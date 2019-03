Niega alcalde de Villagrán vínculos con “El Marro”

El alcalde de Villagrán, Juan Lara Mendoza, negó tener vínculos con el Cártel de Santa Rosa de Lima y aseguró que no teme ser procesado penalmente por la Fiscalía estatal, que le abrió una investigación junto a la Policía Preventiva, por negarse a colaborar en el operativo contra el líder huachicolero José Antonio Yépez, “El Marro”.

“Yo no le temo a nada, yo he llevado mi vida recta, nunca he cometido ningún delito, no he estado en la cárcel ni siquiera por borrachera, entonces no tengo miedo”, declaró en conferencia de prensa.

El munícipe rechazó que se haya opuesto al operativo implementado por la Marina y las policías Federal y Estatal, e insistió en que existió resistencia de habitantes de Santa Rosa de Lima, que bloquearon vías con vehículos incendiados, porque hay antecedentes de abusos cometidos por elementos de seguridad del estado.

“En el operativo, las fuerzas estatales fueron recibidas por un grupo de pobladores de la comunidad, quienes impedían el acceso por temores a violaciones a sus derechos humanos y daños a su propiedad que se han suscitado en fechas anteriores y que se pueden juzgar en audios y videos generados en redes sociales que narran lo acontecido”, explicó.

“El operativo generó inconformidad por parte de los habitantes de la comunidad, ya que ellos manifiestan que se sienten agraviados por la autoridad estatal”.

El presidente municipal comentó que estuvo al tanto del desarrollo del operativo por medio de comunicación telefónica con sus colaboradores en materia de seguridad, y negó ser omiso al llamado de apoyo de las fuerzas federales y estatales.

“Aclaro, no fuimos omisos al llamado de emergencia, estuvimos al pendiente en todo momento”.

Cártel tiene en su nómina a familias de comuneros El Cártel de Santa Rosa de Lima, liderado por José Antonio Yépez Ortiz, ‘El Marro’, tiene en su nómina a habitantes de la comunidad en el municipio de Villagrán, reveló Sophía Huett, comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategia para la Seguridad Ciudadana de Guanajuato. En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, Huett dijo que durante el operativo denominado “Golpe de Timón” -implementado por la Secretaría de Marina y la Policía Estatal- “se encontró un sobre, tipo nómina, un sobre amarillo, con un sello muy particular, con una leyenda, donde se establece que cuando así se solicite a los familiares, deberán salir a manifestarse”. Las manifestaciones que hemos venido conociendo tienen un costo económico. A alguien se le paga para salir y buscar distraer o inhibir la acción de la autoridad”, comentó. La funcionaria refirió que esto ocurrió el lunes pasado, cuando pobladores realizaron bloqueos carreteros en los municipios de Irapuato, Celaya, Juventino Rosas y Comonfort, con al menos 23 vehículos incendiados. Precisó que, de esta manera, el Cártel Santa Rosa de Lima controla a la población, para poner en primera línea a mujeres, niños y ancianos y evitar la incursión de los efectivos policiacos, y proteger a ‘El Marro’. Agregó que para algún sector de la población el huachicoleo “es una fuente de recursos bastante fácil”, a diferencia de la droga, porque “prácticamente con abrir la llave, tienen el combustible”. Luego de casi 12 horas de bloqueos, las autoridades federales y locales pudieron ingresar a Santa Rosa de Lima, donde se logró la liberación de seis personas privadas de su libertad, algunas de ellas con muestras de violencia. También se decomisaron vehículos, armas y chalecos tácticos. Ayer, el operativo continuaba en la zona, informó Huett.