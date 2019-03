Reaparece César Yáñez Centeno; ¿se va Jesús Ramírez de Presidencia?

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

La foto de César Yáñez, flanqueado por Manuel Moreno y Carlos Avilés corrió ayer profusamente por redes sociales junto a una nota que anunciaba extraoficialmente la muy cercana salida de Jesús Ramírez de la coordinación de Comunicación Social y Vocería de la Presidencia de la República.

Sonrientes, los tres de la foto, parecen confirmarlo.

Y es que César Yáñez –hoy Coordinador de Política y Gobierno–, es quien operó la Comunicación Social e Imagen de Andrés Manuel López Obrador durante los últimos 22 años.

Y Moreno fue su segundo en el cargo en el gobierno del entonces DF mientras que Avilés dejó en enero pasado el área de comunicación de la Suprema Corte.

Pero sobre todo porque hoy el área de Comunicación Social que encabeza Ramírez en Palacio Nacional es un desastre:

A 4 meses de iniciado el gobierno no existe una política de Comunicación Social.

Como consecuencia no hay programa claro de manejo de medios.

Ello tiene congelados todos los proyectos de comunicación en todas las secretarías y las más de 150 dependencias paraestatales.

Menos se sabe de requerimientos o pautas de publicidad.

Todo ello ha creado incertidumbre en todos los medios informativos donde hoy se da un despido masivo de trabajadores y periodistas, así como un adelgazamiento que disminuye tirajes y circulación de impresos.

Diarios, revistas, programas de radio y TV viven no solo la incertidumbre, sino el agotamiento financiero y la debilidad profesional.

Informado de todo esto, Ramírez nada resuelve. Por el contrario, atiza las dudas e inconformidades entre periodistas con entrevistas y comentarios sueltos como la que dio a la revista Contralínea conducida por Miguel Badillo, en la que acusa a un grupo de columnistas de haber recibido 15 mil millones de pesos durante el sexenio pasado a través de una relación corrupta.

Dijo tener pruebas de ello, pero no las presentó por más que se lo requirieron.

Y, en el trato diario, a quienes acuden a las conferencias mañaneras de López Obrador, los somete a presiones y el conflicto.

Ayer mismo, mientras corría por redes sociales su presumible despido, Ramírez era cuestionado por un grupo de los periodistas que acuden a las conferencias en Palacio, porque en días recientes han aparecido youtuberos que lideran grupos que se apostan en las entradas y se dedican a agredir verbalmente a los reporteros acreditados a la fuente presidencial a quienes dicen, gritan: “corruptos… chayoteros… prensa vendida…”.

“¿Es esto tolerado o más por la Presidencia?”, preguntan los reporteros.

Quienes hablan de que Manuel Moreno y Carlos Avilés entrarán al relevo de Ramírez aseguraron que ambos no sólo hablaron en Palacio con César Yáñez, sino con Alejandro Esquer y Laura Nieto, quienes atienden la secretaría particular de AMLO.

No pago por bots: AMLO

En este contexto, López Obrador negó ayer que su gobierno pague o dirija a grupos de operadores de bots para atacar y desprestigiar en redes sociales a la prensa que lo cuestiona, o critica, como lo afirma un estudio de una Universidad de EU.

“Qué bueno que salió el estudio de esta universidad, pero no es cierto que haya un grupo promovido por nosotros para defendernos en contra de los que nos cuestionan o nos critican, nada más con derecho y porque es legítimo, no es cierto, nosotros no tenemos bots”, aseguró en su conferencia mañanera.

Sin embargo, el pasado 7 de febrero Twitter restringió la cuenta de Rafael Chacón Berumen, conocido en las redes sociales como @Fafhoo, y que fue denunciado por expertos de las redes por emplear bots para amplificar tendencias de manera artificial -casi siempre-, a favor del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Chacón Berumen o @Fafhoo, explicó:

“Me han preguntado quién me financia, qué hago, de qué trabajo o de qué vivo, que si me paga AMLO o Morena y hoy les voy a contar la verdad… Recibo dinero de Google. Su servidor tiene una página web de noticias y de ahí obtengo algunos ingresos y además de eso tengo una tienda de abarrotes. Así que yo no tengo ninguna necesidad ni busco nada de nadie. Tampoco me mueve ningún interés”.

