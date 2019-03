La rebelión de las sabandijas

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

Hemos comentado que el poder concentrado en una gente además de fuerte, viril, concreto, también tiene la deficiencia de que cuando se fracciona y hay disputas internas es frágil y muestra los traseros, las luchas por el poder y por la cercanía al poderoso, genera envidias y ambiciones y tal como señala Yeidckol Polenvsky, presidenta de Morena, se desatan los diablos y por la misma fuerza no calculada de una organización política que de pronto tiene que recibir en los primeros meses de su triunfo inesperado más de un millón de solicitudes de afiliación, pues “MUCHAS SABANDIJAS SE HAN INFILTRADO” y no se trata de que se hagan juegos con tal situación, es cierto, tendríamos que enumerar a muchos diputados locales, presidentes municipales, diputados federales y senadoras de la República, que sin más, por jugarla con Morena, porque no se contaba con otra gente para llenar los expedientes o porque aceptaron las “alianzas”, permitiendo el chapulineo, de pronto, sin hacer siquiera campaña ni mostrarse como gente interesada en la lucha social, son investidos como poderosos funcionarios y políticos que deciden muchas cosas en el país y, sobre todo, se dan cuenta de que hay PUESTOS Y PRESUPUESTOS y que independientemente de ello, eso representa fuerza política, al permitir desvíos para la fuerza económica personal y ahí comienzan las ambiciones, las envidias y las luchas por el poder, brincando incluso las trancas de sus propios espacios de poder y pretendiendo jugar, de tal suerte que, el mismo Presidente tenga que estar escondido entre los faldones de las intrigas y los desmadres de su misma organización política, porque no puede mostrarse directamente para imponer el orden porque se supone que es tan “democrático” que no actuará para determinar el rumbo y la ruta de los procesos electorales y, los candidatos a los puestos políticos alientan las luchas del poder y la rebelión de las sabandijas… recordemos lo que decía el Tío Lolo: las verdaderas luchas y divisiones se dan por: el poder político, por el amor de hombre, mujer o ya saben y, por el dinero, lo demás son juegos de envidias y de egos…

Y pues en plan de broma, creo que la presidenta de Morena, debería consultar a un experto en sabandijas, víboras cuatas, chapulines, alacranes y demás fauna nociva, como lo es Vicente Fox, y si bien hay senadores que vienen desde el PRI y ahora son destacados y dóciles monjes, deberían aprender de los cartujanos y saber que el silencio es algo importante cuando se pretende defender a las sabandijas como animalitos en extinción y entender que la lucha es política, por puestos y presupuestos y no por faunas ni animales y esto implica mantenerse cada uno en sus dominios, a menos que se encuentre pensando en que pronto tendría que disputar la dirección política a la señora Yeidckol y, para eso, deberá tener no solamente la bendición, sino el visto bueno del que manda y manda del todo y por todo.

Hace algunas semanas escribíamos que Morena no es un partido, no tiene esa estructura, es un movimiento y eso le permite a la organización tener una amplia flexibilidad y mantener el control de mando con riendas fuertes y de ahí que podrían pensar que es sencillo tomar el poder o dar un golpe de timón en su favor y favoritismo, pero no es así, decíamos que tal parece que la única organización de masas y de bases con formación e ideología es el grupo del “Señor de las ligas” y él, efectivamente, tiene un movimiento nacional con una fuerte organización, que es la que protege a Morena y a su dirigencia y eso no es cosa menor, el profesor René Bejarano tiene muchos años en la acción política, de tal suerte que podríamos decir que es uno de los dirigentes de las bases populares, que en verdad cuenta con organización y visión al futuro y que no se podrá negar que, independientemente de los golpes y acciones que le pusieron en duras condiciones, ha tenido el valor de continuar en la acción política y demostrar con una sana distancia que sigue siendo fiel al mandato y obra de Andrés Manuel López Obrador.

Por su parte, Yeidckol es una de las figuras más disciplinadas, honestas e independientes en mando, forma y fondo en el grupo de AMLO, que ha demostrado durante muchos años que está firme y hace lo que en verdad se gestiona o aprueba desde el poder central, esto no es sencillo de lograr, porque otros dirigentes, incluso, estarían dispuestos a disputarle al mismo Presidente sus determinaciones en cuanto a algunos puestos y presupuestos o de candidatos a las elecciones, todo para ganar su espacio de poder, con la esperanza de ser los sucesores, al final de cuentas, ahora, el tiempo no importa, los viejos tienen la gran oportunidad de tener puestos políticos, con tal de que no se duerman en las mañaneras y gocen de fuerza para los largos viajes y las jornadas duras de la semana, incluso, creo tendrían que ser deportistas o cuando menos aficionados al beisbol, como requisito indispensable de que en el “rey de los deportes” se hacen jugadas estratégicas y no solamente se patea la bola, ahí se tiene que pensar y esto no es cosa sencilla que tengan los políticos, muchos ya no piensan, solamente esperan que les digan sus asesores cómo pensar y su grupo que le rodea opere lo que se determine y así se forman las camarillas, que son las que al final de cuentas hacen el buen gobierno o llevan al traste al mandatario, un buen ejemplo lo podríamos tener con Peña Nieto o al revisar la historia política de los ex mandatarios del PRI o del PAN que hemos mantenido y tenido. Así pues, se debe leer y estudiar la historia y la biografía de los que influyen en el poder de un hombre, más cuando éste es y mantiene el poder en forma total y, aunque peque de bocón, creo que deben observarse los actos y pensamientos de su pareja y su familia, no para evitar que se manifiesten a lo cual tienen todo el derecho, sino que en esa forma de pensar y de actuar, al final de cuentas, también están los pensamientos, sentimientos y acciones del Presidente, del hombre del poder. Hace algunos años, un poderoso político me solicitó que fuera a ver a un secretario de Estado, cuando llegué, el que recibe las audiencias al ver mi nombre de inmediato me pasó a un pequeño cuarto y ofreció café, al poco tiempo llegó el funcionario, pidiéndome que le permitiera terminar una reunión y me atendería, total, de lujo la visita. Al llegar con ese político, me pidió que le relatara la forma en que me recibió el que recibe las audiencia y al señalarle que de lujo, sonrió. Al preguntarle la razón de su pregunta simplemente me dijo: “Como te trata el gato o el hombre más sencillo de la cadena de poder que rodea al político, así piensa de ti el político. Si te tratan bien, el político ha manifestado que eres su amigo…” y lo mejor, sería comenzar a estudiar las reglas del beisbol…

