La verdad de los archivos del Cisen

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Mitos, mentiras y recortes de periódicos

De risa local el “análisis” de los “espías”

La manera de dar vale más que lo que se da

Pierre Cornielle, 1606-1684; dramaturgo francés

Solamente al echar un vistazo a algunos de los expedientes que elaboró el Cisen, ahora Centro Nacional de Inteligencia, al espiar a miles de personas en territorio nacional, es simplemente de risa local.

No hay seriedad en los servicios de espionaje del gobierno de la República a través de las décadas. Simplemente, en la mayoría de los casos, se trató de seguir a algunos líderes sociales, artistas, periodistas y delincuentes. Pero, lo más “profundo” es la base de sus “sesudos análisis”, mediante recortes de periódicos.

Nada serio. Incluso, en el informe del Presidente Andrés Manuel López Obrador, hay errores torvos como que fue miembro del Partido Comunista, lo que es falso.

Estuvo en el PRI y por su alineación con su mentor, Enrique González Pedrero, su ideología socialista, lo hizo particular en grupos políticos como la llamada Corriente Democrática que encabezaron Porfirio Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas.

Después, con ese grupo, pasó al PRD y de ahí, al evaluar el patrimonio de simpatizantes, al perder las elecciones del 2012, prefirió crear su propio partido, Movimiento de Regeneración Nacional.

Se fue del partido amarillo con miles de políticos izquierdistas que estaban fastidiados de la dirigencia perredista y de la manera como repartían sus posiciones políticas.

Empresarios, inalcanzables, sólo tenía, si bien les iba, una fotografía. No sabían ni siquiera el entorno familiar o, lo que es peor, su domicilio.

México, al carecer de sistemas de inteligencia política ha sido vulnerable a todo; desde la delincuencia organizada hasta de políticos corruptos.

Aunque tenía su información la entonces Procuraduría General de la República y hasta la policía de la Ciudad de México, participaba el Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales de Gobernación, con analistas de buró. En cuanto a la guerrilla, uno de los policías más puntiagudos, fue Miguel Nazar Haro, a quien conocí en mi paso por la fuente policíaca para el periódico Ovaciones a finales de los setentas; precisamente en la guerra sucia de José López Portillo.

Mucha de su información tenía copia el que fue gobernador de Veracruz, Fernando Gutiérrez Barrios, cuyo archivo (más profesional, por sus cursos hechos con espías estadounidenses y europeos), está desaparecido. Este es otro tema que tocaremos en el futuro.

Pero, en lo que he encontrado hasta el momento, no hay sorpresas. Eso sí, existen infinidad de imprecisiones; una información con la que jugaba el presidente en turno, que tenía que comparar con la del Estado Mayor Presidencial, la PGR y otras corporaciones policíacas, incluidas la CIA y el FBI, por convenios de intercambio de información. A final de cuentas, el presidente era el más desinformado de los mexicanos. Pero, sobre este tema, hablaremos más y más a fondo, porque el espionaje mexicano y nada, es exactamente lo mismo; da más miedo un espantapájaros.

PODEROSOS CABALLEROS: Ya están definidos los aspirantes a la gubernatura de Puebla, por las tres fuerzas que contenderán el primer domingo de junio próximo.

Por el PAN, va el ex rector de la Universidad poblana, Enrique Cárdenas, quien llevará además las siglas del PRD y Movimiento Ciudadano. Por el PRI, se estima que abanderarán a José Doger y por Morena, está entre Alejandro Armenta y Miguel Barbosa. Quien lleva ventaja competitiva es el candidato de Morena, por el efecto López Obrador.

*** Era una gran estupidez y desconocimiento en economía. El senador Salvador Jara, ex gobernador de Michoacán, se le ocurrió que “El Senado” pediría a la CNBV, la salida de las calificadoras de inversión, mediante una ley que emitirían a través de Morena. De pena ajena.

Un ex rector de la Universidad Autónoma de Michoacán, pide lo que no puede hacer el gobierno. Las calificadoras pueden estar en cualquier parte del planea y manejar su análisis. Sólo piden, en México, acceso a la información financiera. No necesitan permiso, sólo que les proporcionen información para analizarla y hacer sus juicios para sus clientes que son empresas, bancos y los mismos gobiernos que solicitan crédito. De pena ajemna.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Cifras de la OIT en su reporte Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo: Tendencias 2019, revelan que de los 3,500 millones de trabajadores del mundo, tres de cada cinco son hombres, por lo que se deben impulsar medidas destinadas a mejorar la igualdad de género en los mercados de trabajo del mundo.

En México, de los cerca de 37 millones de trabajadores 44% carecen de acceso a las instituciones de salud, 36% no tienen prestaciones laborales y 43.9% laboran sin tener contrato escrito, según el Inegi. Por ello, GINgroup, que preside Raúl Beyruti Sánchez, busca que en el mundo laboral, se centre la atención en los aspectos de igualdad, sostenibilidad y la capacidad de inclusión.

