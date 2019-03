“Sin línea, elección de ministra”: AMLO

Andrés Manuel López Obrador negó que haya cualquier conflicto de interés o amiguismo en la elección del Senado de Yasmín Esquivel como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Me da mucho gusto que el Senado la haya elegido para ocupar este cargo honroso, ser integrante de la Suprema Corte. Es una mujer con preparación, con méritos, egresada de la UNAM, con maestría, con doctorado, se ha desempeñado en cargos también relacionados con el Poder Judicial”.

Aceptó que el fundador de Grupo Riobóo lo ha apoyado mucho, ya que es un ingeniero “con mucha capacidad”; sin embargo, insistió en que el estructuralista no tiene funciones en su administración.

“¡No! No tiene ningún cargo aquí y sí me ha ayudado mucho, es un ingeniero también con mucha capacidad, es de los mejores estructuralistas del país, independientemente de si gusta o no gusta, si cae o no cae bien. Es el que hizo el proyecto para los segundos pisos”, expresó.

López Obrador recalcó que el Ejecutivo ya no es el “poder de poderes”, por lo que “no hay línea” ni personas preferidas en las ternas que envía al Congreso y dijo que son los legisladores quienes eligen al mejor perfil.

“Todavía hay la idea que el poder de los poderes es el Ejecutivo y quiero decirles que esto ya cambió, no hay línea, la línea es que no hay línea, yo envío propuestas.

“Les advierto en algunos casos inclusive a los que voy proponer cuando los invito, les digo ‘te voy a proponer, pero no me voy a meter, van a ser los legisladores los que van a decidir, si aceptas así, adelante’, a nadie le digo ‘vas a estar en la terna, eres mi preferida, habla con tal senador que ya le di indicaciones’ o más burdo decían ‘ya lo instruí’. Eso no, son los senadores”.