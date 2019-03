Reforma educativa: Morena cedió ante “maestros” de CNTE

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

La Coordinadora, decepcionada de López Obrador

Gracias a que los antiguos aliados del presidente Andrés Manuel López Obrador, los “maestros” de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ya le jugaron las contras, los diputados, tuvieron que andar ayer de plano como “judíos errantes” para encontrar una sede alterna en donde sesionaran las comisiones y dictaminar la reforma educativa enviada por el Jefe del Ejecutivo.

Como los “profesores” de la Coordinadora rodearon el Palacio Legislativo de San Lázaro bloqueando la entrada y salida de personal y legisladores, los coordinadores de las bancadas representadas en la Cámara Baja, se fueron hasta un restaurante ubicado atrás de la alcaldía de Cuauhtémoc, y luego de discutir por un largo rato, acordaron encontrar sede alterna en el Senado de la República, pero no hubo poder humano que impidiera a la CNTE llegar hasta ese punto e impedir de nueva cuenta el acceso, como antes habían suspendido la sesión en el Palacio Legislativo de San Lázaro y tampoco dejaron salir al personal del Senado, llevando hasta una situación muy tensa el problema.

Bueno, pues también, ¿cómo se le ocurre al coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Mario Martín Delgado, anunciar que la tan llevada y traída reforma educativa sería discutida en la Cámara Alta?, pero, todo puede esperarse del morenista, pues sitiada la Cámara de Diputados, se le ocurrió declarar que las negociaciones con la Coordinadora iban por muy buen camino. ¡Qué tal!

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Educación en esa instancia legislativa, Adela Piña, de Morena, aseguró que todo estaba tranquilo y en diálogo con los “maestros” de la Coordinadora y explicó que se llevaban varios meses trabajando en el tema, simpere escuchando las diferentes propuestas para encontrar el consenso. Con estas visiones, ¿qué se puede esperar?

No alcanzaron a entrar a la sede del Senado todos los integrantes de las Comisiones Unidas de Educación y Puntos Constitucionales, así que también ahí, la actividad se paró.

Vistas así las cosas, se nota a todas luces que los “profesores” de la CNTE, hacen lo que quieran con esta llamada Cuarta Transformación, que ni siquiera se atrevió a cuestionar ni de lejos, los desmanes que hicieron en la capital de la República y que, como siempre, hayan dejado a miles y miles de alumnos sin clases.

Por twitter, el coordinador de la fracción de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, dijo que se respetaría el derecho a manifestarse a los “maestros” de la Coordinadora, “y se les debe escuchar. He solicitado a legisladores y trabajadores que mantengan la calma; buscaremos que puedan salir”.

El error de la “aplanadora” morenista, fue creer que su reforma educativa sería aprobada en automático por la Coordinadora, sin embargo, con todo y que en la Cámara de Diputados hay alrededor de 40 diputados que pertenecen a la CNTE, a los legisladores del partido del presidente, no les quedó más remedio que ceder, aunque una y otra vez argumentaron que ninguna de las organizaciones magisteriales , (CNTE y SNTE), tienen de qué preocuparse porque los diputados están trabajando en una reforma que en ningún momento pone en riesgo la permanencia de los maestros

Así se eliminó el exámen de ingreso al magisterio, es decir, hay pase automático de las Normales, al tiempo que hicieron el compromiso de que ya no habrá evaluaciones punitivas.

Pero eso no les bastó a los de la Coordinadora; está visto que ellos quieren controlar las plazas de los maestros y por ende, los dineros.

Como último recurso, los legisladores de Morena argumentaron que si no se avanza en la propuesta de reforma educativa de López Obrador, se quedaría la anterior reforma, es decir, la de Enrique Peña Nieto, por lo que un voto en contra de esta propuesta alternativa, la de la Cuarta Transformación, es un voto a favor de que permanezca la reforma educativa de Peña Nieto. ¿Será?

Los integrantes de la Coordinadora declararon una y otra vez no estar defraudados del presidente López Obrador, “porque cambian los personajes pero quizá el régimen no ha cambiado”, dijo uno de los dirigentes de la Sección XXII, demandando que no les intenten “maquillar” la reforma educativa, que no es la que ellos demandan, “preferimos morir dignamente y de pie, no de rodillas”.

Municiones

*** Luis Miguel Barbosa se registró ayer como candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia en Puebla” al gobierno del estado. La dirigente morenista, Yeidckol Polevnsky iba sonriente en el “Día de la Felicidad” que fue ayer y dijo que es capaz de meter las manos al fuego por quien fue en todo momento, su candidato.

Por su parte, Alberto Jiménez Merino, del PRI se registró en la Ciudad de México, ante el Consejo del INE y dijo confiar en las instituciones y que el 2 de junio, día de los comicios extraordinarios, el voto de los poblanos será respetado. Acudió el priísta acompañado del secretario general del partido tricolor, Arturo Zamora.

*** ¿De #LadyCarnitas a #LadyClítoris, no puede uno preguntarse otra cosa en referencia, ni más ni menos que de la flamante senadora de Morena, Jesusa Rodríguez, quien en un foro aseguró que “la mariguana es como el clítoris, antes no sabíamos como usarlos porque apenas se están descubriendo sus beneficios”.

Aseguró que la mariguana, como el peyote, no es una droga, sino una planta sagrada que tiene maravillas que se están descubriendo, por lo que hay que respetarlas y regresarlas a su lugar, al tiempo que se disculpó con los asistentes porque no pudo llevar agua de mariguana a los asistentes al foro. No, pues sí.

morcora@gmail.com