En forma adicional el laboratorio Signa Lab del ITESO, en su informe“Democracia, libertad de expresión y esfera digital. Análisis de tendencias y topologías en Twitter: el caso de la #RedAMLOve”, sustenta una tendencia en la que un grupo de usuarios, “ha emprendido una campaña de ataques y ridiculización de periodistas y medios críticos al gobierno federal”

El diarioReforma, que ha sido blanco frecuente de los ataques con botsde @Fafhooy los otros grupos como el de #RedAMLOve,indicó hace unos días que además de los ataques con bots, y de los señalamientos directos de AMLO, ahora sus accionistas están siendo acosados a través del Sistema de Administración Tributaria, el SAT.

López Obrador respondió:

“Se pasaron. Fue demasiado, nosotros no vamos nunca a faltarle el respeto a los medios, mucho menos a perseguir a nadie, a coartar la libertad de expresión…

“Lo único es que sí vamos a ejercer nuestro derecho de réplica, y es interesante que haya este debate, que se dé esta polémica. Así yo creo que todo mundo actuamos con mayor responsabilidad”, enfatizó ayer en su conferencia.

Todo esto –y mucho más–, hacen aún más verosímil y previsible el relevo de Ramírez.

Monreal: condiciones y voluntad para legalizar la mariguana

Orador principal en la apertura del Foro “Regulación de la Mariguana”, que reúne a expertos, legisladores y organizaciones e instituciones involucradas en este tema, el senador Ricardo Monreal afirmó:

“Como todos saben, el camino hacia la legalización de la mariguana en México ha sido largo, sinuoso, difícil.

“México es uno de los países que más ha llevado a sus últimas consecuencias la prohibición, y esto se ha traducido en un inmenso número de muertos, desaparecidos, desplazados, y violaciones categóricas a los derechos humanos”, agregó.

Por ello, dijo el coordinador de la mayoría de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, es que hoy existe la voluntad política de senadores, para concretar su legislación.

El camino andado para ello, afirmó, está ya muy avanzado y se concreta en una iniciativa integrada por, 75 artículos, 7 títulos y 15 capítulos sobre la despenalización del consumo de la mariguana. Una iniciativa en trámite en la cámara alta.

Con una regulación en este sentido, señaló, “podemos, por primera vez en nuestra historia, establecer una política sensata, equilibrada y segura, que garantice el respeto y protección del derecho al libre desarrollo de la personalidad, en términos de la Constitución y de los tratados internacionales”.

La legalización de la mariguana implica, explicó, regular su producción, distribución y consumo, como en la actualidad se hace con las drogas legales y cualquier otra mercancía.

Pero sobre todo “se trata de arrebatarle al narcotráfico el control de este proceso productivo distributivo, que en la actualidad se realiza en una atmósfera irremediablemente violenta, corrupta, sin control de calidad ni gravámenes fiscales, y en una situación de riesgo para el consumidor, que está expuesto a consumir sustancias adulteradas y al ser encarcelado o extorsionado por las policías.

“La regulación implica reglamentar las condiciones en que se produce y se vende la droga.

Es decir, ofrecer información sobre su contenido, normar y vigilar el proceso productivo, la cosecha, cultivo, manufacturación, embalaje, etcétera, para que el producto cumpla controles de calidad y no daños ecológicos.

“En cuanto a la comercialización, es necesario establecer criterios para controlar la publicidad, reglamentar el consumo y grabar fiscalmente al comerciante”, es decir, tomar el control de todo lo que involucra esta legalización.

Concluyó:

“La legalización obligará al Estado a supervisar, a regular todo el proceso productivo y comercial de una o varias drogas, sacará al consumidor de los tenebrosos espacios donde se realiza la venta ilegal de sustancias; permitirá que el gobierno pueda sumar, pueda ahorrar considerables cantidades de dineros destinadas a la guerra contra las drogas, para quien en adelante las use”.

