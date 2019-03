Hasta 30% de ganancias genera inversión en viviendas para renta

“Hora 14”

Mauricio Conde Olivares

AMResorts, una de las empresas de Apple Leisure Group informó ayer que el hotel Zoëtry Paraíso de la Bonita Riviera Maya recibió por decimoquinto año consecutivo el Five Diamond Award que otorga la American Automobile Association (AAA), para distinguir a los mejores hoteles en todo el mundo.

Con ello, Zoëtry Paraíso de la Bonita continúa siendo el único hotel boutique en la Riviera Maya en recibir y sostener año con año este distintivo desde el 2004.

Jason Kozak, Gerente Regional de Multi-Media de la División de Viajes Sur de Florida, México, Washington DC de AAA, expresó que 15 años se traducen en toda una vida, es decir, en 5 mil 475 días de perfección. Precisó que la definición de una propiedad Five Diamond es de lujo, sofisticación, confort y extraordinarios atributos físicos; un meticuloso y personalizado servicio, amenidades extendidas, y Zoëtry® Paraíso de la Bonita Riviera Maya va más allá.

Resaltó que del total de hoteles que son reconocidos por la AAA, solo el 0.4 por ciento poseen Five Diamond, por lo que es muy selecto el número de hoteles que tienen este cotizado distintivo.

“Estamos aquí para reconocer este equipo como ganadores de Five Diamond; esto no es posible si no fuera por todo este gran equipo de Zoëtry Paraíso de la Bonita Riviera Maya y de AMResorts”, resaltó Kozak.

En el evento para la entrega del reconocimiento, Gino Auterio, Vicepresidente Regional de Operaciones de Caribe Mexicano de AMResorts, dio las gracias al empresario Carlos Gosselín por la oportunidad a AMResorts de “manejar su casa”, la cual es un ícono para la compañía.

“El hotel se ubica como uno de los mejores del destino, sin lugar a dudas, gracias a la visión del arquitecto Gosselín, así como de Ankara Angulo, gerente general y del gran capital humano que día a día se esmera en superar las expectativas de sus clientes”, reconoció Auterio.

“Este premio solo es posible, por el fuerte trabajo y dedicación de todo el staff, tenemos gente que ama lo que hace, que se pone la camiseta”, añadió Carlos Gosselín, propietario del Zoëtry Paraíso de la Bonita Riviera Maya.

Gonzalo del Peón, Presidente de AMResorts, declaró que “nuestra galardonada marca de ultra lujo, Zoëtry Wellness & Spa Resorts ofrece a cada huésped el más alto nivel de lujo con la experiencia Endless Privileges en un entorno único, brindando la mayor atención al detalle. Y este reconocimiento a Zoëtry Paraíso de la Bonita Riviera Maya es el resultado del trabajo en equipo con una clara visión, compromiso y pasión por la excelencia”.

Por otra parte, le informo que actualmente, las inversiones más confiables son las de los bienes inmuebles ya que tienen rendimientos de hasta 30% de ganancias en el primer año de adquisición por su estabilidad, esto de acuerdo con la Secretaría de Economía.

A partir de esta información el portal Lamudi, destacó siete zonas como las más atractivas para invertir en el país.

En los últimos diez años, México se ha posicionado como uno de los puntos clave para inversionistas nacionales y extranjeros, quienes encuentran en el país la oportunidad de adquirir propiedades con la finalidad de obtener grandes beneficios económicos.

Es por eso que los 125 millones de habitantes de la República Mexicana pueden ser futuros clientes para la renta de residencias, desarrollos de lujo, casas para vacacionar oficinas; estos segmentos tienen el potencial para crecer dependiendo del estado donde se encuentren.

Estos son los lugares que están experimentando un mayor crecimiento en la demanda

de vivienda en renta, por lo que se posicionan como más atractivas para invertir en renta:

1 Ciudad de México: La Ciudad de México continúa experimentando un importante crecimiento urbano no sólo a lo largo y ancho, sino también a lo alto, lo que se traduce en una amplia oferta para los desarrolladores inmobiliarios. Actualmente la oferta inmobiliaria residencial en renta en la ciudad está compuesta de casas y departamentos, donde la tendencia es de un 86% hacia la vivienda vertical contra el 14% de vivienda horizontal.

2 Huixquilucan: El Estado de México se caracteriza por formar parte de la mancha urbana que se extiende a lo largo del Valle de México, desde el centro de la Ciudad de México que se esparce a las afueras de la misma, y cuenta con municipios que tienen una oferta de rentas importante. En Huixquilucan existen desarrollos como Bosque Real que tiene una gran demanda por sus servicios; también es uno de los municipios con la mayor implicación comercial con relación al concepto de vivienda vertical. Los precios de renta de la zona, tienen un costo promedio de 30 mil pesos por se vivienda del tipo Residencial y Residencial Plus.

3 Guadalajara: Guadalajara concentra la mayoría de los residentes del estado de Jalisco con 9,658.2 habitantes por metro cuadrado, siendo esta la principal razón por la que la ciudad cuenta con un dinámico mercado inmobiliario. La entidad ocupa el quinto sitio a nivel nacional en la búsqueda de propiedades a través de Internet y responde a los altos índices de demanda.

4 Monterrey: Las oportunidades de inversión son significativas ya que su mercado inmobiliario representa un gran atractivo. Monterrey lidera el listado de la mayor oferta de inmuebles en venta y renta de todo Nuevo León. El desarrollo vertical en la región ha tenido un crecimiento importante gracias a la repercusión de la densidad poblacional; la renta de departamentos en monterrey es una tendencia que va al alza.

5 San Luis Potosí: Al ser una región que está creciendo económicamente tiene mayor demanda, lo que debería impulsar al mercado inmobiliario a mejorar la oferta en la renta de inmuebles. La capital ha estado posicionándose en el décimo lugar dentro del ranking nacional de mayor búsqueda de inmuebles (2.2%), por lo que es una excelente oportunidad para los desarrolladores e inversores inmobiliarios para explotar sus recursos en la región.

6 Tulum: Quintana Roo es considerado como una de las regiones con las mejores playas del país que anualmente tiene una ocupación de 17 millones de habitantes. El valor de la propiedad en esta zona del país, ha tenido un aumento del 8% anual desde el 2015. El sector Residencial Plus tiene una oportunidad de negocio al contar con propiedades que pueden ser rentadas al turismo nacional y extranjero que visita la zona cada año.

7 Mérida: Es considerada como una de las ciudades con mejor calidad de vida debido a los altos índices de seguridad que junto al crecimiento que ha tenido en la creación de empleo la han convertido en la mejor opción para la inversión en desarrollos de vivienda Residencial Premium. Otra ventaja para los inversores es que el precio por metro cuadrado fue en el 2018 un 50% menor en comparación con la Ciudad de México; empero, lo anterior será motivo de posterior análisis en otra entrega de Hora 14.

mauricioconde59@outlook.com

@mauconde007

https://mauriciocondeblog.wordpress.com