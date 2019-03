Combatirá Toluca inseguridad desde raíz e impulsará prevención del delito

Inicia el programa Vive la Vida Toluca por la Libertad

Toluca, Estado de México.- Combatir desde la raíz la inseguridad, facilitar la prevención del delito, evitar conductas autodestructivas y propiciar familias fuertes y el desarrollo personal para vivir en plenitud, abiertos al futuro y llenos de esperanza, son objetivos del programa Vive la Vida Toluca por la Libertad, puesto en marcha por el presidente municipal Juan Rodolfo Sánchez Gómez en la Escuela Preparatoria Oficial número 116.

“Yo he crecido en Toluca y el municipio fue, es y será fuerte si sus familias son fuertes, si se debilitan como hoy se han debilitado, no habrá patrullas, policías, cámaras, nada que alcance, necesitamos fortalecerlas, por ello este programa busca ir más allá, entrar al ataque no de las consecuencias, sino de las causas, necesitamos ir al fondo de la mente y del corazón de las personas”, aseguró Sánchez Gómez.

A través de la proximidad con la población estudiantil, este programa generará grupos llamados Protectores de la Libertad, que tendrán tres ejes fundamentales: informarnos, vincularnos y comprometernos. Con este esquema se busca alcanzar a 583 planteles de nivel básico, medio y medio superior del municipio, para tener al menos 5 mil 830 Protectores de la Libertad, con un impacto de 52 mil 470 alumnos beneficiados de forma directa.

En su intervención, el director de Prevención Comunitaria, Fernando Galindo Cruz, explicó que se impulsarán tres cursos: Protocolos de seguridad escolar, que se realizarán con asesoría de la UAEM, Finanzas personales y Periodismo cívico, para mantener una comunicación continua y constante con la ciudadanía a través de una plataforma digital que impulsará el ayuntamiento.

Asimismo, el director general de Seguridad Pública, Roberto Valdés García, recordó a los asistentes que “proteger la vida y defender la libertad con honor es el lema que se ha implementado en la dependencia y lo que mueve a cada elemento”; igualmente, dijo que se redoblarán los esfuerzos para crear una sociedad en paz, por lo que se necesita la participación ciudadana y la formación de círculos virtuosos.

Asimismo, recordó a los alumnos que enfrentan soledad, miedo y tristeza, que siempre hay una salida y que su vida es muy valiosa, por lo que los exhortó a acercarse a sus familiares, amigos o autoridades para recibir ayuda.

Por su parte, el director del plantel, José Luis García Álvarez, agradeció el interés del alcalde por visitar su escuela, a la que acuden 871 estudiantes, y comenzar ahí el programa, ya que en 25 años que lleva funcionando la preparatoria esta es la primera ocasión que los visita un presidente municipal, lo cual los motiva a continuar alcanzando sus metas.