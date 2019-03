Los refugios, modelo integral, previenen feminicidios

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

APEC brinda cirugías de cataratas a bajo costo

Los Refugios para Mujeres víctimas de violencia, y en su caso sus hijas e hijos, proporcionan alojamiento seguro y confidencial por ser víctimas de violencia extrema, otorgan protección, servicios y recursos que permiten a las mujeres sobreponerse de las violencias machistas y de género.

Los Refugios generan condiciones para reconstruir su autoestima y, dar los pasos para restablecer una vida con autodeterminación e independencia.

Las mujeres víctimas de violencia extrema requieren protección y apoyo inmediato, su vida y la de sus hijas e hijos corren peligro. Pensar en que tengan que acudir a una oficina a tramitar apoyo es una propuesta fuera de la realidad que vulnera sus derechos.

Los Refugios de las Organizaciones de la Sociedad Civil tienen la capacidad de prestar una amplia gama de servicios de protección y apoyo necesarios para acompañar profesionalmente a las sobrevivientes, y quienes se encuentren en riesgo de ser víctimas de feminicidios.

Darle dinero directamente a las mujeres víctimas de violencia no resuelve este problema porque lo que necesitan además de un espacio de protección de máxima seguridad, es una atención integral especializada.

Las mujeres necesitan sanar las heridas físicas y emocionales que la violencia han causado en sus vidas, al igual que en sus hijas e hijos, y para ello, se requiere de atención psicológica, jurídica, social, psicopedagógica, médica, etc. Se trata de un modelo integral que previene feminicidios, atiende los padecimientos físicos y emocionales producto de la violencia vivida, fortalecer la autoestima, fomentar el empoderamiento y el derecho de tomar decisiones informadas por sí mismas.

Los Refugios son componentes cruciales en una respuesta integral a las sobrevivientes. Según lo establecido en acuerdos internacionales, como la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de 1995 que instó a los países a “establecer centros de acogida y servicios de apoyo dotados de los recursos necesarios para auxiliarlas y prestarles servicios médicos, psicológicos y de asesoramiento, así como asesoramiento letrado a título gratuito o de bajo costo, cuando sea necesario, además de la asistencia que corresponda para ayudarles a encontrar medios de vida suficientes”.

La estrategia de dar directamente los recursos a las víctimas es improcedente, pues no contribuye a la atención y erradicación de la violencia contra las mujeres, ya que una ayuda económica no restaura derechos, no salva vidas, sino destruye toda la política pública en materia de derechos humanos e igualdad sustantiva.

No se trata solo de dinero sino de la protección de derechos, en el que se destaca el derecho de las mujeres, y su hijos a vivir libres de violencia y a contar con un espacio que les brinde seguridad, por ello, es importe y urgente dimensionar el impacto que tendría esta errónea medida en las víctimas de violencia extrema, repercutiendo así en una alta incidencia de feminicidios a corto plazo.

*****

La Asociación para Evitar la Ceguera en México I.A.P en colaboración con Alcon, líder global en salud visual, lanzaron la campaña #AdiósCatarata, cuyo principal objetivo es brindar cirugías a bajo costo para los pacientes con cataratas pues de acuerdo con estudios epidemiológicos, se ha demostrado que ésta es la causa más frecuente de deficiencia visual en las personas entre 40 y 50 años.

Los factores de riesgo como el abuso del alcohol y el cigarro, la exposición prolongada a la luz ultravioleta y ciertas enfermedades como la diabetes favorecen su incidencia.

La falta de recursos económicos y de acceso a servicios especializados oportunos en el país, provoca que miles de personas pierdan la vista, aun cuando el 80% de los casos de ceguera son evitables . Ante este panorama, APEC Hospital de la Ceguera lanza esta campaña, la cual busca brindar 2020 cirugías en los próximos 3 meses (de marzo a mayo), a un costo de 12,000 pesos por ojo, con tecnología e insumos médicos de primera calidad.

Este compromiso se reflejó en 2018 a través de la campaña Centenario, la cual benefició a más de 3,200 pacientes con cataratas.

Alfonso Ventura, Director General de APEC Hospital de la Ceguera, señaló: “Somos una Institución de la sociedad civil, sin fines de lucro, y desde hace 101 años nos dedicamos a mejorar la salud visual de los mexicanos con menos recursos económicos.

La catarata es la condición en donde el cristalino (lente natural dentro del ojo que altera los rayos de luz) se nubla, produciendo una visión borrosa.

Los síntomas más comunes de este padecimiento son: visión doble, sensibilidad a la luz o dificultad para ver bien de noche, así como percibir los colores en tonos amarillentos. El diagnóstico oportuno es fundamental para regresarle al paciente la posibilidad de volver a ver bien. Mayores informes www.adioscatarata.com/ y a través del WhatsApp: 5579995962.

elros05.2000@gmail.com