Peso mexicano, más fortalecido ante el dólar, resalta López Obrador

Moneda de los países emergentes que más se apreció

Reorganización territorial del gobierno permitirá ahorros de 15 mil mdp

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, informó que la víspera el peso mexicano fue la moneda de los países emergentes que más se apreció con relación al dólar.

En conferencia de prensa, el mandatario destacó que “esto nos importa mucho, que haya estabilidad económica, que no tengamos crisis”, por lo que no se darán pretextos a quienes quieren hablar de debilidad económica.

Resaltó que por el contrario los mercados parecen responder muy bien y va muy bien la economía y si el peso se mantiene fuerte, “esto ayuda mucho, eso nos importa, por eso la confianza es muy importante”. López Obrador detalló que además de lo que se obtendrá bajo las medidas de austeridad del gobierno, este año se ahorrarán 200 mil millones de pesos adicionales que se mantendrán como reserva ante cualquier eventualidad y se tendrán para no recurrir a deuda, como parte del compromiso realizado de no aumentar el déficit y no gastar más de lo que se obtiene de recaudación.

La nueva organización territorial del gobierno, “de abajo hacia arriba”

En otro tema, detalló que la nueva organización territorial del gobierno estará conformada “de abajo hacia arriba, por 8 mil centros integradores que son comunidades ubicadas estratégicamente, con mayor población que otras comunidades pequeñas de sus alrededores que contarán con todos los servicios”.

Entonces serán los “8 mil centros integradores; los cerca de 2 mil 500 municipios o cabeceras municipales, las 266 regiones, un coordinador por cada una de las 266 regiones y arriba cuatro responsables de cada uno de los gabinetes que le corresponden y un coordinador general”, explicó el mandatario.

Abundó que con la desaparición de las delegaciones que tenían las secretarías federales en los estados y colocar en su lugar a un coordinador que tendrá a su cargo cuatro subcoordinadores de los gabinetes de seguridad; hacienda y desarrollo económico; energía, comunicaciones y transporte, y bienestar, respectivamente, junto con la organización antes mencionada significará “un ahorro de alrededor de 15 mil millones de pesos esta nueva estructura; no se despiden a trabajadores de base, a sindicalizados”.

Por otra parte, López Obrador indicó que ya llegó el aviso respecto a un amparo, “¿se acuerdan de los carrotanques, aquellos que se dio el anticipo? Ya hay un amparo que hay que responderlo porque es un término legal”.

Expuso que había muchos abusos en el gobierno, “todo estaba podrido; una corrupción generalizada, entonces estamos limpiando para decirlo con claridad, de manera coloquial, aunque suene fuerte: estamos limpiando el cochinero”.

Agregó que en esta administración no se permite ninguna irregularidad, por lo que no se renovarán contratos a empresas que tengan mala reputación y se cuidará que las adquisiciones del gobierno se hagan con transparencia y honestidad en todos los casos.

López Obrador destaca coordinación ante actividad del Popocatépetl

El primer mandatario destacó que aunque la actividad en el volcán Popocatépetl es permanente y sin mayor riesgo, existe una coordinación con los delegados de gobierno para atender a la población ante cualquier contingencia.

El Ejecutivo federal dijo que se mantienen al pendiente del monitoreo que hacen los científicos a “Don Goyo”, y comentó que se realizan reuniones de gabinete para estructurar las coordinaciones a fin de acercar los servicios básicos a las poblaciones más alejadas.

En otro tema el mandatario resaltó que el Programa Sembrando Vida, con el que se pretende plantar un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables y generar 400 mil empleos permanentes, es uno de los más importantes de la administración y que nunca se había hecho antes en el país, por lo que “ahora estamos regresando al campo; claro que nuestros adversarios tienen que hacer su trabajo de cuestionar, de criticar”.

En este sentido, destacó que es legítimo lo que realicen los ex presidentes Felipe Calderón, Vicente Fox, Carlos Salinas y lo que hagan los articulistas, “los que no comparten nuestros puntos de vista, porque es una política distinta, es una política nueva.

“Tenemos posiciones diferentes en política económica, ellos apostaron a otras cosas, el presidente Calderón apostó a entregar 20 millones de hectáreas de territorio nacional concesionadas a empresas mineras; nosotros no vamos a hacer eso, nosotros lo que queremos es rescatar al campo del abandono en el que se encuentra”, indicó.

En este marco, López Obrador también descartó que haya algún conflicto de interés en el caso de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, por la labor que realiza su padre desde hace décadas como abogado laborista y dijo que no existe ninguna investigación en la Función Pública, aunque planteó que si hay elementos, se presenten ante las instancias correspondientes.

Respecto al tema de las empresas que participarán en la licitación para la construcción de una nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco, señaló que la Secretaría de Energía hizo los estudios correspondientes en torno a ellas, el cual mencionó la víspera.

En cuanto a la participación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en los procesos de compra del gobierno, el mandatario federal agregó que se está estableciendo “poco a poco”, y que en breve se decidirá sobre la compra de medicamentos que será una convocatoria abierta internacional.

Andrés Manuel López Obrador adelantó que el próximo sábado por la noche, acudirá a la inauguración de un estadio de beisbol en la Ciudad de México.

Nuestra moneda se coloca al mejor nivel, en 5 meses El peso finalizó la sesión de ayer miércoles con una apreciación de 0.97 por ciento o 18.4 centavos, para cotizar alrededor de 18.83 pesos por dólar, y alcanzar un nuevo mínimo en el año al registrar 18.7480 enteros por billete verde, informó Banco Base. El avance de la moneda nacional fue impulsado por las decisiones monetarias de la Reserva Federal (Fed), la cual anunció que no subirá su tasa de interés el resto del año y la mantendrá en un rango de entre 2.25 y 2.50 por ciento. Lo anterior causó un debilitamiento generalizado del dólar, pues, además, los integrantes del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) tampoco consideraron incrementar su tasa en el resto de 2019 y anticiparon un crecimiento de la economía estadunidense de 2.1 por ciento, cifra por debajo de la previsión anterior, la cual era de 2.3 por ciento. En el mercado cambiario, las monedas de países productores de materias primas registraron las mayores ganancias frente a la divisa de Estados Unidos, pues a raíz del retroceso del dólar, los precios del petróleo alcanzaron nuevos máximos en el año. Ante este avance significativo del peso, Banco Base resaltó que desde mediados de octubre del año anterior, la divisa mexicana no había alcanzado niveles por debajo de 18.80 unidades por dólar, justo antes de realizarse la consulta nacional en torno a la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). Pero a pesar del panorama positivo, dijo, no se pueden descartar nuevas presiones al alza para el tipo de cambio ante factores internos, pues hasta ahora la apreciación del peso es una consecuencia directa de la depreciación del dólar. En este contexto, el dólar libre retrocedió ayer 19 centavos con relación al cierre de anteayer, al venderse en 19.19 pesos, y se adquirió en un precio mínimo de 17.65 pesos en bancos de la Ciudad de México.