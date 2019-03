Afanes reeleccionistas de López Obrador

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

PES, partido carnal

Comunidad científica cierra filas con Semarnat

La manta, pintada de azul, colgaba en la tribuna principal del pleno de la Cámara de Diputados y la frase era una, contundente y conocida: “Sufragio Efectivo, No Reelección” y junto a ella, la figura de Francisco I. Madero, entre gritos y protestas de diputados de todos los partidos.

Unos días antes, por las redes circuló que en la papelería oficial, la instrucción era quitar la máxima maderista, hecho que generó una gran preocupación, pues en el fondo podrían esconderse los afanes reeleccionistas del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En San Lázaro, la diputada morenista, Miroslava Carrillo, en su calidad de presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara Baja, presentó la iniciativa sobre la consulta popular y la revocación de mandato, pidiendo que se debería aprobar porque es parte del “cambio democrático” de la llamada Cuarta Transformación, pero la oposición en esa instancia legislativa, protestó y opinó que dicha iniciativa no representa ese tan anunciado “cambio democrático”, sino que más bien se trata de un acto autoritario por parte del jefe del Ejecutivo, en su propósito de infiltrarse en todos los poderes y hacer sentir algo más que su presencia.

No se puede soslayar que en sus giras y otros foros como la acostumbrada conferencia de prensa mañanera, López Obrador ha dicho que someterá “al pueblo bueno y sabio”, la decisión de si permanece o no al frente del Ejecutivo, pero lo que en realidad pretende el tabasqueño es, -como lo señalaron en la encendida discusión en San Lázaro bajo el #RevocacionesReeleccion-, salir en las boletas intermedias del 2021 y hacer sentir el peso de lo que podría llamarse el efecto AMLO.

Lo anterior, porque aunque su índice de popularidad no lo ha alcanzado ninguno de los presidentes de México, quiere “amarrar”, así de plano, su permanencia en el poder que buscó durante 18 años y por eso ahora, no lo quiere, ni lo querrá en el futuro, soltar.

Pero no solamente de parte de la oposición en la Cámara de Diputados salieron los señalamientos a la cuestionada iniciativa presentada por Morena.

La Confederación Patronal de la República (Coparmex), cuyo líder es Gustavo de Hoyos, que se ha convertido en un certero crítico de la llamada cuarta transformación, advirtió que “la eventual aprobación de la iniciativa de reforma constitucional sobre revocación de mandato, implica riesgos importantes para la democracia y la estabilidad de México, debido a que se empataría con la elección intermedia de 2021, donde serán votados todos los diputados federales, 13 gubernaturas y miles de ayuntamientos”.

Disipó de Hoyos el verdadero contenido de esta polémica propuesta: “es una jugada tramposa”, dado que “en términos prácticos, la aparición del Presidente en funciones, que ya fue electo, en una elección nacional para el cargo de presidente; ¡es una reelección!”. Sin duda alguna.

Municiones

*** Así como se aprobó el llamado “Fiscal Carnal”, en la persona de Alejandro Gertz Manero y el presidente lo negó y luego el Senado de la República aprobó a quien ya es conocida como la ministra-contratista, Yazmín Esquivel Mossa para ocupar un lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el presidente volvió a negar que hubiera algún conflicto de intereses por ser la esposa de su constructor predilecto, José María Rioboó, parece que ahora, López Obrador está decidido a “salvar” ni más ni menos que al partido Encuentro Social, que recurrió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en su afán por mantener el registro, luego de que el INE, cuyo presidente es Lorenzo Córdova, le retiró el registro porque no alcanzó el mínimo necesario del 3% en las últimas elecciones federales, pero el partido que liderea Hugo Eric Flores alega que no llegó al 3 por ciento que porque no se contaron bien los votos que le correspondían al ir en alianza con Morena, o sea, que en el INE se equivocaron, ¡habráse visto semejante osadía!

Añadió el dirigente del PES además que debería conservar el registro porque el PES tiene representación suficiente en el Congreso.

Como coinciden diversos analistas, de regresarle a este partido el registro, se estaría dando la espalda a la Constitución ya que el requisito para la permanencia de un partido político es muy explícito, el 3%.

Lo preocupante, es que ya se filtró de que el PES obtendría el registro en una abierta violación a la Carta Magna en lo que representaría que el presidente mete también mano en ese asunto y Morena tendría su “partido carnal”

*** Cierran filas con Semarnat. La comunidad científica y académica del país cerró filas con la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Josefa González Blanco, para instrumentar una política de Gestión de los Residuos en los Centros Educativos.

Esto, para disminuir los desechos generados por las instituciones educativas e implementar, a la brevedad, un programa integral de reciclaje.​ En el marco del acto denominado “Basura Cero”, la dependencia anunció que dicha política púbica involucrará también a los centros de trabajo en diferentes zonas urbanas del país, toda vez que incluye un programa de oficinas verdes que pretende gestionar y aprovechar la basura, de tal suerte que se reduzca el impacto ambiental y represente ahorros significativos para el gobierno y las empresas.​

*** El fuego está a punto de llegarle a los aparejos, ni más ni menos que a la dirigente de Morena, Yeidckol Polevnsky, quien en días pasados declarara la guerra a las “sabandijas” que se han infiltrado en el partido del presidente López Obrador y por sus dichos, de plano, ya se le rebelaron 59 senadores de la bancada que coordina Ricardo Monreal, quienes formularon un extrañamiento e integraron una comisión de protesta.

El senador Jesús Encinas informó que se reunirán con la dirigente morenista para pedirle explicaciones, en un encuentro que seguramente “sacará chispas”.

Asimismo, los legisladores del partido guinda, se quejaron amargamente de que la también empresaria, se lanzara en contra de quien tiene muchas posibilidades de ser el candidato de ese partido al gobierno de Puebla, Alejandro Armenta, y si ahorita es él, ¿después quién sigue?, porque se ve que Polevnsky saca la espada, sin importarle a quién le da.

De esto al parecer, ni el tabasqueño podrá salvarla todo, bajo el argumento de que ella está dedicada a cuidar al partido de sus amores para que camine derechito rumbo a la llamada cuarta transformación. ¡Qué tal!

morcora@gmail.com