los que decidan libremente y cada candidato es responsable de sus actos, al tiempo que consideró que todos deben conducirse con respeto y responsabilidad, además de que los tiempos han cambiado y “el que comete una imprudencia, el que se excede, es mal visto, por eso todos tenemos que autolimitarnos y se cuidadosos, ya no es lo mismo”.